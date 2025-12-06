English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
RBI च्या निर्णयानंतर देशातील 4 बॅंकानी व्याज दर केले कमी; कोणत्या बॅंकेत मिळेल सर्वात स्वस्त कर्ज? पाहा नवे दर!

Banks Reduced Interest Rates: आरबीआयने केलेली ही कपात गेल्या अनेक महिन्यांतील सर्वात महत्त्वाची आर्थिक दिलासा देणारी घोषणा मानली जाते.

Pravin Dabholkar | Dec 06, 2025, 04:06 PM IST
Banks Reduced Interest Rates: ५ डिसेंबर २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सची (०.२५ टक्के) कपात केली. यामुळे रेपो रेट ५.५०% वरून थेट ५.२५% झाला. ही कपात गेल्या अनेक महिन्यांतील सर्वात महत्त्वाची आर्थिक दिलासा देणारी घोषणा मानली जाते.

रेपो रेट म्हणजे काय?

रेपो रेट ही ती व्याजदर आहे. ज्यावर बँका रिझर्व्ह बँकेकडून अल्पकालीन कर्ज घेतात. रेपो रेट कमी झाला की बँकांना स्वस्तात पैसा मिळतो, त्यामुळे त्यांच्या कर्जाच्या व्याजदरातही कपात होते.

या निर्णयामुळे काय फायदा?

होम लोन, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज अशा सर्व रेपो-लिंक्ड कर्जांवर व्याजदर कमी होतील. परिणामी EMI कमी होईल किंवा कर्जाची मुदत कमी होईल.

RLLR म्हणजे काय?

रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR) ही बँक ग्राहकांना देतात ती व्याजदर असते जी थेट RBI च्या रेपो रेटशी जोडलेली असते. २०१९ पासून RBI ने सर्व बँकांना रिटेल कर्जे बाह्य बेंचमार्क (म्हणजे रेपो रेट) शी जोडणे बंधनकारक केले आहे.

तुमच्या EMI वर कसा परिणाम होईल?

जर तुमचे कर्ज RLLR शी जोडलेले असेल तर बँक आपोआप EMI कमी करेल किंवा कर्जाची मुदत कमी करेल.  तुम्हाला फक्त मुदत कमी नको असेल तर बँकेकडे अर्ज करून EMI कमी करून घेता येईल.  नवीन कर्ज घेणाऱ्यांना आता सुरुवातीपासूनच स्वस्त व्याजदर मिळतील.

बँक ऑफ बडोदा

जुन्या दरापेक्षा ०.२५% कपात करण्यात आलीय.  नवीन BRLLR म्हणजेच बडोदा रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट ७.९०% आहे. जे पूर्वी ८.१५% होते. आता नवे दर ६ डिसेंबर २०२५ पासून लागू होतील.

इंडियन बँक

रेपो-लिंक्ड बेंचमार्क लेंडिंग रेटमध्ये ०.२५% कपात  करण्यात आलीय.नवीन दर  ७.९५% आहेत. पूर्वी ८.२०% होते. नवे दर ६ डिसेंबरपासून लागू झाले आहेत.

बँक ऑफ इंडिया

RBLR मध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात करण्यात आलीय.  नवीन दर ८.१०%  आहे. हे दर ५ डिसेंबरपासूनच लागू झाले आहेत. सर्वात आधी लागू करणारी बँक ठरलीय.

करूर वैश्य बँक

खासगी क्षेत्रातील करूर वैश्य बँकने एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट-रेपो लिंक्ड (EBR-R) मध्ये ०.२५% कपात केलीय.  नवीन दर ८.५५% आहे. पूर्वी ८.८०% होता. ६ डिसेंबरपासून दर लागू झालाय.

सर्वात स्वस्त कोण?

बँक ऑफ बडोदा बॅंक ७.९०% व्याज दर देणारी म्हणजेच सध्या सर्वात स्वस्त कर्ज देणारी बॅंक आहे. इंडियन बँक ७.९५%, बँक ऑफ इंडिया  ८.१०% तर करूर वैश्य बँक ८.५५% नी व्याज देते.

इतर बॅंकाही तयारीत

सध्या बँक ऑफ बडोदा सर्वात स्वस्त कर्ज देणारी बँक ठरली आहे (७.९०%). इतर मोठ्या बँकाही लवकरच आपले दर कमी करतील अशी अपेक्षा आहे.

