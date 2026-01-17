लांब नखं दिसायला किती सुंदर दिसतात ना? पण हीच नखे ठरू शकतात मोठ्या समस्येचे कारण...
हात आणि नखे सुंदर दिसावी यासाठी अनेक स्त्रिया नखे लांब वाढवतात. पण वाढलेल्या नखांची योग्य वेळी आणि योग्य प्रकारे काळजी न घेतल्यास गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. यामागचे कारण सदर बातमीतून जाणून घ्या.
Manali Sagvekar | Jan 17, 2026, 03:27 PM IST
Nails Care Tips: हात आणि नखे सुंदर दिसावी यासाठी अनेक स्त्रिया नखे लांब वाढवतात. पण वाढलेल्या नखांची योग्य वेळी आणि योग्य प्रकारे काळजी न घेतल्यास गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. यामागचे कारण सदर बातमीतून जाणून घ्या.
1/8
नखांची काळजी
सुंदर त्वचा, सुंदर केस यासोबतच आता सुंदर नखांचाही ट्रेंड सुरू आहे. नखे सुंदर दिसावीत यासाठी नखे लांब वाढवतात, त्यावर वेगवेगळ्या प्रकारच्या नेलपॉलिश लावल्या जातात. अनेकजण आर्टिफिशियल नखांचाही वापर करतात. पण नखांचे हे सौंदर्य मोठ्या समस्यांचे कारण बनू शकते. या समस्या कोणत्या आहेत ते सविस्तर जाणून घ्या.
2/8
फंगल आणि बॅक्टेरियल इन्फेक्शन
लहान नखांची काळजी घेणे सोपे असते. पण लांब नखांची काळजी घेणे काहीवेळा कठीण जाते. लांब नखांमध्ये लवकर घाण जमा होते. नीट स्वच्छता न केल्यास बॅक्टेरिया किंवा फंगस इन्फेक्शन होण्याची शक्यता असते. नखांमध्ये जमा झालेले किटाणु जेवताना किंवा जेवण बनवताना पोटात जाण्याची शक्यता असते. यामुळे आरोग्याच्या समस्या उद्भवण्याची शक्यता असते.
3/8
नखे तुटण्याची शक्यता असते
हात आणि नखे सुंदर दिसावेत यासाठी स्त्रिया नखे वाढवतात. पण व्यस्त जीवनशैलीमुळे वाढलेल्या नखांची योग्य प्रकारे काळजी घेणे शक्य होत नाही. स्त्रिया घरात बाहेर अनेक अशी कामे करत असतात ज्यामुळे नखांना हानी पोहोचण्याची शक्यता असते. नखे तुटणे किंवा ठेच लागण्याची शक्यता असते. बऱ्याचदा नखे मुळापासून तुटण्याचीही शक्यता असते. यामुळे होणाऱ्या वेदना असहय्य असू शकतात.
4/8
नखांची मुळे कमकुवत होणे
5/8
नखांची गुणवत्ता बिघडणे
6/8
त्वचेवर परिणाम
7/8