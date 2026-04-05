Baramati Byelections 2026: सुनेत्रांना अभिनेत्याचं चॅलेंज! थेट बारामतीतून अर्ज भरला, 'का लढणार?'वरही भाष्य

Baramati Byelection 2026 Famous Actor Application Against Suntera Pawar: सुनेत्रा पवार बारामती पोटनिवडणुकीसाठी उद्या म्हणजेच सोमवारी अर्ज दाखल करणार असतानाच ही बातमी समोर आली आहे. हा अभिनेता कोण? त्याने यापूर्वी कोणती निवडणूक लढवली आहे, पाहूयात..

Swapnil Ghangale | Apr 05, 2026, 10:01 AM IST
सुनेत्रा पवारांच्या होम ग्राऊंडवर अभिनेत्याचा अर्ज

बारातमीमधील पोटनिवडणूक बिनविरोध होणार नाही हे स्पष्ट असतानाच आता सुनेत्रा पवारांच्या होम ग्राऊंडवरील या निवडणुकीसीठी एका अभिनेत्यानेही अर्ज दाखल केलाय. हा अभिनेता कोण आणि त्याने काय म्हटलंय पाहूयात...

प्रसिद्ध अभिनेत्याने अर्ज दाखल केला

बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार सोमवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. अजित पवारांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या या जागेवर सुनेत्रा पवारांविरोधात एका प्रसिद्ध अभिनेत्याने अर्ज दाखल केला आहे.

बिग बॉसमध्ये झळकलेला

बिग बॉस या गाजलेल्या रिअॅलिटी शोमधील अभिनेत्याने अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. सुनेत्रा पवारांविरुद्ध उमेदवार न देता बिनविरोध निवडणूक व्हावी अशी भारतीय जनता पार्टीची इच्छा होती. मात्र या इच्छेला अनेकांनी हरताल फासला आहे.  

हा अभिनेता कोण?

ज्या कलाकाराने अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय त्याचं नाव आहे, अभिजीत बिचुकले! विशेष म्हणजे आता बिचुकले सुनेत्रा पवारांविरुद्ध का निवडणूक लढवत आहे असा प्रश्न पडणं सहाजिक आहे. याबद्दलही बिचुकले बोललेत. ते काय म्हणालेत पुढे पाहू...  

पत्रकार परिषद घेऊन मांडणार भूमिका

निवडणूक का लढवतो आहे याबाबत सविस्तर भूमिका पत्रकार परिषद घेऊन मांडणार असल्याची माहिती बिचुकलेंनी दिली आहे. मात्र यापूर्वी बिचुकलेंनी कोणकोणत्या निवडणुका लढवण्यात ते पाहून तुम्हाला आश्चर्याचा धक्काच बसेल. पाहूयात त्यांनी कोणत्या निवडणुका लढल्यात...

आदित्य ठाकरे यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली

अभिजित बिचुकले यांनी आजपर्यंत विविध निवडणुका लढले आहेत. त्यांनी 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत वरळी मतदार संघातून शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती.

लोकसभा निवडणुकीत साताऱ्यातून लढले

सातारा येथूनही अभिजित बिचुकले यांनी निवडणुकीसाठी अर्ज भरला होता. 2019 आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी सातारा लोकसभा मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढविली होती.

...म्हणून राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी नाही भरला अर्ज!

2022 मध्ये झालेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी अर्ज भरणार असल्याचे अभिजित बिचुकले यांनी जाहीर केले होते. मात्र, त्यासाठी किमान 100 आमदारांच्या स्वाक्षरी आवश्यक असतात. त्यामुळे त्यांना अर्ज भरता आला नाही. 

कसबा विधानसभा मतदार संघातून लढले

2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत अभिजित बिचुकले यांनी पुण्यातील कसबा विधानसभा मतदार संघातून निवडणूक लढविली होती. सातारा नगरपालिकेच्या निवडणुकीतही ते अनेकदा उभे राहिले आहेत. (सर्व फोटो फेसबुकवरुन साभार)

