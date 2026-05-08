BAN vs PAK : ढाक्यात शांतोचा जलवा! पाकिस्तानविरुद्ध कर्णधाराचे ऐतिहासिक शतक, पाकिस्तानविरुद्ध केला मोठा पराक्रम

Written ByShubhangi MereUpdated byShubhangi Mere
Published: May 08, 2026, 09:56 PM IST|Updated: May 08, 2026, 09:56 PM IST

बांग्लादेश विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळवली जात आहे. यामध्ये पहिल्या सामन्याच्या पहिल्याच दिवशी बांग्लादेशच्या कर्णधाराने ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. या सामन्यात पहिल्या दिनाचा अहवाल कसा राहिला यासंदर्भात वाचा. 

 

बांग्लादेश विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये पहिला कसोटी सामना हा ढाका येथील शेर-ए-बांगला स्टेडियमवर खेळवला जात आहे. या पहिल्याच दिनी बांग्लादेशचा संपूर्ण विजय पाहायला मिळाला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

या पहिल्या सामन्याच्या पहिल्याच दिवशी कर्णधार नाझमुल होसेन शांतो याने शतक झळकावले, तर मोमिनुल हकचे शतक हुकले आहे. नाझमुल होसेन शांतो याने इतिहास रचला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

पाकिस्तानविरुद्ध कसोटी सामन्यात शतक झळकावणारा नाझमुल होसेन शांतो हा पहिला बांग्लादेशी कर्णधार ठरला आहे. पहिल्याच दिवशी बांग्लादेशने 8 विकेट्स गमावून 301 धावा केल्या आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

पहिल्या दिवशी बांग्लादेश विरुद्ध पाकिस्तान या सामन्यात 85 ओव्हरचा खेळ झाला. बांगलादेशची सुरुवात खराब झाली आणि त्यांनी सुरुवातीलाच दोन गडी गमावले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

पहिले दोन विकेट्स गमावले, बांग्लादेशचा सलामीवीर महमुदुल हसन जॉयने दोन चौकारांसह 19 चेंडूंमध्ये 8 धावा केल्या होत्या. वेगवान गोलंदाज शाहीन आफ्रिदीच्या गोलंदाजीवर मोहम्मद रिझवानने जॉयचा झेल घेतला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

बांग्लादेशने विकेट्स गमावल्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या मोमिनुल हकने कर्णधार शांतोसोबत मिळून डाव सावरला. या दोघांनी 253 चेंडूंमध्ये तिसऱ्या विकेटसाठी 170 धावांची भागीदारी केली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

कर्णधार शांतोने 130 चेंडूंचा सामना करत 12 चौकार आणि 2 षटकारांसह 101 धावा केल्या. दुसरीकडे, हकचे शतक हुकले, त्याने 200 चेंडूंमध्ये 91 धावा केल्या. पहिल्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा मुशफिकुर रहीम 48 धावांवर आणि लिटन दास 8 धावांवर नाबाद होते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

