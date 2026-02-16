अजित पवारांचं महाराष्ट्रातील पहिलं स्मारक... पाहा पहिली झलक! हा 15 फुटांचा पुतळा 'इथं' उभारणार
महाराष्ट्रात लवकरच एका वेगळ्या उपक्रमाची सुरुवात होणार आहे. शहरातील एका प्रमुख चौकात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा भव्य पुतळा उभारण्याची तयारी सुरू झाली असून त्यासोबत सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि प्रदर्शनाचेही आयोजन करण्यात येणार आहे. याची पहिली झलक पहाच...
