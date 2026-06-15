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ENG vs NZ टेस्ट मॅचमधून बेन स्टोक्सचा पत्ता कट! इंग्लडने केले प्लेइंग 11 मध्ये मोठे बदल

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 15, 2026, 10:17 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:17 PM IST

न्यूझीलंड विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये तीन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळवली जात आहे, या मालिकेचा पहिला सामना इंग्लंडने बेन स्टोक्सच्या नेतृत्वात जिंकला होता. आता दुसरा सामना खेळवला जाणार आहे त्याआधी इंग्लंडच्या संघात मोठे बदल करण्यात आले आहेत. 

Ben Stokes Captain1/7

इंग्लंडने मालिकेतील पहिला सामना 115 धावांनी जिंकला. आता दुसरा सामना 17 जूनपासून ओव्हलवर खेळला जाणार आहे. या महत्वाच्या सामन्याआधी इंग्लंडच्या संघाने त्यांचा कर्णधारच बदलला आहे, त्यामुळे संघाच्या प्लेइंग 11 मध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

England Playing XI2/7

इंग्लंडने या सामन्यासाठी आपला प्लेइंग 11 खेळाडूंचा संघ जाहीर केला आहे. बेन स्टोक्सला इंग्लंड संघातून वगळण्यात आले असून, इतर तीन खेळाडूंनाही वगळण्यात आले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

England Squad Announcement3/7

इंग्लंडच्या संघातून बेन स्टोक्सला वगळल्यानंतर आता जो रूटला इंग्लंडचा हंगामी कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Ben Stokes Out4/7

न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीसाठी इंग्लंडच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये चार बदल करण्यात आले आहेत. बेन स्टोक्स आणि गस ऍटकिन्सन यांना प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर केले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Joe Root Captaincy5/7

गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे ऑली रॉबिन्सनला संघाबाहेर ठेवण्यात आले आहे, तर शोएब बशीरलाही प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळण्यात आले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

England Test Team6/7

 जॉर्डन कॉक्स आणि सोनी बेकर यांना पदार्पणाची संधी देण्यात आली असून त्यांचा प्लेइंग इलेव्हनमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

England vs New Zealand7/7

दुसऱ्या कसोटीसाठी इंग्लंडचा प्लेइंग इलेव्हन: एमिलिओ गे, बेन डकेट, जेकब बेथेल, जो रूट (कर्णधार), हॅरी ब्रूक, जेमी स्मिथ (यष्टीरक्षक)*, जॉर्डन कॉक्स, जोफ्रा आर्चर, जोश टोंगे, मॅट फिशर, सोनी बेकर. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

TAGS:
ENG vs NZ
Joe Root
Ben stokes
England vs New Zealand

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