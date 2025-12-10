English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
75 वर्षांपूर्वी बोल्ड फोटोशूटने उडवली खळबळ! इंग्रज सैनिक पर्समध्ये ठेवत होते तिचे फोटो; जाणून घ्या पहिल्या ‘ग्लॅमर गर्ल’ची कहाणी

First Bold Actress Of Bollywood: आज हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अनेक अभिनेत्री बोल्ड सीन्स सहजतेने करतात. पण, 50 आणि 60 च्या दशकात नायिकांसाठी हे खूप मोठे काम होते. आज आम्ही तुम्हाला अशाच एका अभिनेत्रीची कहाणी सांगणार आहोत जिने त्या काळात तिच्या बोल्ड फोटोशूटने खळबळ उडवून दिली होती.  

Tejashree Gaikwad | Dec 10, 2025, 01:34 PM IST
First Bold Actress Of Bollywood

आजच्या हिंदी सिनेमात बोल्डनेस, ग्लॅमर, हॉटनेस… या सर्व गोष्टी सर्वसामान्य झाल्या आहेत. अभिनेत्री सहजपणे बोल्ड सीन देतात, बिकिनी घालतात किंवा ग्लॅमरस रोल करतात. पण तुम्ही विचार करा  75 वर्षांपूर्वी, 1950 च्या दशकात, जेव्हा हिरोईन म्हणजे एक साडी, एक ओढणी, एक लाजरी स्मित… त्या काळात जर एखाद्या अभिनेत्रीने धाडसी फोटोशूट केले तर?  

First Bold Actress Of Bollywood

आज कल्पना करणेही कठीण आहे, पण त्या काळात एका अभिनेत्रीने असे काही केले की संपूर्ण भारत हादरला, तर परदेशात तिच्या ग्लॅमरचा असा काळा जादू फळला की अमेरिकन इंग्लिश सैनिकही तिचे फोटो पर्समध्ये ठेवून युद्धाला जात!  

First Bold Actress Of Bollywood

ही कहाणी आहे, बेगम पारा यांची. त्या बॉलीवूडची पहिली ग्लॅमर गर्ल, पहिली ‘बॉम्बशेल’, आणि सिनेमात बोल्डनेसची सुरुवात करणाऱ्या अभिनेत्री होत्या .    

चित्रपटसृष्टीकडे ओढ लागण्याची सुरूवात

First Bold Actress Of Bollywood

बेगम पारा यांचा जन्म 25 डिसेंबर 1926 रोजी झेलम (त्या वेळचा ब्रिटिश भारत, सध्याचा पाकिस्तान) येथे झाला. त्यांचे मूळ नाव होते जुबैदा उल हक. त्यांचे वडील न्यायाधीश होते आणि घरात उच्चशिक्षण, शिस्त आणि मर्यादा यांना खूप महत्त्व. त्यांचे भाऊ मसरूर उल हक आधीच मुंबईला येऊन सिनेमात करिअर करत होते आणि त्यांनी बंगाली अभिनेत्री प्रोतिमा दासगुप्ता सोबत लग्न केले होते.

First Bold Actress Of Bollywood

पारा मुंबईला आल्या की त्यांचे लक्ष कॅमेऱ्यांच्या जगाकडे, हिरोइन्सकडे, मेकअप रूममध्ये होणाऱ्या चर्चा, सेटवर धावणारे लोक… याकडे वेधले जायचे. चमकत्या लाईट्सनी, फिल्म इंडस्ट्रीच्या रंगीबेरंगी दुनियेनं त्यांना खूपच आकर्षित केले. हळूहळू त्यांना सेटवर बोलावलं जाऊ लागलं. त्यांची स्क्रिन प्रेझेन्स, सौंदर्य आणि कॉन्फिडन्स प्रचंड प्रभावी होते, त्यामुळे 1944 मध्ये त्यांना पहिला ब्रेक मिळाला, फिल्म ‘चांद’.

हिरोईन म्हणून नाही, पण मॉडेल म्हणून लोकप्रियता वाढली

First Bold Actress Of Bollywood

चित्रपटांत पारा ला परंपरागत हिरोईनसारखी मोठी भूमिकांची ऑफर मिळाली नाही. पण त्यांचं व्यक्तिमत्त्व असं होतं की त्या फक्त स्क्रीनवर दिसल्या तरी लक्ष वेधून घेत. त्याच काळात त्या फोटो मॉडेल म्हणून झपाट्यानं प्रसिद्ध होऊ लागल्या. त्यावेळी मॉडेलिंग हीसुद्धा फार मोठी गोष्ट नव्हती. पण पारा यांनी जे केलं, त्याने भारतात ग्लॅमरचे दार उघडले.

इतिहास घडवणारे लाइफ मॅगझिनचे बोल्ड फोटोशूट

First Bold Actress Of Bollywood

बेगम पारा यांनी तेव्हा एक असा निर्णय घेतला ज्याने पूर्ण इंडस्ट्रीचं रूप बदललं  त्यांनी Life Magazine साठी बोल्ड फोटोशूट करण्यास होकार दिला. त्या काळात हिरोईन साडी किंवा सलवार सूटमध्येच दिसत. किंबहुना छायाचित्रातसुद्धा एखादा केस उडत असला तरी लोक बोलत असत.

First Bold Actress Of Bollywood

पण पारा यांनी फोटोग्राफर जेम्स बुर्के समोर पूर्णपणे धाडसी रुपात पोझ दिली. हातात सिगारेट, मोकळे लांबसडक केस, चेहऱ्यावर जबरदस्त कॉन्फिडन्स, स्टायलिश वळण, आकर्षक नजर त्या काळात हे फोटोज धक्कादायक होते. पण त्याच धक्क्यामुळे त्या एका रात्रीत स्टार बनल्या. लोक त्यांना म्हणू लागले, की ती Bollywood’s First Glamour Girl आहे. 

