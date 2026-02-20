भारतात 15 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरा बंदी? फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्याकडून चिंता व्यक्त
French President Emmanuel Macron at AI summit: भारताने 15 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालावी असं म्हणत फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी मुलांच्या डिजिटल सुरक्षेसाठी मोठा इशारा दिला आहे.
Tejashree Gaikwad | Feb 20, 2026, 09:36 AM IST
French President Emmanuel Macron on social Media Use: नवी दिल्ली येथे आयोजित इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन (Emmanuel Macron) यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि सोशल मीडियाच्या वाढत्या प्रभावाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. विशेषतः लहान मुलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ठोस उपाययोजना करण्याची गरज दोन्ही नेत्यांनी अधोरेखित केली.
दरम्यान, अध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी १५ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर निर्बंध घालण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शवला. फ्रान्सने यासंदर्भात पुढाकार घेतला असून भारतानेही अशा प्रयत्नांत सहभागी व्हावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. मुलांचे संरक्षण हे केवळ कायदे किंवा नियमांचे प्रकरण नसून ते आपल्या समाजाच्या मूल्यांशी आणि सभ्यतेशी संबंधित आहे, असे ते म्हणाले.
