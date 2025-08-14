English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ब्रिटिशांचे जेल ते गिरणी कामगारांचे घर...;BDD चाळ कशी बनली Heart of Mumbai, इतिहास वाचलाच पाहिजे!

BDD Chawl History: बीडीडीकरांसाठी आजचा दिवस फार महत्त्वाचा आहे. आज अखेर बीडीडीकरांना हक्काचे घर मिळणार आहे. मात्र बीबीडीच्या या चाळी कशा व कधी उभ्या राहिल्या याचा इतिहास तुम्हाला माहितीये का? 

Mansi kshirsagar | Aug 14, 2025, 12:32 PM IST
twitter
1/9

ब्रिटिशांचे जेल ते गिरणी कामगारांचे घर...;BDD चाळ कशी बनली Heart of Mumbai, इतिहास वाचलाच पाहिजे!

bdd chawl history Once jail to girni kamgar house how Mumbai BDD chawl now become Heart Of Mumbai

बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प हा महाराष्ट्र सरकारचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आहे. 86 एकरावर वसलेल्या सुमारे 207 चाळींचा पुर्नविकास करण्यात आहे. त्यामुळं हा देशातील सर्वात मोठी रिडेव्हलपमेंट प्रकल्प आहे. आज 556 घरांचा ताबा बीडीडीकरांना मिळणार आहे. त्याआधी जाणून घेऊयात. बीडीडी चाळीचा इतिहास.

twitter
2/9

मुंबईतील बीडीडी (बॉम्बे डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट) चाळीचा इतिहास ब्रिटिश राजवटीपासून सुरू होतो आणि तो मुंबईच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय इतिहासाशी घट्ट जोडलेला आहे. 

twitter
3/9

बीडीडी चाळी मुंबईच्या इतिहासाचा एक महत्त्वाचा भाग होता. ज्या कामगारांच्या मेहनतीपासून ते स्वातंत्र्यलढ्यापर्यंत साक्षीदार राहिल्या आहेत. आता त्यांचा इमारतींचा पुनर्विकास होत असल्यामुळे नव्या रूपात पुनर्जन्म घेत आहेत. 

twitter
4/9

बीडीडी चाळी प्रामुख्याने मुंबईतील कामगारांसाठी आणि स्वातंत्र्यलढ्यातील आंदोलनकर्त्यांना तुरुंग म्हणून बांधण्यात आल्या होत्या. 

twitter
5/9

1919 मध्ये ब्रिटिशांनी लागू केलेल्या रॉलेट कायद्यामुळे स्वातंत्र्यसैनिकांना कोणत्याही चौकशीशिवाय अटक करण्याचा अधिकार मिळाला. कारागृहात जागा कमी पडू लागल्याने बीडीडी चाळीतील खोल्यांचा वापर स्वातंत्र्यसैनिकांना डांबण्यासाठी केला गेला. विशेषत: 1920 नंतर स्वातंत्र्यलढ्याचा जोर वाढला तेव्हा या चाळी जेल म्हणून वापरल्या गेल्या.   

twitter
6/9

ब्रिटिश काळात बीडीडी चाळींची स्थापना

19व्या शतकाच्या अखेरीस आणि 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला मुंबईत सूतगिरण्यांचा उद्योग वाढला. यामुळे कोकण, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, गुजरात आणि कर्नाटकातून मोठ्या संख्येने कामगार मुंबईत आले. या कामगारांना राहण्यासाठी स्वस्त आणि परवडणारी घरे उपलब्ध नव्हती.

twitter
7/9

मुंबईचे तत्कालीन गवर्नर सर जॉर्ज लॉईड यांनी कामगारांच्या निवासाची समस्या सोडवण्यासाठी 1920 मध्ये बॉम्बे डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट (बीडीडी) स्थापन केला. त्याअंतर्गत वरळी, ना. म. जोशी मार्ग (लोअर परळ), नायगाव आणि शिवडी येथे चाळी बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

twitter
8/9

1921 ते 1925 या कालावधीत 207 चाळी बांधण्यात आल्या, ज्यात वरळी येथे 121 इमारती होत्या. प्रत्येक इमारत 3 मजली असून, प्रत्येक मजल्यावर 20 खोल्या (प्रत्येक 160 चौरस फूट) होत्या. या चाळी दगडापासून बांधल्या गेल्या, ज्यामुळे त्या टिकाऊ होत्या.

twitter
9/9

बीडीडी चाळी बांधल्यानंतर त्या प्रामुख्याने मिल कामगारांसाठी वापरल्या गेल्या. यामुळे बीडीडी चाळींना मुंबईचे हृदय (हार्ट ऑफ मुंबई) असे म्हटले जाऊ लागले. बीडीडी चाळींनी मुंबईच्या चाळ संस्कृतीला समृद्ध केले. येथे सार्वजनिक गणपती, दहीहंडी यांसारख्या सांस्कृतिक परंपरांचा जन्म झाला.  खुली दारे, एकत्रित सण साजरे करण्याची संस्कृती येथे विकसित झाली.  

twitter
पुढील
अल्बम

लाँग विकेंडसाठी Last मिनिट प्लॅन करताय? हे घ्या मुंबईजवळचे 10 भन्नाट स्वस्त पर्याय; तासाभरात होईल पिकनिक Fix

पुढील अल्बम

लाँग विकेंडसाठी Last मिनिट प्लॅन करताय? हे घ्या मुंबईजवळचे 10 भन्नाट स्वस्त पर्याय; तासाभरात होईल पिकनिक Fix

लाँग विकेंडसाठी Last मिनिट प्लॅन करताय? हे घ्या मुंबईजवळचे 10 भन्नाट स्वस्त पर्याय; तासाभरात होईल पिकनिक Fix

लाँग विकेंडसाठी Last मिनिट प्लॅन करताय? हे घ्या मुंबईजवळचे 10 भन्नाट स्वस्त पर्याय; तासाभरात होईल पिकनिक Fix 17
Arjun Tendulkar is Engaged :अर्जुन तेंडुलकरची संपत्ती किती? उत्पन्नाचा स्त्रोत काय? मुंबई ते लंडनपर्यंत आलिशान घरं

Arjun Tendulkar is Engaged :अर्जुन तेंडुलकरची संपत्ती किती? उत्पन्नाचा स्त्रोत काय? मुंबई ते लंडनपर्यंत आलिशान घरं

Arjun Tendulkar is Engaged :अर्जुन तेंडुलकरची संपत्ती किती? उत्पन्नाचा स्त्रोत काय? मुंबई ते लंडनपर्यंत आलिशान घरं 9
अर्जुन तेंडुलकरची होणारी नवरी, सानिया चांडोक काय काम करते? आहे बड्या उद्योगपतीची मुलगी

अर्जुन तेंडुलकरची होणारी नवरी, सानिया चांडोक काय काम करते? आहे बड्या उद्योगपतीची मुलगी

अर्जुन तेंडुलकरची होणारी नवरी, सानिया चांडोक काय काम करते? आहे बड्या उद्योगपतीची मुलगी 8
डोकेदुखी, अस्वस्थ वाटणे, तोंडाला फोड येणं अजीबात दुर्लक्ष करु नका; Vitamin B12 च्या कमतेरतेमुळे गंभीर आजारांचा धोका?

डोकेदुखी, अस्वस्थ वाटणे, तोंडाला फोड येणं अजीबात दुर्लक्ष करु नका; Vitamin B12 च्या कमतेरतेमुळे गंभीर आजारांचा धोका?

डोकेदुखी, अस्वस्थ वाटणे, तोंडाला फोड येणं अजीबात दुर्लक्ष करु नका; Vitamin B12 च्या कमतेरतेमुळे गंभीर आजारांचा धोका? 8