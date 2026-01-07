6 वर्ष डेट करून बहिणीशी केलं लग्न, स्टार क्रिकेटरची भन्नाट लव्हस्टोरी माहितीये का?
सध्या बांगलादेशचा वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमान हा चर्चेत आहे. बांगलादेशात हिंदूंवर होणाऱ्या अत्याचारांमुळे भारतात राजकीय वातावरण तापलं असताना बांगलादेशी खेळाडूंचा आयपीएलमध्ये समावेश करू नये अशी मागणी होत होती. त्यानंतर कोलकाता नाईट रायडर्सने मुस्तफिजूर रहमानला रिलीज केले. मुस्तफिजूर रहमान हा सध्या त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे सुद्धा चर्चेत येतोय तेव्हा त्याच्या लव्ह स्टोरी विषयी जाणून घेऊयात.
Pooja Pawar | Jan 07, 2026, 03:19 PM IST
मुस्तफिजुर रहमानचा जन्म 6 सप्टेंबर 1995 मध्ये झाला. मुस्तफिजूर त्याच्या डेथ बॉलिंगसाठी प्रसिद्ध आहे. त्याने 22 जुलै 2015 रोजी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टेस्ट सामन्यात, 18 जून 2015 रोजी भारताविरुद्धच्या वनडे सामन्यात आणि 24 एप्रिल 2015 रोजी पाकिस्तानविरुद्धच्या टी20 सामन्यात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले.
