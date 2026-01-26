उद्या बँका बंद राहणार की सुरु? जाणून घ्या महत्त्वाची अपडेट, देशव्यापी संपाची घोषणा, सकाळी 11 वाजल्यापासून....
Shivraj Yadav | Jan 26, 2026, 06:11 PM IST
Banks Will Remain Closed on 27 January: बँक कर्मचाऱ्यांनी 27 जानेवारीला देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनने निर्णायक लढ्याची घोषणा केली असून २७ जानेवारी रोजी एकदिवसीय देशव्यापी संप जाहीर केला आहे.
2010 मध्ये बँकर्सनी पाच दिवसांच्या आठवड्याची मागणी तत्त्वतः मान्य करीत दोन शनिवार अर्ध्या दिवसांची सुट्टी रद्द करून उर्वरित दोन शनिवार पूर्ण सुट्टी लागू केली. त्यानंतर ११व्या द्विपक्ष करारात पुन्हा ही मागणी तत्त्वतः मान्य करत उर्वरित दोन दिवसांच्या सुट्टीचा प्रस्ताव सरकारला सादर केला जाईल, असे मान्य केले.
