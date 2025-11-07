English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
बँकांच्या विलीनकरणाबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे मोठे वक्तव्य! भारतात फक्त 4 बँका राहणार?

बँकांचे विलीनीकरण का होईल का? भारतात फक्त 4 बँका राहणार का?

Vanita Kamble | Nov 07, 2025, 06:23 PM IST
Nirmala Sitharaman Bank Merger 2.0:  देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण करण्याची चर्चा सुरु आहे. याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे. सरकार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांशी चर्चा करत आहे. अर्थमंत्री म्हणतात की देशाला आता मजबूत, मोठ्या आणि विश्वासार्ह सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची आवश्यकता आहे. हे साध्य करण्यासाठी, सरकारने प्रथम बँकांशी भेटून त्यांच्या योजनांवर चर्चा करावी लागेल. बँकांच्या विलीनकरणाबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे मोठे वक्तव्य केले आहे. 

 भारतात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे आणखी एक मोठे विलीनीकरण होऊ शकते.  बँक विलीनीकरण 2.0 अंतर्गत देशात फक्त 4 बँका राहतील याबाबत अर्थमंत्र्यांनी सूचक व्यक्तव्य केले आहे. 

2017 मध्ये देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या 27 वरून आता 12 झाली आहे. 

सिंडिकेट बँक कॅनरा बँकेत विलीन करण्यात आली. अलाहाबाद बँक इंडियन बँकेत विलीन करण्यात आली. आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक देखील युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीन करण्यात आली. शिवाय, देना बँक आणि विजया बँक बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीन करण्यात आली. 

बँक विलीनीकरण 1.0 अंतर्गत  युनायटेड बँक ऑफ इंडिया आणि ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सचे पंजाब नॅशनल बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले. 

यापूर्वी 2019 मध्ये, सरकारने बँक विलीनीकरण 1.0 अंतर्गत चार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण जाहीर केले होते. 

बँक विलीनीकरण 2.0 अंतर्गत, इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI), बँक ऑफ इंडिया (BOI) आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) यांचे पंजाब नॅशनल बँक (PNB), बँक ऑफ बडोदा (BOB) आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) सारख्या मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण केले जाऊ शकते.   

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणामुळे लहान आणि मध्यम आकाराच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये विलीनीकरण होईल. यामुळे बँकिंग प्रणाली मजबूत होईल आणि त्यांची रचना होईल.

बँकांचे विलीनीकरण झाळ्यास  वित्तीय क्षेत्रात सुधारणा होतील आणि कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेत विस्तार होईल. 

भारतात बँकांची संख्या कमी करण्यासाठी आणि बँकिंग प्रणाली सुलभ आणि सुलभ करण्यासाठी बँकांच्या विलीनीकरणावर भर दिला जात आहे.   

भारतात मोठी बँक निर्माण करण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा सुरु आहे. मुंबईत झालेल्या 12 व्या एसबीआय बँकिंग आणि अर्थशास्त्र परिषदेला संबोधित करताना अर्थमंत्र्यांनी कांच्या विलीनकरणाबाबत माहिती दिली.   

मुंबईत झालेल्या 12 व्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) बँकिंग आणि अर्थशास्त्र परिषदेत बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बँकांच्या विलीनकरणाबाबत भाष्य केले.   

