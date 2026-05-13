/IPL 2026 च्या कर्णधारांकडून बीसीसीआयने 1.08 कोटी रुपये केले वसूल! संघाच्या चुकीमुळे कॅप्टनवर कारवाई

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 चा हा सिझन आता शेवटच्या टप्प्यात आहेत, अनेक खेळाडूंच्या रागीट स्वभावामुळे त्यांच्या सेलिब्रेशनमुळे बीसीसीआय त्याच्यावर कारवाई करते. असे काही कर्णधार देखील आहेत त्यांच्यावर देखील बीसीसीआयने कारवाई केली आहे. आता या यादीमध्ये कोणत्या कर्णधारांची नावे आहेत जाणून घ्या.
आयपीएलमधील कर्णधारांना सामन्यासाठी ठरलेल्या वेळेमध्ये कर्णधारांना मर्यादित वेळेत 20 ओव्हर पूर्ण करावे लागतात आणि असे न केल्यास खेळाडूंना लाखो रुपये दंड आकारला जातो.
आतापर्यत भारतीय नियामक मंडळाने आतापर्यत आयपीएलमधील 7 कर्णधारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. आतापर्यत बीसीसीआयने 1.08 कोटी रुपये वसूल केले आहेत.
पंजाब किंग्जचा कर्णधार श्रेयस अय्यर याच्यावर स्लो ओव्हर रेटमुळे दोन वेळा कारवाई करण्यात आली आहे, त्याच्यावर जीटीविरुद्ध आणि सीएसकेविरुद्ध दोन सामन्यात त्याच्यावर कारवाई झाली. त्याच्यावर 24 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
बीसीसीआयने गुजरात टायटन्सचा कर्णधार शुभमन गिल यांच्यावर स्लो ओव्हर रेटमुळे त्याच्यावर कारवाई झाली. त्याच्यावर 12 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. दिल्लीविरुद्ध सामन्यानंतर ही कारवाई त्याच्यावर करण्यात आली होती.
बीसीसीआयने हार्दिक पांड्यावर देखील स्लो ओव्हर रेटमुळे दंड ठोठावला आहे, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्धच्या सामन्यानंतर त्याच्यावर ही कारवाई करण्यात आली होती, त्याला 12 लाखांचा दंड भरायचं आहे.
चेन्नई सुपर किंग्जचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाड याच्यावर आयपीएल 2026 मधील दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध सामन्यामध्ये स्लो ओव्हर रेट ठेवल्याबद्दल कारवाई करण्यात आली होती. यावेळी ऋतुराज गायकवाड याने 12 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
आयपीएल 2026 मधील 22 व्या सामन्यात अजिंक्य रहाणे याच्यावर देखील दंड ठोठावण्यात आला आहे, सीएसकेविरुद्ध सामन्यात त्याच्यावर स्लो ओव्हर रेटमुळे 12 लाखांचा दंड ठोठावला आहे.
सनराइजर्स हैदराबाद आणि गुजरात टायटन्स सामन्यात कर्णधार पॅट कमिन्सने स्लो ओव्हर रेटींगचा नियम पाळला नाही. त्यामुळे बीसीसीआयने त्याच्यावर कारवाई केली आणि त्याच्यावर 12 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला.
पंजाब किंग्ज विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स सामन्यात अक्षर पटेल याच्यावर कारवाई करण्यात आली होती. 55 व्या सामन्यात स्लो ओव्हर रेटमुळे त्याच्यावर 12 लाखांचा दंड ठोठावला आहे.