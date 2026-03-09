टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिंकल्यानंतर BCCIचा मोठा निर्णय; टीम इंडियाच्या जर्सीवर दिसणार नवीन गोष्ट
BCCI's big decision after winning T20 World Cup 2026: भारताने अहमदाबादमध्ये न्यूझीलंडला हरवून तिसरा टी-२० विश्वचषक जिंकला. यानंतर टीम इंडियासाच्या जर्सीवर BCCIचा मोठा निर्णय घेतला. चला हा निर्णय नेमका काय आहे याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात..
Tejashree Gaikwad | Mar 09, 2026, 02:58 PM IST
हा रोमांचक अंतिम सामना अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियम येथे खेळवण्यात आला. या सामन्यात भारताने न्यूझीलंडचा 96 धावांनी पराभव करून विजेतेपदावर आपले नाव कोरले. भारताने प्रथम फलंदाजी करत 20 षटकांत 5 विकेट गमावून 255 धावांचा भव्य स्कोर उभा केला. टी20 वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यातील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा स्कोर ठरला.
255 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडचा संघ भारतीय गोलंदाजांसमोर टिकू शकला नाही. संपूर्ण संघ 19 षटकांत 159 धावांवर बाद झाला. भारताकडून जसप्रीत बुमराह याने शानदार गोलंदाजी करत चार विकेट घेतल्या आणि त्याला ‘प्लेयर ऑफ द मॅच’ घोषित करण्यात आले. तसेच अक्सर पटेल यानेही तीन विकेट घेत न्यूझीलंडच्या विजयाच्या आशा संपवल्या.
