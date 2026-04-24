वर्षभरात ₹7020000000 चा नफा मिळवून देणारा जादूगार! बँकिंग क्षेत्र गाजवतेय 'ही' मराठी व्यक्ती; हा चमत्कार केला कसा?

Banking News Success Story 702 Crore Profit: एक व्यक्ती किती मोठा बदल घडवू शकते याचं मूर्तीमंत उदाहरण सध्या महाराष्ट्रातील बँकिंग सेक्टरमध्ये चर्चेत आहे. याच व्यक्तीबद्दल आणि त्याने असे काय बदल केले की बँकेने 702 कोटींचा नफा गमावला जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Apr 24, 2026, 08:59 AM IST
बँकेला वर्षभरात 702 कोटींचा नफा मिळवून देणारं मराठी नाव राज्यभर चर्चेत

बँकेला एका वर्षात 702 कोटींचा नफा मिळवून देणाऱ्या व्यक्तीची सध्या महाराष्ट्राच्या बँकिंग क्षेत्रात चर्चा सुरु आहे. ही व्यक्ती आहे कोण? तिने कोणत्या बँकेला हा नफा मिळवून दिला? त्यासाठी नेमकं काय केलं? जाणून घ्या ए टू झेड माहिती...

वर्षभरात बँकेला तब्बल 702 कोटी रुपयांचा नफा मिळवून देणारी व्यक्ती

एखादी व्यक्ती प्रशासनावर किती प्रभाव पाडू शकते याचं मूर्तीमंत उदाहरण सध्या बँकिंग क्षेत्राच्या माध्यमातून चर्चेत आहे. एका बँकेचा कारभार हाती घेतल्यानंतर वर्षभरात बँकेला तब्बल 702 कोटी रुपयांचा नफा मिळवून देण्याचं काम एका अवलियाने केला आहे. ही व्यक्ती कोण आणि तिने नेमकं केलंय काय पाहूयात... 

ही व्यक्ती आहे कोण?

ज्या व्यक्तीबद्दल आपण बोलतोय त्यांचं नाव आहे विद्याधर अनास्कर! राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर राज्य सहकारी बँकेचा गाडा पूर्वपदावर आणत असताना बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी 2025-26 या आर्थिक वर्षात बँकेला 702 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा मिळवून देत बँकिंग क्षेत्रात नवे मापदंड निर्माण केले आहेत. त्यांनी नेमकं काय काम केलं आहे पुढे पाहूयात...

यश कशामुळे मिळालं?

सामाजिक बांधिलकी आणि सहकाराच्या मूल्यांना जपत राज्य सहकारी बँकेने हे यश मिळवले आहे. सुयोग्य जोखीम व्यवस्थापन, तांत्रिक आधुनिकीकरण, पारदर्शी प्रशासन आणि सेवकांचे एकत्रित प्रयत्न यांच्या बळावर राज्य बँकेने ही कामगिरी साध्य केल्याचे अनास्कर म्हणाले. 

...तर हा नफा 910 कोटींच्या घरात गेला असता!

रिझर्व्ह बँकेने मार्च 2026 च्या शेवटच्या आठवड्यात युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रोखे बाजार गडगडल्यामुळे जारी केलेल्या नियमानुसार कराव्या लागलेल्या तरतुदींमुळे इतर सर्व बँकांप्रमाणेच राज्य बँकेच्याही निव्वळ नफ्यात घट झाली आहे. अन्यथा हा नफा 910 कोटींच्या घरात गेला असता, असेही ते म्हणाले.

सामाजिक उत्तरादायित्व जपत अनेक समाजिक कामं

आर्थिक प्रगती साधत असतानाच सामाजिक उत्तरादायित्व जपत राज्य सहकारी बँकेने अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला 10 कोटी रुपये, सन 2024 नंतर निवृत्त झालेल्या माजी सेवकांना दरमहा 10 हजार रुपये पेन्शन योजना बँकेच्या माध्यमातून सुरु करण्यात आली.

मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत

तसेच हयात असलेल्या सर्व माजी सेवकांना दुर्धर आजारावरील उपचारासाठी आरोग्य आधार योजनेंतर्गत दरमहा 5 हजार रुपये व हयात असलेल्या सर्व माजी सेवकांना शस्त्रक्रियेसाठी आर्थिक मदत तसेच भारतीय खेळासाठी 25 लाख रुपये अशी भरीव मदत केली असून या धोरणात्मक बदलामध्येही विद्याधर अनास्कर यांचा हात आहे.   

सायबर सिक्युरिटी सेंटर

डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या युगात ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी वाशी येथील प्रशासकीय इमारतीत अत्याधुनिक असे देशातील पहिले 'सहकार सुरक्षा' या नावाने सुसज्ज 'सायबर सिक्युरिटी सेंटर' उभारले आहे. हे कामही विद्याधर अनास्कर यांच्या नेतृत्वाखालीच झालं.   

बँकेची प्रतिमा उंचावली

ग्राहकांसाठी यूपीआय, क्यूआर कोड इत्यादी सेवाही सुरू केल्या आहेत. या सर्वामुळे आर्थिक प्रगतीसोबतच सामाजिक उत्तरदायित्व, सहकाराचे मूल्य जपल्याने राज्य सहकारी बँकेची प्रतिमा उंचावली आहे, असा विश्वासही विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केला. (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

