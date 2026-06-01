लग्न न करता 20 व्या वर्षी झाली आई, ₹5500 कोटींचा उद्योग उभा केला; आता 'या' स्टारला करतेय डेट

Actress Became Mother at 20 Went On To Build 5500 Cr Worth Business: परिस्थिती कशीही असली तरी लढण्याचं धैर्य ठेवलं तर काहीही शक्य आहे याची प्रचिती या सेलिब्रिटीच्या संघर्षामधून येते. ही सेलिब्रिटी कोण तिच्यासोबत नेमकं घडलं काय? आता हजारो कोटींची मालकीण कशी झाली पाहूयात...
आजच्या घडीला जगातील सर्वात यशस्वी सेलिब्रिटींपैकी एक असलेल्या या तरुणीचा प्रवास वाचून तुम्ही थक्क झाल्याशिवाय राहणार नाही. ही सेलिब्रिटी आहे कोण आणि तिचा आतापर्यंतचा प्रवास कसा झाला आहे जाणून घ्या सविस्तरपणे...
मनोरंजनसृष्टीमध्ये असे अनेक सेलिब्रिटी आहेत ज्यांच्या ऑनस्क्रीन कामगिरीपेक्षा खासगी आयुष्याची चाहत्यांमध्ये अधिक चर्चा आहे. अगदी आलिशान जीवनशैली असो किंवा नातेसंबंध असो हे सिलिब्रिटी कायमच चर्चेत असतात. आज आपण अशाच एका सेलिब्रिटीबद्दल बोलणार आहोत जिने अगदी लहान वयामध्ये तिच्या खासगी आयुष्यातील सर्वात मोठा निर्णय घेतला आणि त्यानंतर ती व्यवसायिक म्हणूनही यशस्वी बिझनेसवुमन म्हणूनही ओळखली जाऊ लागली.
खरं तर ही अभिनेत्री वयाच्या 20 व्या वर्षीच गरोदर राहिली. आपण गरोदर असल्याचं समजल्यानंतर ती प्रचंड घाबरली. गरोदर असल्याचं समजल्यापासून तिचं आयुष्य पूर्णपणे बदलून गेलं. घरच्यांना हे कसं सांगावं आणि आपल्याला या बाळाला जन्म द्यायचाय हे कशापद्धतीने पटवून द्यावं हे तिला समजत नव्हतं. मात्र तिने विश्वास ढळू न देता कठीण प्रसंगांना तोंड देत आपलं करिअर आणि खासगी आयुष्य दोघांमध्येही मनासारखं यश मिळवलं आहे.
ज्या सेलिब्रिटीबद्दल आपण बोलतोय तिचं नाव आहे, कायली जेनर! खरं तर कायली कोण आहे हे पाश्चिमात्य मनोरंजनसृष्टी फॉलो करणाऱ्यांना ठाऊक आहे. कायली एक अमेरिकी सेलिब्रिटी आणि उद्योजिका आहे. तिने नुकत्याच एका पॉडकास्टमध्ये लहान वयातच गरोदर राहण्यासंदर्भातील तिचा अनुभव सांगितला.
"मी गरोदर आहे असं मला समजलं तेव्हा मी अवघ्या 19 वर्षांची होते. मी तेव्हा प्रचंड घाबरलेले. मी हे सारं आई-बाबांना सांगायला घाबरत होते," असं कायली म्हणाली. तसेच कायलीला असाही विश्वास वाटत होता की ती अगदी उत्तमप्रकारे आपल्या मुलाची जबाबदारी पार पाडेल.
कायलीने 2018 मध्ये तिची मुलगी स्टॉर्मीला जन्म दिला. या काळात, ती प्रसिद्धीपासून पूर्णपणे दूर झाली होती. ती अनेक महिने घरीच राहिली आणि सोशल मीडियावरही फारशी सक्रीय नव्हती. 2022 मध्ये, ती दुसऱ्यांदा आई झाली आणि तिने अरी नावाच्या मुलाला जन्म दिला. दोन्ही मुलं प्रसिद्ध रॅपर ट्रॅव्हिस स्कॉटपासून झाली आहेत. मात्र, हे जोडपे आता विभक्त झाले आहे. कायलीने हे देखील स्पष्ट केले की तिची दुसरी गर्भधारणा खूप कठीण होती. मला बराच काळ पाठदुखी आणि सायटिकाचा त्रास व्हायचा. काही वेळा मला नीट चालताही येत नव्हते, असं कायलीने सांगितलं.
वैयक्तिक आयुष्यात अनेक चढ-उतार असूनही, कायलीने तिच्या करिअरवर लक्ष केंद्रित ठेवलं. कायलीने तिच्या 'कायली कॉस्मेटिक्स' या सौंदर्य प्रसादनांच्या ब्रँडद्वारे तरुण वयातच एक मोठा व्यवसाय उभा केला.
सध्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, आता कायलीच्या या सौंदर्य प्रसादनांच्या व्यवसायाचं मूल्य ₹5500 कोटी इतके आहे. जगभरातील लोकांसाठी यशस्वी उद्योजिका म्हणून प्रेरणास्थान ठरलेला कायली ही अवघ्या 28 वर्षांची आहे. सोशल मीडियावरही तिचे प्रचंड चाहते आहेत. काही मिनिटांमध्येच कायलीची प्रत्येक पोस्ट व्हायरल होते.
आजकाल कायली जेनर तिच्या लव्ह अफेअरमुळे चर्चेत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कायली सध्या हॉलिवूड स्टार आणि 'ड्यून' चित्रपटातील अभिनेता टिमोथी हेल शालमेटला डेट करत आहे. कायली आणि टिमोथी अनेकदा एकत्र दिसून आले आहेत. चाहत्यांना कायली आणि टिमोथीची जोडी फारच आवडली आहे. अलीकडेच, काही दिवसांपूर्वी 2026 च्या मेट गालामध्ये कायली एकटी दिसल्याने, दोघांचे ब्रेकअप झाल्याच्या बातम्या रंगू लागल्या आहेत. (सर्व फोटो kyliejenner च्या इन्स्टाग्रामवरुन साभार)