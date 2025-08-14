ब्रिटिशांचे जेल ते गिरणी कामगारांचे घर...;BDD चाळ कशी बनली Heart of Mumbai, इतिहास वाचलाच पाहिजे!
BDD Chawl History: बीडीडीकरांसाठी आजचा दिवस फार महत्त्वाचा आहे. आज अखेर बीडीडीकरांना हक्काचे घर मिळणार आहे. मात्र बीबीडीच्या या चाळी कशा व कधी उभ्या राहिल्या याचा इतिहास तुम्हाला माहितीये का?
Mansi kshirsagar | Aug 14, 2025, 12:32 PM IST
1919 मध्ये ब्रिटिशांनी लागू केलेल्या रॉलेट कायद्यामुळे स्वातंत्र्यसैनिकांना कोणत्याही चौकशीशिवाय अटक करण्याचा अधिकार मिळाला. कारागृहात जागा कमी पडू लागल्याने बीडीडी चाळीतील खोल्यांचा वापर स्वातंत्र्यसैनिकांना डांबण्यासाठी केला गेला. विशेषत: 1920 नंतर स्वातंत्र्यलढ्याचा जोर वाढला तेव्हा या चाळी जेल म्हणून वापरल्या गेल्या.
ब्रिटिश काळात बीडीडी चाळींची स्थापना
