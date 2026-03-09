English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिंकल्यानंतर BCCIचा मोठा निर्णय; टीम इंडियाच्या जर्सीवर दिसणार नवीन गोष्ट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिंकल्यानंतर BCCIचा मोठा निर्णय; टीम इंडियाच्या जर्सीवर दिसणार नवीन गोष्ट

BCCI's big decision after winning T20 World Cup 2026: भारताने अहमदाबादमध्ये न्यूझीलंडला हरवून तिसरा टी-२० विश्वचषक जिंकला. यानंतर टीम इंडियासाच्या जर्सीवर BCCIचा मोठा निर्णय घेतला. चला हा निर्णय नेमका काय आहे याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात..  

Tejashree Gaikwad | Mar 09, 2026, 02:58 PM IST
 टी -२० विश्वचषक (ICC Men's T20 World Cup 2026) मध्ये भारताने न्यूझीलंडवर शानदार विजय मिळवत तिसऱ्यांदा टी20 वर्ल्ड कप जिंकला. या ऐतिहासिक विजयाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BBCI) ने टीम इंडियाच्या जर्सीमध्ये महत्त्वाचा बदल जाहीर केला आहे.   

2026 मध्ये भारताने न्यूझीलंडला हरवून तिसरा टी-20 विश्वचषक जिंकला. या विजयानंतर, टीम इंडियाच्या जर्सीवर आता तीन स्टार असतील. जसप्रीत बुमराहला सामनावीर आणि संजू सॅमसनला स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू म्हणून घोषित करण्यात आले.  

हा रोमांचक अंतिम सामना अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियम येथे खेळवण्यात आला. या सामन्यात भारताने न्यूझीलंडचा 96 धावांनी पराभव करून विजेतेपदावर आपले नाव कोरले. भारताने प्रथम फलंदाजी करत 20 षटकांत 5 विकेट गमावून 255 धावांचा भव्य स्कोर उभा केला. टी20 वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यातील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा स्कोर ठरला.    

भारतीय डावाची मजबूत पायाभरणी संजू सॅमसन याच्या दमदार फलंदाजीने झाली. त्याने केवळ 46 चेंडूंमध्ये 5 षटकार आणि 8 चौकारांच्या मदतीने 89 धावांची झंझावाती खेळी केली.     

संपूर्ण स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी केल्यामुळे त्याला ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ पुरस्कार देण्यात आला. त्याचबरोबर सलामीवीर अभिषेक शर्मा (52) आणि ईशान किशन (54) यांनीही अर्धशतक झळकावत संघाला मजबूत सुरुवात करून दिली.  

डावाच्या अखेरीस शिवम दुबे याने अवघ्या 8 चेंडूंमध्ये नाबाद 26 धावा करत आक्रमक फलंदाजी केली. त्यामुळे भारताचा स्कोर 250 धावांच्या पुढे गेला आणि न्यूझीलंडसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले.  

255 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडचा संघ भारतीय गोलंदाजांसमोर टिकू शकला नाही. संपूर्ण संघ 19 षटकांत 159 धावांवर बाद झाला. भारताकडून जसप्रीत बुमराह  याने शानदार गोलंदाजी करत चार विकेट घेतल्या आणि त्याला ‘प्लेयर ऑफ द मॅच’ घोषित करण्यात आले. तसेच अक्सर पटेल  यानेही तीन विकेट घेत न्यूझीलंडच्या विजयाच्या आशा संपवल्या.  

या विजयासह भारत टी20 वर्ल्ड कपचे विजेतेपद कायम राखणारा पहिला संघ ठरला आहे. तसेच आपल्या देशात वर्ल्ड कप जिंकणारा पहिला देश होण्याचा मानही भारताने मिळवला. 2007 आणि 2024 नंतर आता 2026 मधील हा तिसरा किताब भारतीय क्रिकेटसाठी ऐतिहासिक ठरला असून, त्याचे प्रतीक म्हणून टीम इंडियाच्या जर्सीवर आता तिसरा तारा झळकणार आहे.    

