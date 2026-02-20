English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • भारतात 15 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरा बंदी? फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्याकडून चिंता व्यक्त

भारतात 15 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरा बंदी? फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्याकडून चिंता व्यक्त

French President Emmanuel Macron at AI summit: भारताने 15 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालावी असं म्हणत फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी मुलांच्या डिजिटल सुरक्षेसाठी मोठा इशारा दिला आहे.   

Tejashree Gaikwad | Feb 20, 2026, 09:36 AM IST
twitter
1/8

French President Emmanuel Macron on social Media Use

Macron at AI summit

French President Emmanuel Macron on social Media Use: नवी दिल्ली येथे आयोजित इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आणि फ्रान्सचे  राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन (Emmanuel Macron) यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि सोशल मीडियाच्या वाढत्या प्रभावाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. विशेषतः लहान मुलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ठोस उपाययोजना करण्याची गरज दोन्ही नेत्यांनी अधोरेखित केली.  

twitter
2/8

Macron at AI summit

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, जसे शालेय शिक्षणासाठी अभ्यासक्रम आखताना मुलांच्या मानसिक आणि बौद्धिक विकासाचा विचार केला जातो, त्याच धर्तीवर एआय आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मही मुलांसाठी सुरक्षित, मार्गदर्शित आणि जबाबदार असले पाहिजेत.   

twitter
3/8

Macron at AI summit

तंत्रज्ञानाचा वेगाने वाढणारा वापर लक्षात घेता, मुलांना अपायकारक माहितीपासून दूर ठेवणे ही सरकार आणि समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.  

twitter
4/8

Macron at AI summit

दरम्यान, अध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी १५ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर निर्बंध घालण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शवला. फ्रान्सने यासंदर्भात पुढाकार घेतला असून भारतानेही अशा प्रयत्नांत सहभागी व्हावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. मुलांचे संरक्षण हे केवळ कायदे किंवा नियमांचे प्रकरण नसून ते आपल्या समाजाच्या मूल्यांशी आणि सभ्यतेशी संबंधित आहे, असे ते म्हणाले.  

twitter
5/8

Macron at AI summit

ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर अशा प्रकारची सामग्री मुलांना दाखवली जाऊ नये जी प्रत्यक्ष जगात कायद्याने बंदी घालण्यात आली आहे, असेही मॅक्रॉन यांनी ठामपणे नमूद केले. त्यांच्या मते, मुलांचा 'डिजिटल गैरवापर' रोखणे ही सध्या G7 देशांची एक महत्त्वाची प्राथमिकता आहे.  

twitter
6/8

Macron at AI summit

याच वेळी, संरक्षण सहकार्याबाबत बोलताना मॅक्रॉन यांनी डसॉल्ट एव्हिएशन निर्मित राफेल लढाऊ विमानांमुळे भारताच्या संरक्षण क्षमतेत वाढ होईल, असे सांगितले.   

twitter
7/8

Macron at AI summit

‘मेड-इन-इंडिया’ राफेलमध्ये अधिकाधिक स्वदेशी घटकांचा समावेश करण्यासाठी फ्रान्स कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राफेलसारख्या अत्याधुनिक विमानावर टीका करण्याचे कारण समजत नाही, कारण ते भारतासारख्या देशाची सुरक्षा अधिक मजबूत करते, असेही त्यांनी नमूद केले.  

twitter
8/8

Macron at AI summit

एकूणच, तंत्रज्ञान, बालसुरक्षा आणि संरक्षण सहकार्य या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये भारत-फ्रान्स संबंध अधिक दृढ होत असल्याचे या चर्चेतून स्पष्ट झाले.  

twitter
पुढील
अल्बम

Birthday Special: कोण आहेत पूर्व क्रिकेटर जाम साहेब शत्रुसल्यसिंहजी? अजय जडेजाशी आहे खास नाते

पुढील अल्बम

Birthday Special: कोण आहेत पूर्व क्रिकेटर जाम साहेब शत्रुसल्यसिंहजी? अजय जडेजाशी आहे खास नाते

Birthday Special: कोण आहेत पूर्व क्रिकेटर जाम साहेब शत्रुसल्यसिंहजी? अजय जडेजाशी आहे खास नाते

Birthday Special: कोण आहेत पूर्व क्रिकेटर जाम साहेब शत्रुसल्यसिंहजी? अजय जडेजाशी आहे खास नाते 9
सुपर 8 सामन्यात अभिषेक शर्मा प्लेईंग 11 मधून बाहेर होणार? कोण करणार रिप्लेस? दक्षिण आफ्रिकेसोबत पुढचा सामना

सुपर 8 सामन्यात अभिषेक शर्मा प्लेईंग 11 मधून बाहेर होणार? कोण करणार रिप्लेस? दक्षिण आफ्रिकेसोबत पुढचा सामना

सुपर 8 सामन्यात अभिषेक शर्मा प्लेईंग 11 मधून बाहेर होणार? कोण करणार रिप्लेस? दक्षिण आफ्रिकेसोबत पुढचा सामना 0
सचिन तेंडुलकरने घेतली उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची भेट! अर्जुन - सानियाच्या लग्नाचं दिलं निमंत्रण

सचिन तेंडुलकरने घेतली उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची भेट! अर्जुन - सानियाच्या लग्नाचं दिलं निमंत्रण

सचिन तेंडुलकरने घेतली उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची भेट! अर्जुन - सानियाच्या लग्नाचं दिलं निमंत्रण 7
Chandra Grahan 2026 : 500 वर्षांनंतर Holi वर चंद्रग्रहणाची सावली! भारतात ग्रहण दिसणार असल्याने सण साजरा करायचा का?

Chandra Grahan 2026 : 500 वर्षांनंतर Holi वर चंद्रग्रहणाची सावली! भारतात ग्रहण दिसणार असल्याने सण साजरा करायचा का?

Chandra Grahan 2026 : 500 वर्षांनंतर Holi वर चंद्रग्रहणाची सावली! भारतात ग्रहण दिसणार असल्याने सण साजरा करायचा का? 8