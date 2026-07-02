/बीजिंग विमान दुर्घटनेच्या तपासात धक्कादायक खुलासा; वैमानिकाच्या डायरीतून हादरवणारे खुलासे, वारंवार लिहिलं होतं....

बीजिंगमधील सर्वात उंच इमारतीला एका विमानाने धडक दिली होती. या दुर्घटनेत 13 जण जखमी झाले होते तर वैमानिकाचा मृत्यू झाला. या घटनेचा तपास करताना काही धक्कादायक खुलासे झाले आहेत.
चीनची राजधानी बीजिंगमध्ये गेल्या आठवड्यात सर्वात उंच इमारतीवर एक विमान धडकलं होतं. यानंतर एकच खळबळ माजली होती. दरम्यान या घटनेचा तपास करताना काही धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. विमानाचं उड्डाण करणारा पायलट मागील अनेक काळापासून तणाव आणि भीतीचा सामना करता होता. वैमानिकाने आपल्या डायरीत आपली जीवनयात्रा संपवण्याचा विचार लिहून ठेवला होता, अशी माहिती चिनी अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी दिली. त्याने वारंवार तणाव आणि भीतीचा उल्लेख केला होता.
'असोसिएटेड प्रेस'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, चीनच्या चाओयांग (Chaoyang) जिल्हा प्रशासनाने सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, 26 जून रोजी घडलेल्या या अपघाताच्या कारणाबाबतच्या तपासात वैयक्तिक कारणं हेच त्यामागील कारण असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
'वॉल स्ट्रीट जर्नल'च्या (WSJ) वृत्तानुसार, प्रशासनाने या वैमानिकाची ओळख सांगितली आहे. 'लिऊ' (Liu) आडनाव असलेला हा वैमानिक 66 वर्षांचा होता. या विमान अपघातात वैमानिकाचा मृत्यू झाला, तर इतर 13 जण जखमी झाले.
साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट'च्या वृत्तानुसार, प्रशासनाने सादर केलेल्या अहवालात वैयक्तिक कारणांमुळे वैमानिकाने सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण केला होता असं नमूद केलं आहे.
528 मीटर (1732 फूट) उंचीचा हा टॉवर बीजिंगमधील सर्वात उंच इमारत आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कोणालाही जीवघेणी दुखापत झालेली नाही आणि एका जखमी व्यक्तीला रुग्णालयातून सोडण्यातही आलं आहे.
या प्रकरणाबाबत, चाओयांग जिल्हा प्रशासनाने माहिती दिली की 66 वर्षीय लिऊ हे बीजिंगचे रहिवासी होते. त्यांचा घटस्फोट झाला होता आणि ते एकटेच राहत होते. लिऊ यांनी 2021 मध्ये 'स्पोर्ट्स पायलट परवाना' आणि 2024 मध्ये 'खासगी पायलट परवाना' मिळवला होता.
तपासकर्त्यांनी सांगितले की, लिऊ यांना बऱ्याच काळापासून निद्रानाश आणि चिंतेचा (anxiety) त्रास होता आणि त्यांच्या डायरीत आत्महत्येचा वारंवार उल्लेख आढळला होता. निवेदनानुसार, लिऊ यांनी बीजिंगच्या पूर्वेकडील पिंग्गू जिल्ह्यातील एका 'जनरल एव्हिएशन' विमानतळावरून सह-पायलटसोबत उड्डाण पूर्ण केल्यानंतर पुन्हा उड्डाण केले. त्यानंतर त्यांनी एकट्याने (सोलो) विमान उडवले, परंतु ते निर्धारित उड्डाण क्षेत्राबाहेर गेले. इमारतीवर विमान आदळण्यापूर्वी विमानतळाशी असलेला संपर्क तुटला होता.
अपघातातील विमान हे 'ऑरोरा SA60L' (Aurora SA60L) होतं. हे एक इंजिन असलेले, दोन आसनी आणि हलके स्पोर्ट्स विमान (light sports plane) आहे.
या अपघातामुळे 108 मजली 'सिटिक टॉवर'च्या (CITIC Tower) काचेच्या भागाला छिद्र पडले, ज्यामुळे इमारतीतील लोकांना तातडीने बाहेर काढावे लागले. दुर्घटनेत इमारतीचं नुकसान झालं आहे.