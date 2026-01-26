English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • उद्या बँका बंद राहणार की सुरु? जाणून घ्या महत्त्वाची अपडेट, देशव्यापी संपाची घोषणा, सकाळी 11 वाजल्यापासून....

उद्या बँका बंद राहणार की सुरु? जाणून घ्या महत्त्वाची अपडेट, देशव्यापी संपाची घोषणा, सकाळी 11 वाजल्यापासून....

Banks Will Remain Closed on 27 January: बँक कर्मचाऱ्यांनी 27 जानेवारीला देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनने निर्णायक लढ्याची घोषणा केली असून २७ जानेवारी रोजी एकदिवसीय देशव्यापी संप जाहीर केला आहे.  

Shivraj Yadav | Jan 26, 2026, 06:11 PM IST
twitter

Banks Will Remain Closed on 27 January: बँक कर्मचाऱ्यांनी 27 जानेवारीला देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनने निर्णायक लढ्याची घोषणा केली असून २७ जानेवारी रोजी एकदिवसीय देशव्यापी संप जाहीर केला आहे.

 

1/8

Banks Will Remain Closed on 27 January: 26 जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनानिमित्त बँका बंद असताना, दुसऱ्या दिवशी 27 जानेवारीला बँका बंद राहणार आहेत,   

twitter
2/8

युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनने निर्णायक लढ्याची घोषणा केली असून २७ जानेवारी रोजी एकदिवसीय देशव्यापी संप जाहीर केला आहे.   

twitter
3/8

बँक कर्मचाऱ्यांना अद्यापही पाच दिवसांचा आठवडा लागू केला नसल्याने ही संपाची घोषणा करण्यात आली आहे.   

twitter
4/8

2010 मध्ये बँकर्सनी पाच दिवसांच्या आठवड्याची मागणी तत्त्वतः मान्य करीत दोन शनिवार अर्ध्या दिवसांची सुट्टी रद्द करून उर्वरित दोन शनिवार पूर्ण सुट्टी लागू केली. त्यानंतर ११व्या द्विपक्ष करारात पुन्हा ही मागणी तत्त्वतः मान्य करत उर्वरित दोन दिवसांच्या सुट्टीचा प्रस्ताव सरकारला सादर केला जाईल, असे मान्य केले.   

twitter
5/8

पुन्हा १२व्या द्विपक्ष करारात ही मागणी मान्य करत शिफारशीसह अंमलबजावणीसाठी हा प्रस्ताव सरकारला सादर केला जाईल असे सांगितले आणि तसा तो प्रस्ताव सरकारला सादर केला.   

twitter
6/8

मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून सरकारने अंमलबजावणी झालेलीच नाही.  

twitter
7/8

युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने जाहीर केलेल्या या आंदोलनात 27 जानेवारी रोजी एकदिवसीय देशव्यापी संप जाहीर केला जाणार आहे.   

twitter
8/8

सकाळी 11 वाजता आझाद मैदानात हजारोंच्या संख्येने बँक कर्मचारी उपस्थित राहणार असून सरकारच्या अन्यायकारक धोरणाचा निषेध करणार आहेत. शिवाय राज्यातील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये संपाच्या दिवशी संपकरी संघटनांच्या वतीने निदर्शने, मेळावे, मोर्चे काढण्यात येतील.  

twitter
पुढील
अल्बम

फोटो, व्हिडिओ हॉट आहेत का? मैत्रिणीने बॉयफ्रेंडला पाठवलेल्या मेसेजमुळे शंका आली अन्...

पुढील अल्बम

फोटो, व्हिडिओ हॉट आहेत का? मैत्रिणीने बॉयफ्रेंडला पाठवलेल्या मेसेजमुळे शंका आली अन्...

फोटो, व्हिडिओ हॉट आहेत का? मैत्रिणीने बॉयफ्रेंडला पाठवलेल्या मेसेजमुळे शंका आली अन्...

फोटो, व्हिडिओ हॉट आहेत का? मैत्रिणीने बॉयफ्रेंडला पाठवलेल्या मेसेजमुळे शंका आली अन्... 9
Republic Day 2026 : AI च्या मदतीने बनवा देशभक्तीपर फोटो, 5 सगळ्यात सोपे Prompts

Republic Day 2026 : AI च्या मदतीने बनवा देशभक्तीपर फोटो, 5 सगळ्यात सोपे Prompts

Republic Day 2026 : AI च्या मदतीने बनवा देशभक्तीपर फोटो, 5 सगळ्यात सोपे Prompts 8
रेल्वे स्थानक, मंडई अगदी जवळ; शहरांच्या केंद्रस्थानी मिळणार MHADA ची परवडणारी घरं, लॉटरीचा मुहूर्त ठरला!

रेल्वे स्थानक, मंडई अगदी जवळ; शहरांच्या केंद्रस्थानी मिळणार MHADA ची परवडणारी घरं, लॉटरीचा मुहूर्त ठरला!

रेल्वे स्थानक, मंडई अगदी जवळ; शहरांच्या केंद्रस्थानी मिळणार MHADA ची परवडणारी घरं, लॉटरीचा मुहूर्त ठरला! 8
₹51,420 चे झाले 2 कोटी 10 लाख रुपये; पण कसे? असं नेमकं केलं तरी काय? वाचा A To Z माहिती

₹51,420 चे झाले 2 कोटी 10 लाख रुपये; पण कसे? असं नेमकं केलं तरी काय? वाचा A To Z माहिती

₹51,420 चे झाले 2 कोटी 10 लाख रुपये; पण कसे? असं नेमकं केलं तरी काय? वाचा A To Z माहिती 11