Marathi News
6 वर्ष डेट करून बहिणीशी केलं लग्न, स्टार क्रिकेटरची भन्नाट लव्हस्टोरी माहितीये का?

सध्या बांगलादेशचा वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमान हा चर्चेत आहे. बांगलादेशात हिंदूंवर होणाऱ्या अत्याचारांमुळे भारतात राजकीय वातावरण तापलं असताना बांगलादेशी खेळाडूंचा आयपीएलमध्ये समावेश करू नये अशी मागणी होत होती. त्यानंतर कोलकाता नाईट रायडर्सने मुस्तफिजूर रहमानला रिलीज केले. मुस्तफिजूर रहमान हा सध्या त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे सुद्धा चर्चेत येतोय तेव्हा त्याच्या लव्ह स्टोरी विषयी जाणून घेऊयात.   

Pooja Pawar | Jan 07, 2026, 03:19 PM IST
1/9

मुस्तफिजूर रहमान हा बांगलादेशचा वेगवान गोलंदाज असून आयपीएलमधून बाहेर केल्यावर तो आता पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये खेळणार आहे. मुस्तफिजूर रहमान याच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत खूप कमी फॅन्सना ठाऊक आहे.   

2/9

मुस्तफिजूर रहमानच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत बोलायचं झालं तर बांगलादेशच्या गोलंदाजाने आपल्या चुलत बहिणीशी लग्न केलं. 2019 रोजी मुस्तफिजुरने सामियाशी लग्न केलं.   

3/9

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार मुस्तफिजुर सामियाला लग्नाच्या सहा वर्ष आधीपासून डेट करत होता. इस्लाममध्ये चुलत बहिणीशी विवाह करण्याची परवानगी आहे. त्यामुळे त्यांच्या नात्याला कुटुंबाने सुद्धा होकार दिला.   

4/9

2019 मध्ये न्यूझीलंड दौऱ्यावरून परतल्यानंतर मुस्तफिजूर रहमानने सामिया परवीनशी एका साध्या समारंभात लग्न केले. या समारंभाला दोन्ही कुटुंबे आणि नातेवाईक उपस्थित होते.  

5/9

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार सामिया परवीन ढाका यूनिवर्सिटीमध्ये मानसशास्त्राची विद्यार्थिनी राहिली आहे. तिचा जन्म 20 फेब्रुवारी 1996 मध्ये बांगलादेशच्या नरैल शहरात झाला.   

6/9

सामिया एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात वाढली. तिने तिचे सुरुवातीचे शिक्षण नरैलमधील स्थानिक शाळेत पूर्ण केले. त्यानंतर तिने ढाका विद्यापीठात प्रवेश घेतला आणि पदवी मिळवली.  

7/9

मुस्तफिजुरची पत्नी सामिया परवीन हिला क्रिकेट कार्यक्रमांमध्ये आणि क्रिकेट सामन्यात बांगलादेशच्या संघाला चिअर करताना पाहिले जाते. सामिया सोशल मीडिया आणि लॅमलाईट पासून दूर असते.   

8/9

मुस्तफिजुर रहमानचा जन्म 6 सप्टेंबर 1995 मध्ये झाला. मुस्तफिजूर त्याच्या डेथ बॉलिंगसाठी प्रसिद्ध आहे. त्याने 22 जुलै 2015 रोजी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टेस्ट सामन्यात, 18 जून 2015 रोजी भारताविरुद्धच्या वनडे सामन्यात आणि 24 एप्रिल 2015 रोजी पाकिस्तानविरुद्धच्या टी20 सामन्यात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले.  

9/9

मुस्तफिजूर रहमान हा बांगलादेश संघातील एक महत्त्वाचा खेळाडू आहे, त्याने 15 टेस्ट सामन्यात 31 विकेट, 116 वनडे सामन्यात 177 विकेट्स आणि 126 टी 20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात 158 विकेट घेतले आहेत.  

