  • सावधान! जनगणनेच्या वेळी तुमचीही होऊ शकते फसवणूक, ही माहिती कोणालाही देणे टाळा...

सावधान! जनगणनेच्या वेळी तुमचीही होऊ शकते फसवणूक, ही माहिती कोणालाही देणे टाळा...

जसजशी देशामधील लोकसंख्या वाढत आहे, त्यामुळे जनगणना देखील पुढे जात आहे. देशामधील नागरिकांना अचूक माहिती संकलन आणि संभाव्य फसवणूक, होणाऱ्या फ्रॅाडपासून सावधाना करणे गरजेचे आहे. मागील काही वर्षामध्ये सोशल मिडियावर आणि डिजीटल आधुनिक तंत्रामुळे फसवणूकीचे प्रकार वाढत चालले आहेत. आता नागरिकांना फ्रॅाडपासून कसे सावध राहता येईल यासंदर्भात वाचा. 

Shubhangi Mere | May 02, 2026, 04:22 PM IST
या गोष्टी टाळणे गरजेचे

अनेकदा जनगणना करण्यासाठी आपल्या घरी येत असतात, यामध्ये कोणते खरे सरकारी अधिकारी आहेत आणि कोणते घोटाळेबाज आहेत याबद्दल तुम्हाला माहिती असणे गरजेचे आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

आर्थिक आणि वैयक्तिक माहिती देणे धोक्याचे

बऱ्याचदा घोटाळेबाज अधिकृत जनगणना अधिकारी असल्याचे सांगून तुमची फसवणूक करु शकतात. हे तुम्हाला विश्वासामध्ये घेऊन ते तुमची आर्थिक आणि वैयक्तिक माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करु शकतात. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

लोकसंख्याशास्त्रीय आणि कौटुंबिक माहिती देण्याचे उद्दिष्ट

जे कर्मचारी जनगणना करण्यासाठी येतात त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट विशिष्ट लोकसंख्याशास्त्रीय आणि कौटुंबिक माहिती गोळा करणे हे असते. जे ते तुमच्या बॅंकसंदर्भात काही माहिती मागत असतील तर ते देणे योग्य नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया  

कोणती माहीती देणे योग्य?

जनगणना कर्मचारी हे कुटुंबातील सदस्यांची संख्या, मूलभूत तपशील: वय, लिंग, व्यवसाय, गृहमालकीची स्थिती आणि घरातील उपकरणे याबद्दल माहिती मागू शकतात. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

ही माहिती देणे ठरु शकते धोक्याचे

जर घोटाळेबाज किंवा जनगणना करणारे तुमच्या घरी आले तर त्यांना बँक खात्याचा तपशील, आधार कार्ड क्रमांक, पॅन कार्ड क्रमांक, ओटीपी (One Time PassWord) देणे हे तुमच्यासाठी धोक्याचे ठरु शकते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

घोटाळेबाजांना ही माहिती देऊ नका

फसवणूक करणारे हे बऱ्याचदा तुमचे मोबाईल त्याचबरोबर तुमच्याकडून काही बॅंक कागदपत्र मागत असतील तर ते देऊ नये. जनगणनेतून आल्याचा दावा करणारी व्यक्ती तुमच्या तपशिलांची 'पुष्टी' करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करणे, माहिती देण्यासाठी ॲप डाउनलोड करणे, QR कोड स्कॅन करणे या गोष्टी टाळा. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फसवणुकीविरुद्ध कारवाई कशी करावी?

जर तुमची फसवणूक झाली असल्यास तुम्ही तुमची खाती सुरक्षित करण्यासाठी तुमच्या बँकेशी संपर्क साधा, आपली तक्रार cybercrime.gov.in वर नोंदवा, आणि गुन्ह्याची तक्रार सायबर क्राईम नॅशनल हेल्पलाईनवर करण्यासाठी 1930 वर कॉल करा. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

8th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांच्या पगारात चौपट वाढ; भारतातल्या 48 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी, 67 लाख पेन्शनधारकांना थेट फायदा?

8th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांच्या पगारात चौपट वाढ; भारतातल्या 48 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी, 67 लाख पेन्शनधारकांना थेट फायदा?

8th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांच्या पगारात चौपट वाढ; भारतातल्या 48 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी, 67 लाख पेन्शनधारकांना थेट फायदा?

