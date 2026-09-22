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अत्यंत महत्त्वाची बातमी! बँकेतील कामं पुढल्या तीन दिवसांत उरकून घ्या नाहीतर होईल मोठा पश्चाताप; कारण...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 22, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 02:36 PM IST

तुम्ही या महिन्याच्या शेवटी बँकेशी संबंधित काही व्यवहार करणार असाल तर शेवटच्या आठवड्यापर्यंत वाट पाहणं तुम्हाला महागात पडू शकतं. नेमक्या कशासाठी बँका बंद असणार जाणून घ्या सविस्तर...

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...तर तुम्हाला नक्कीच पश्चाताप होऊ शकतो

तुम्ही सुद्धा बँकेतील काही कामं महिन्याच्या शेवटासाठी राखून ठेवली असतील तर तुम्हाला नक्कीच पश्चाताप होऊ शकतो. नेमकं काय होणार आहे असं जाणून घ्या सविस्तरपणे...

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देशव्यापी संपाची हाक

पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करण्यासह विविध मागण्यांसाठी 28 ते 30 सप्टेंबरदरम्यान देशव्यापी संपाची हाक देण्यात आली आहे. 

 

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चर्चेतून प्रश्न सोडवण्याचे आवाहन

मात्र, संपाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने बँक कर्मचाऱ्यांना संप टाळून चर्चेतून प्रश्न सोडवण्याचे आवाहन केले आहे. 

 

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एकाच महिन्यात दुसरा संप

विशेष म्हणजे, याच महिन्यात 11 सप्टेंबरला बँक कर्मचाऱ्यांनी एकदिवसीय संप केला होता. त्यामुळे सप्टेंबरमध्येच हा दुसरा संप ठरणार आहे. 

 

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ग्राहकांची मोठी गैरसोय होण्याची शक्यता

युनायटेड फोरम ऑफ बँक यूनियन्सने पुकारलेल्या या संपामुळे ग्राहकांची मोठी गैरसोय होण्याची शक्यता आहे. 

 

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सलग पाच दिवस परिणाम

28 ते 30 सप्टेंबरचा संप आणि त्याआधीचा शनिवार-रविवार यामुळे बँकिंग सेवांवर सलग पाच दिवस परिणाम होऊ शकतो. 

 

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अर्धवार्षिक कामकाज

त्यातच 30 सप्टेंबरला बँकांचे अर्धवार्षिक कामकाज असल्याने हा कालावधी महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे आज म्हणजेच 22 सप्टेंबरपासून पुढील तीन दिवसांमध्ये म्हणजेच 25 सप्टेंबरपर्यंत बँकेतील काही कामं असतील तर ती उरकून घ्या नाहीतर थेट पुढल्या महिन्यात हे काम होईल.

 

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प्रमुख मागण्यांमध्ये कोणत्या गोष्टी?

बँक कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये पाच दिवसांचा बैंकिंग आठवडा लागू करणे, पीएलआय योजना मागे घेणे, वेतन-भत्ते आणि कर्मचारी कल्याणाशी संबंधित प्रश्नांवर तोडगा काढणे यांचा समावेश आहे. 

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परफॉर्मन्स लिंक्ड इन्सेंटिव्ह योजना यापूर्वीच स्थगित

परफॉर्मन्स लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (पीएलआय) योजना सरकारने यापूर्वीच स्थगित केली असून उर्वरित मागण्यांवर चर्चा सुरू असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे. (सर्व प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य वृत्तसंस्थांकडून साभार)

TAGS:
Banking news
bank
employees
5 days week
BANKS
bank strike

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