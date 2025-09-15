English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

बाळासाहेब ठाकरेंचा 'तो' नातू ज्याला वडिलांनी नाकारलं; राजकारण नाही 'हे' क्षेत्र गाजवण्यास सज्ज

ठाकरे कुटुंबातील बहुतेक सदस्य राजकारणात आपले कौशल्य दाखवत असताना या कुटुंबातील एक मुलाने राजकारणापासून दूर राहून चित्रपटांमध्ये एन्ट्री केली आहे. लवकरच त्याचा चित्रपट येणार असून त्यात बाळासाहेबांचा नातू डबल रोलमध्ये दिसणार आहे.   

Neha Choudhary | Sep 15, 2025, 11:46 AM IST
twitter
1/8

ठाकरे कुटुंबाचे नाव गेल्या अनेक दशकांपासून भारतीय राजकारणात एक प्रभावी ओळख आहे. बाळसाहेब ठाकरेंपासून सुरू झालेला हा राजकीय वारसा आज तिसऱ्या पिढीपर्यंत पोहोचला आहे. या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याने राजकारणात एक विशेष भूमिका बजावताना पाहिला मिळत आहे. 

twitter
2/8

'मातोश्री'मध्ये जन्मलेले प्रत्येक ठाकरे कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे राजकारणाशी जोडले गेले आहे. पण या राजकीय वारशापेक्षा पूर्णपणे वेगळे एक नाव आहे, जे राजकारणापासून दूर जाऊन स्वतःसाठी एक नवीन मार्ग शोधत आहे. तो आहे बाळासाहेबांचा नातू ऐश्वर्या ठाकरे. ऐश्वर्या ठाकरे चित्रपटांमध्ये प्रवेश करण्यास सज्ज झाला आहे. प्रसिद्ध दिग्दर्शक अनुराग कश्यप ऐश्वर्याला लाँच करत आहेत. ऐश्वर्या या चित्रपटात डबल रोलमध्ये दिसणार आहे. 

twitter
3/8

ऐश्वर्या ठाकरे कोण आहे?

ऐश्वर्या ठाकरे हा शिवसेना संस्थापक बाळसाहेब ठाकरे यांचा नातू आणि स्मिता ठाकरे - जयदीप ठाकरे यांचा मुलगी आहे. कुटुंबाची पार्श्वभूमी राजकारणात असली तरी, ऐश्वर्य हा सिनेसृष्टीकडे आणि विशेषतः अभिनयाकडे वळला आहे. आईपाठोपाठ त्याला राजकारणाशी नव्हे तर बॉलिवूडशी आपले करिअर जोडायचे आहे.   

twitter
4/8

ऐश्वर्याने नाट्य क्षेत्रात काम केलं असून बॉलिवूडमधून नवीन प्रवासाला सुरुवात केली आहे.  ऐश्वर्या सोशल मीडियावर बराच सक्रिय आहे, पण त्याच्या फॉलोअर्सची संख्या अजूनही मर्यादित आहे. असे असूनही, त्याच्या प्रोफाइलवरून स्पष्टपणे अंदाज येतो की तो एक कलाकार म्हणून स्वतःला सुधारण्यात गुंतलेली आहे. एकीकडे, त्याच्या इंस्टाग्राम हँडलवर उत्तम फोटोशूट दिसत आहेत, तर दुसरीकडे, त्याच्या डान्स व्हिडीओ देखील व्हायरल होतात.

twitter
5/8

या चित्रपटातून करणार पदार्पण

ऐश्वर्या केवळ एक डान्सर आणि अभिनेता नाही तर त्याच्या फिटनेसबद्दलही खूप गंभीर आहे. तो अभिनयाच्या जगात स्वतःला प्रत्येक प्रकारे तयार करत आहे. त्याला अद्याप चित्रपटांमध्ये मोठा ब्रेक मिळालेला नाही, पण त्याने संजय लीला भन्साळी यांच्या सुपरहिट चित्रपट 'बाजीराव मस्तानी' मध्ये सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून काम केलंय. जो त्याच्या चित्रपट प्रवासाची एक महत्त्वाची सुरुवात मानली जाते. पण आता तो अनुराग कश्यपच्या 'निशांची' चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात प्रवेश करणार आहे. 

twitter
6/8

'निशांची'ची कथा दोन जुळ्या भावांभोवती फिरते. बबलू आणि डब्लू. बबलू थोडा खोडकर आणि चपळ स्वभावाचा आहे, तर डब्लू एक निष्पाप आणि साधा स्वभावाचा मुलगा आहे. ट्रेलरमध्ये दाखवले आहे की बबलू रिंकू नावाच्या मुलीच्या प्रेमात कसा पडतो आणि नंतर बबलू, डब्लू, रिंकू आणि रंगीली या चार पात्रांचे आयुष्य उत्तर प्रदेशातील एका छोट्या शहरात कसे अडकते.

twitter
7/8

आईचेही चित्रपटांशी नातं

त्याची आई स्मिता ठाकरे यांचेही चित्रपट जगताशी खोलवरचे नातं आहे. त्यांनी 'हसीना मान जायेगी', 'सँडविच' सारखे चित्रपट तयार केले आहेत. कदाचित यामुळेच ऐश्वर्या लहानपणापासूनच चित्रपटांकडे झुकली आहे. ऐश्वर्याची बॉलिवूड स्टार मुलांशीही चांगली मैत्री आहे. ते अनेकदा पार्ट्या आणि सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये दिसेल आहेत. अभिनेत्री अलाया एफ सोबत डेटिंगच्या बातम्याही चर्चेत आल्या होता. जरी अलायाने नंतर स्पष्ट केले की त्यांच्यामध्ये फक्त मैत्रीचं नातं होतं.

twitter
8/8

वडिलांनी नाते स्वीकारले नाही

2004 मध्ये ऐश्वर्याच्या पालकांचा घटस्फोट झाल्यानंतर, वडील जयदीप ठाकरे यांनी ऐश्वर्याला मुलगा म्हणून स्वीकारण्यास जाहीरपणे नकार दिला. तरीही, ऐश्वर्या स्वतःसाठी एक वेगळी ओळख निर्माण करण्याचा दृढनिश्चयी केलाय. 'निशांची' 19 सप्टेंबर रोजी देशभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळातील लोकेशन्स, भाषा आणि पात्रांमध्ये अनुराग कश्यपची परिचित शैली दिसून येते.

twitter
पुढील
अल्बम

Asia Cup: क्रिकेटच्या मैदानावरही पाकिस्तान एकाकी, टीम इंडियानं 'असा' टाकला बहिष्कार; जिंकल्यानंतर हस्तांदोलनही टाळलं!

पुढील अल्बम

Asia Cup: क्रिकेटच्या मैदानावरही पाकिस्तान एकाकी, टीम इंडियानं &#039;असा&#039; टाकला बहिष्कार; जिंकल्यानंतर हस्तांदोलनही टाळलं!

Asia Cup: क्रिकेटच्या मैदानावरही पाकिस्तान एकाकी, टीम इंडियानं 'असा' टाकला बहिष्कार; जिंकल्यानंतर हस्तांदोलनही टाळलं!

Asia Cup: क्रिकेटच्या मैदानावरही पाकिस्तान एकाकी, टीम इंडियानं 'असा' टाकला बहिष्कार; जिंकल्यानंतर हस्तांदोलनही टाळलं! 7
Numerology : &#039;या&#039; 3 तारखांना जन्मलेल्या मुलींच्या पायाशी पैसा कायम खेळत राहतो; पण नाती टिकवण्यात पडतात मागे

Numerology : 'या' 3 तारखांना जन्मलेल्या मुलींच्या पायाशी पैसा कायम खेळत राहतो; पण नाती टिकवण्यात पडतात मागे

Numerology : 'या' 3 तारखांना जन्मलेल्या मुलींच्या पायाशी पैसा कायम खेळत राहतो; पण नाती टिकवण्यात पडतात मागे 8
&#039;दारुच्या नशेत बुडून मध्यरात्री 3 वाजेपर्यंत माझ्यासमोर...&#039;, रजनीकांत यांनी दिग्गज दिग्दर्शकाबद्दल केला धक्कादायक खुलासा

'दारुच्या नशेत बुडून मध्यरात्री 3 वाजेपर्यंत माझ्यासमोर...', रजनीकांत यांनी दिग्गज दिग्दर्शकाबद्दल केला धक्कादायक खुलासा

'दारुच्या नशेत बुडून मध्यरात्री 3 वाजेपर्यंत माझ्यासमोर...', रजनीकांत यांनी दिग्गज दिग्दर्शकाबद्दल केला धक्कादायक खुलासा 9
GST कमी झाल्यावर कार घ्यायचा विचार करताय? पगारानुसार किती लाखांची कार घ्यावी? समजून घ्या!

GST कमी झाल्यावर कार घ्यायचा विचार करताय? पगारानुसार किती लाखांची कार घ्यावी? समजून घ्या!

GST कमी झाल्यावर कार घ्यायचा विचार करताय? पगारानुसार किती लाखांची कार घ्यावी? समजून घ्या! 8