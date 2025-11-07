बँकांच्या विलीनकरणाबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे मोठे वक्तव्य! भारतात फक्त 4 बँका राहणार?
बँकांचे विलीनीकरण का होईल का? भारतात फक्त 4 बँका राहणार का?
Nirmala Sitharaman Bank Merger 2.0: देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण करण्याची चर्चा सुरु आहे. याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे. सरकार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांशी चर्चा करत आहे. अर्थमंत्री म्हणतात की देशाला आता मजबूत, मोठ्या आणि विश्वासार्ह सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची आवश्यकता आहे. हे साध्य करण्यासाठी, सरकारने प्रथम बँकांशी भेटून त्यांच्या योजनांवर चर्चा करावी लागेल. बँकांच्या विलीनकरणाबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे मोठे वक्तव्य केले आहे.