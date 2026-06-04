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अफगाणिस्तानविरुद्धच्या कसोटीपूर्वी भारतीय क्रिकेटपटूचा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला निरोप; चाहत्यांना धक्का

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 04, 2026, 08:47 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 08:47 PM IST

Indian Cricketer  International Retirement: भारतीय यष्टीरक्षक-फलंदाजाने अफगाणिस्तान कसोटीपूर्वी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे.

 

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KS Bharat International Retirement

भारतीय क्रिकेट संघाचा यष्टिरक्षक-फलंदाज केएस भरत यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. अफगाणिस्तानविरुद्ध होणाऱ्या कसोटी सामन्यापूर्वी त्यांनी हा निर्णय घेतल्याने क्रिकेट चाहत्यांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

 

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सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट

सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट शेअर करत भरत यांनी आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीचा शेवट जाहीर केला. भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळणे हा आयुष्यातील सर्वात अभिमानाचा क्षण असल्याचे त्यांनी आपल्या संदेशात नमूद केले.

 

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भावनिक पोस्टद्वारे केली घोषणा

निवृत्ती जाहीर करताना भरत यांनी सर्वप्रथम भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) आभार मानले. त्यानंतर त्यांनी आपल्या कुटुंबीयांचे, प्रशिक्षकांचे आणि सहकाऱ्यांचे विशेष उल्लेख करत त्यांच्या पाठिंब्यामुळेच हा प्रवास शक्य झाल्याचे सांगितले.

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भारतासाठी खेळण्याचे स्वप्न

भारतासाठी खेळण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अनेक वर्षे संयम, मेहनत आणि संघर्ष करावा लागल्याचे त्यांनी नमूद केले. कुटुंबाने दोन दशकांहून अधिक काळ हेच स्वप्न जगले आणि त्यासाठी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल त्यांनी आई-वडील आणि बहिणीचे आभार मानले.

 

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टीम इंडियामध्ये मर्यादित संधी

केएस भरत यांना एकेकाळी भारतीय कसोटी संघात यष्टिरक्षक फलंदाज म्हणून महत्त्वाची संधी मिळाली होती. विशेषतः दुखापतीमुळे संघाबाहेर असलेल्या ऋषभ पंत यांच्या अनुपस्थितीत त्यांनी संघात स्थान मिळवले होते. मात्र पुढील काळात स्पर्धा वाढल्याने त्यांना नियमित संधी मिळू शकली नाही. गेल्या काही महिन्यांपासून ते भारतीय संघाबाहेर होते. त्यांचा भारतासाठीचा शेवटचा कसोटी सामना फेब्रुवारी २०२४ मध्ये झाला होता.

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आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द कशी राहिली?

केएस भरत यांनी भारतासाठी एकूण ७ कसोटी सामने खेळले. या सामन्यांतील १२ डावांत त्यांनी २२१ धावा केल्या. त्यांची सरासरी २० पेक्षा थोडी जास्त होती, तर ४४ धावा ही त्यांची सर्वोच्च खेळी ठरली. फलंदाज म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी छाप पाडता आली नसली, तरी यष्टिरक्षणातील त्यांच्या कामगिरीचे अनेकदा कौतुक झाले होते.

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देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये दमदार कामगिरी

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील आकडे मर्यादित असले तरी देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये भरत यांची कामगिरी उल्लेखनीय राहिली आहे. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्यांनी १०० हून अधिक सामने खेळत सहा हजारांपेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत.

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११ शतके आणि ३४ अर्धशतके

त्यांच्या नावावर ११ शतके आणि ३४ अर्धशतके असून दीर्घ काळ ते सातत्यपूर्ण कामगिरी करणारे फलंदाज म्हणून ओळखले जात होते. देशांतर्गत क्रिकेटमधील याच दमदार कामगिरीच्या जोरावर त्यांनी भारतीय संघापर्यंत मजल मारली होती.

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चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव

निवृत्तीची घोषणा होताच सोशल मीडियावर चाहत्यांनी भरत यांच्या योगदानाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. अनेकांनी त्यांच्या पुढील आयुष्यासाठी आणि क्रिकेटमधील नव्या प्रवासासाठी शुभेच्छा दिल्या. आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द अपेक्षेप्रमाणे मोठी झाली नसली तरी देशासाठी खेळण्याचे स्वप्न पूर्ण करणाऱ्या केएस भरत यांचा प्रवास अनेक युवा क्रिकेटपटूंना प्रेरणा देणारा ठरला आहे.

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