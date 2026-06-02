BCCI ची अधिकृत घोषणा! "साईराज बहुतुले" सांभाळणार भारतीय फिरकी गोलंदाजांची जबाबदारी

भारतीय संघाची आता अफगाणिस्तानविरुद्ध एक कसोटी सामना खेळवला जाणार आहे. ही मालिका भारतामध्येच होणार आहे, यासाठी आता भारतीय क्रिकेट संघाला नवीन प्रशिक्षक मिळाले आहे यासंदर्भात जाणून घ्या.
6 जूनपासून सुरू होणाऱ्या कसोटी सामन्यापूर्वी साईराज बहुतुले यांची भारताचे फिरकी गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
अलीकडेच राजस्थान रॉयल्ससोबत होते आणि आता ते भारतीय संघासोबत काम पाहतील. बहुतुले यांची टीम इंडियाचे फिरकी प्रशिक्षक म्हणून निवड केली आहे.
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने मंगळवारी ही घोषणा केली. 53 वर्षीय बहुतुले यांनी आयपीएल 2026 मध्ये पंजाब किंग्सचे फिरकी गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून काम पाहिले आहे.
महान फलंदाज सचिन तेंडुलकर आणि भारताचे माजी कर्णधार सौरव गांगुली यांच्यासोबत खेळले आहे. महाराष्ट्रात जन्मलेल्या साईराज यांनी एकूण 10 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत.
बीसीसीआयने निवेदनात म्हटले आहे, "बीसीसीआय साईराज बहुतुले यांची टीम इंडियाचे नवीन फिरकी प्रशिक्षक म्हणून घोषणा करत आहे."
साईराज यांना देशांतर्गत क्रिकेटचा मोठा अनुभव आहे. त्यांनी 188 प्रथम-श्रेणी सामने आणि 143 लिस्ट ए सामने खेळले आहेत.
साईराज बहुतुले खेळाडू आणि प्रशिक्षक या दोन्ही भूमिकांमधील दांडगा अनुभव त्यांच्याकडे आहे. त्यांनी देशांतर्गत आणि फ्रँचायझी क्रिकेटमध्ये त्यांनी आपली एक भक्कम प्रतिष्ठा निर्माण केली आहे.
देशांतर्गत क्रिकेटमधील एक उत्कृष्ट खेळाडू असलेल्या साईराज यांनी प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमध्ये 6176 धावा केल्या आणि 630 बळी घेतले.