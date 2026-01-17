English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • लांब नखं दिसायला किती सुंदर दिसतात ना? पण हीच नखे ठरू शकतात मोठ्या समस्येचे कारण...

लांब नखं दिसायला किती सुंदर दिसतात ना? पण हीच नखे ठरू शकतात मोठ्या समस्येचे कारण...

हात आणि नखे सुंदर दिसावी यासाठी अनेक स्त्रिया नखे लांब वाढवतात. पण वाढलेल्या नखांची योग्य वेळी आणि योग्य प्रकारे काळजी न घेतल्यास गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. यामागचे कारण सदर बातमीतून जाणून घ्या. 

Manali Sagvekar | Jan 17, 2026, 03:27 PM IST
twitter

Nails Care Tips: हात आणि नखे सुंदर दिसावी यासाठी अनेक स्त्रिया नखे लांब वाढवतात. पण वाढलेल्या नखांची योग्य वेळी आणि योग्य प्रकारे काळजी न घेतल्यास गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. यामागचे कारण सदर बातमीतून जाणून घ्या. 

 

 

1/8

नखांची काळजी

Nails Care Tips

सुंदर त्वचा, सुंदर केस यासोबतच आता सुंदर नखांचाही ट्रेंड सुरू आहे. नखे सुंदर दिसावीत यासाठी नखे लांब वाढवतात, त्यावर वेगवेगळ्या प्रकारच्या नेलपॉलिश लावल्या जातात. अनेकजण आर्टिफिशियल नखांचाही वापर करतात. पण नखांचे हे सौंदर्य मोठ्या समस्यांचे कारण बनू शकते. या समस्या कोणत्या आहेत ते सविस्तर जाणून घ्या.   

twitter
2/8

फंगल आणि बॅक्टेरियल इन्फेक्शन

Nails Care Tips

लहान नखांची काळजी घेणे सोपे असते. पण लांब नखांची काळजी घेणे काहीवेळा कठीण जाते. लांब नखांमध्ये लवकर घाण जमा होते. नीट स्वच्छता न केल्यास बॅक्टेरिया किंवा फंगस इन्फेक्शन होण्याची शक्यता असते. नखांमध्ये जमा झालेले किटाणु जेवताना किंवा जेवण बनवताना पोटात जाण्याची शक्यता असते. यामुळे आरोग्याच्या समस्या उद्भवण्याची शक्यता असते.   

twitter
3/8

नखे तुटण्याची शक्यता असते

Nails Care Tips

हात आणि नखे सुंदर दिसावेत यासाठी स्त्रिया नखे वाढवतात. पण व्यस्त जीवनशैलीमुळे वाढलेल्या नखांची योग्य प्रकारे काळजी घेणे शक्य होत नाही. स्त्रिया घरात बाहेर अनेक अशी कामे करत असतात ज्यामुळे नखांना हानी पोहोचण्याची शक्यता असते. नखे तुटणे किंवा ठेच लागण्याची शक्यता असते. बऱ्याचदा नखे मुळापासून तुटण्याचीही शक्यता असते. यामुळे होणाऱ्या वेदना असहय्य असू शकतात.   

twitter
4/8

नखांची मुळे कमकुवत होणे

Nails Care Tips

वाढलेल्या नखांना वेळोवेळी आकार देणे किंवा कापणे महत्त्वाचे असते. जर तुम्ही नखे वाढवली असतील आणि योग्य काळजी घेत नसाल तर, नखांच्या मुळांवर जोर पडून ती कमकुवत होऊ शकतात. तसेच दैनंदिन कामे करतानाही अडचणी येतात.   

twitter
5/8

नखांची गुणवत्ता बिघडणे

Nails Care Tips

आजकालच्या धावपळीच्या जीवनात व्यस्ततेमुळे नखांची योग्य काळजी घेणे कठीण होते. ज्यामुळे नखांमध्ये घाण जमा होते आणि नखांवर क्रॅकही पडू शकतात. यामुळे नखांची गुणवत्ता खराब होण्याची शक्यता असते. नखांची वेळोवेळी योग्य काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे.   

twitter
6/8

त्वचेवर परिणाम

Nails Care Tips

वाढलेल्या नखांना योग्य वेळी आकार न दिल्यास किंवा न कापल्यास त्वचेवर नखे लागून खरचटण्याची शक्यता असते.  तसेच नखांमध्ये घाण जमा झाल्याने चेहऱ्याला नखे लागल्यास त्वचेवर परिणाम होतो. ज्यामुळे इन्फेक्शन होऊन चेहऱ्यावर मुरुमे येणे, डाग येणे अशा समस्या उद्भवतात.   

twitter
7/8

नखांमध्ये पू होणे

Nails Care Tips

वाढलेले नख तुटले असेल तर ते लगेच कापून टाकणे आवश्यक आहे. कारण तुटलेल्या नखांमध्ये संसर्ग होऊन पू होण्याची शक्यता असते. हा संसर्ग वाढला तर गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. जमा झालेला पू त्वचेच्या आतपर्यंत पोहोचू शकतो. त्यामुळे त्वचेच्या गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात.   

twitter
8/8

पायांची नखे

Nails Care Tips

हातांच्या नखांसह पायाच्या नखांचीही तितकीच काळजी घ्यायला हवी. पायांची नखे वाढलेली असतील तर बुट किंवा बंद बोटांची चप्पल घातल्यास नखांवर ताण पडून वेदना होऊ शकतात. तसेच ठेच लागल्यास नख मुळापासून तुटण्याची शक्यता असते.   

twitter
पुढील
अल्बम

मुंबईकरांनो लक्ष द्या! इथे पाणीकपात, तर 'या' भागात पाणीपुरवठा बंद

पुढील अल्बम

मुंबईकरांनो लक्ष द्या! इथे पाणीकपात, तर &#039;या&#039; भागात पाणीपुरवठा बंद

मुंबईकरांनो लक्ष द्या! इथे पाणीकपात, तर 'या' भागात पाणीपुरवठा बंद

मुंबईकरांनो लक्ष द्या! इथे पाणीकपात, तर 'या' भागात पाणीपुरवठा बंद 8
BMC Election 2026 : शेवटच्या क्षणापर्यंत आपला जलवा कायम ठेवणाऱ्या ठाकरे बंधूंच्या अपयशाची 10 कारणे

BMC Election 2026 : शेवटच्या क्षणापर्यंत आपला जलवा कायम ठेवणाऱ्या ठाकरे बंधूंच्या अपयशाची 10 कारणे

BMC Election 2026 : शेवटच्या क्षणापर्यंत आपला जलवा कायम ठेवणाऱ्या ठाकरे बंधूंच्या अपयशाची 10 कारणे 11
मुंबईत जे गुजरात्यांना जमलं त्यातच मराठी ठरले अपयशी! भाजपाच्या विजायचं वेगळं सिक्रेट

मुंबईत जे गुजरात्यांना जमलं त्यातच मराठी ठरले अपयशी! भाजपाच्या विजायचं वेगळं सिक्रेट

मुंबईत जे गुजरात्यांना जमलं त्यातच मराठी ठरले अपयशी! भाजपाच्या विजायचं वेगळं सिक्रेट 10
Mary Kom Divorce Controversy: कोण आहेत K Onler Kom? मेरी कोमचे माजी पती आणि एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर्सचे आरोपामुळे आले चर्चेत

Mary Kom Divorce Controversy: कोण आहेत K Onler Kom? मेरी कोमचे माजी पती आणि एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर्सचे आरोपामुळे आले चर्चेत

Mary Kom Divorce Controversy: कोण आहेत K Onler Kom? मेरी कोमचे माजी पती आणि एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर्सचे आरोपामुळे आले चर्चेत 9