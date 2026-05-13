Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /IPL 2026 च्या कर्णधारांकडून बीसीसीआयने 1.08 कोटी रुपये केले वसूल! संघाच्या चुकीमुळे कॅप्टनवर कारवाई

IPL 2026 च्या कर्णधारांकडून बीसीसीआयने 1.08 कोटी रुपये केले वसूल! संघाच्या चुकीमुळे कॅप्टनवर कारवाई

Written ByShubhangi MereUpdated byShubhangi Mere
Published: May 13, 2026, 04:11 PM IST|Updated: May 13, 2026, 04:53 PM IST

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 चा हा सिझन आता शेवटच्या टप्प्यात आहेत, अनेक खेळाडूंच्या रागीट स्वभावामुळे त्यांच्या सेलिब्रेशनमुळे बीसीसीआय त्याच्यावर कारवाई करते. असे काही कर्णधार देखील आहेत त्यांच्यावर देखील बीसीसीआयने कारवाई केली आहे. आता या यादीमध्ये कोणत्या कर्णधारांची नावे आहेत जाणून घ्या. 

BCCI1/9

आयपीएलमधील कर्णधारांना सामन्यासाठी ठरलेल्या वेळेमध्ये कर्णधारांना मर्यादित वेळेत 20 ओव्हर पूर्ण करावे लागतात आणि असे न केल्यास खेळाडूंना लाखो रुपये दंड आकारला जातो. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

IPL 20262/9

आतापर्यत भारतीय नियामक मंडळाने आतापर्यत आयपीएलमधील 7 कर्णधारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. आतापर्यत बीसीसीआयने 1.08 कोटी रुपये वसूल केले आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

shreyas Iyer3/9

पंजाब किंग्जचा कर्णधार श्रेयस अय्यर याच्यावर स्लो ओव्हर रेटमुळे दोन वेळा कारवाई करण्यात आली आहे, त्याच्यावर जीटीविरुद्ध आणि सीएसकेविरुद्ध दोन सामन्यात त्याच्यावर कारवाई झाली. त्याच्यावर 24 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. 

Shubman Gill4/9

बीसीसीआयने गुजरात टायटन्सचा कर्णधार शुभमन गिल यांच्यावर स्लो ओव्हर रेटमुळे त्याच्यावर कारवाई झाली. त्याच्यावर 12 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. दिल्लीविरुद्ध सामन्यानंतर ही कारवाई त्याच्यावर करण्यात आली होती. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Hardik Pandya5/9

बीसीसीआयने हार्दिक पांड्यावर देखील स्लो ओव्हर रेटमुळे दंड ठोठावला आहे, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्धच्या सामन्यानंतर त्याच्यावर ही कारवाई करण्यात आली होती, त्याला 12 लाखांचा दंड भरायचं आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Ruturaj Gaikwad6/9

चेन्नई सुपर किंग्जचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाड याच्यावर आयपीएल 2026 मधील दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध सामन्यामध्ये स्लो ओव्हर रेट ठेवल्याबद्दल कारवाई करण्यात आली होती. यावेळी ऋतुराज गायकवाड याने 12 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Ajinkya rahane7/9

आयपीएल 2026 मधील 22 व्या सामन्यात अजिंक्य रहाणे याच्यावर देखील दंड ठोठावण्यात आला आहे, सीएसकेविरुद्ध सामन्यात त्याच्यावर स्लो ओव्हर रेटमुळे 12 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Pat cummins8/9

सनराइजर्स हैदराबाद आणि गुजरात टायटन्स सामन्यात कर्णधार पॅट कमिन्सने स्लो ओव्हर रेटींगचा नियम पाळला नाही. त्यामुळे बीसीसीआयने त्याच्यावर कारवाई केली आणि त्याच्यावर 12 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Axar Patel9/9

पंजाब किंग्ज विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स सामन्यात अक्षर पटेल याच्यावर कारवाई करण्यात आली होती. 55 व्या सामन्यात स्लो ओव्हर रेटमुळे त्याच्यावर 12 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Tags:
bcci
hardik pandya
shreyas iyer
Ajinkya rahane
Pat Cummins
cricket
IPL 2026

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Prabhsimran Singh Post : 'Shhhhhh...' तंदुरुस्तीबद्दल प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर...

Prabhsimran Singh Post : 'Shhhhhh...' तंदुरुस्तीबद्दल प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर...

prabhsimran singh1 min ago
2

पंतप्रधान मोदींच्या ताफ्यातून किती गाड्यांची कपात? किती पेट्रोलची होणार बचत?

PM Modis convoy5 min ago
3

NEET पेपर लीक प्रकरण SC मध्ये; NTA बरखास्त करून नवी संस्था स्थापन करण्याची मागणी

neet28 min ago
4

'हिंदू आहे हे दाखवण्यासाठी...', सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं हिंदूंनी आपली धार्मिक

supreme court32 min ago
5

तेजश्री प्रधान-राकेश बापट खरंच लग्न करणार? स्वतः अभिनेत्याने खुलासा करत म्हटलं, 'मी

Raqesh Bapat35 min ago