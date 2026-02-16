English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Marathi News
  • फोटो
  • अजित पवारांचं महाराष्ट्रातील पहिलं स्मारक... पाहा पहिली झलक! हा 15 फुटांचा पुतळा इथं उभारणार

अजित पवारांचं महाराष्ट्रातील पहिलं स्मारक... पाहा पहिली झलक! हा 15 फुटांचा पुतळा 'इथं' उभारणार

महाराष्ट्रात लवकरच एका वेगळ्या उपक्रमाची सुरुवात होणार आहे. शहरातील एका प्रमुख चौकात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा भव्य पुतळा उभारण्याची तयारी सुरू झाली असून त्यासोबत सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि प्रदर्शनाचेही आयोजन करण्यात येणार आहे. याची पहिली झलक पहाच...

Priti Ved | Feb 16, 2026, 01:09 PM IST
Maharashtra: महाराष्ट्रात लवकरच एका वेगळ्या उपक्रमाची सुरुवात होणार आहे. शहरातील एका प्रमुख चौकात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा भव्य पुतळा उभारण्याची तयारी सुरू झाली असून त्यासोबत सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि प्रदर्शनाचेही आयोजन करण्यात येणार आहे. याची पहिली झलक पहाच...

उंची आणि रचना

अजित पवारांचा हा पुतळा एकूण 15 फूट उंच असेल, ज्यात 10 फूट मूर्ती आणि 5 फूट चौथरा असेल. मजबूत पायावर उभारण्यात येणार असल्याने तो दीर्घकाळ टिकेल अशी माहिती देण्यात आली आहे.

दुर्मिळ आठवणींचे जतन

या प्रदर्शनात विविध कार्यक्रम, सभा आणि विकासकामांशी संबंधित फोटो ठेवले जातील. त्यामुळे पुढील पिढीला स्थानिक इतिहासाची माहिती मिळेल असे आयोजकांनी सांगितले. 

अजित महोत्सव

अजित पवार यांच्या वाढदिवशी म्हणजे 22 जुलै रोजी विशेष महोत्सव भरवला जाणार आहे. यात सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्याख्याने आणि नागरिकांसाठी उपक्रम आयोजित केले जातील.

आयोजकांची भूमिका

नटराज कला दालनाचे प्रमुख किरण गुजर यांनी या सर्व उपक्रमांची माहिती दिली. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजनाची तयारी वेगाने सुरू आहे.

शहराच्या विकासाची चर्चा

कार्यक्रमादरम्यान बारामतीच्या विकासकामांवर चर्चा आणि माहितीपर सत्रेही घेतली जाणार आहेत. यामध्ये युवकांचा सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

पुतळा, संग्रहालय आणि महोत्सव या तिन्ही उपक्रमांमुळे बारामतीत सांस्कृतिक वातावरण निर्माण होणार आहे. स्थानिक नागरिकांसाठी हा कार्यक्रम अभिमानाची आणि उत्साहाची संधी ठरणार आहे.

बारामती शहरात लवकरच एका वेगळ्या उपक्रमाची सुरुवात होणार आहे. शहरातील प्रमुख चौकात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा भव्य पुतळा उभारण्याची तयारी सुरू झाली असून त्यासोबत सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि प्रदर्शनाचेही आयोजन करण्यात येणार आहे.

पुतळा उभारणीचा निर्णय

बारामतीतील तिरंगा चौकात अजित पवार यांचा ब्रॉंझ धातूचा पुतळा बसवण्याचा निर्णय स्थानिक सांस्कृतिक संस्थेने घेतला आहे. या उपक्रमामुळे चौकाला नवे आकर्षण मिळणार असल्याचे आयोजक सांगतात.

