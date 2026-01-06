English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  फोटो
  थंडीत मुळा खाण्याचे आरोग्याला प्रचंड फायदे; इतके की समजल्यानंतर रोज खाणं सुरु कराल

थंडीत मुळा खाण्याचे आरोग्याला प्रचंड फायदे; इतके की समजल्यानंतर रोज खाणं सुरु कराल

थंडीमध्ये मुळा जेवणात फक्त चव वाढवत नाही, तर त्याचे आरोग्यालाही अनेक फायदे आहेत. आयुर्वैदात मुळा खाण्याचे अनेक फायदे सांगण्यात आले आहेत. थंडीत मुळा एखाद्या सूपरफूडपेक्षा कमी नाही. 

Shivraj Yadav | Jan 06, 2026, 07:23 PM IST
थंडीमध्ये मुळा जेवणात फक्त चव वाढवत नाही, तर त्याचे आरोग्यालाही अनेक फायदे आहेत. आयुर्वैदात मुळा खाण्याचे अनेक फायदे सांगण्यात आले आहेत. थंडीत मुळा एखाद्या सूपरफूडपेक्षा कमी नाही. 

 

1/12

थंडीमध्ये मुळा जेवणात फक्त चव वाढवत नाही, तर त्याचे आरोग्यालाही अनेक फायदे आहेत.   

2/12

आयुर्वैदात मुळा खाण्याचे अनेक फायदे सांगण्यात आले आहेत. थंडीत मुळा एखाद्या सूपरफूडपेक्षा कमी नाही.   

3/12

मुळा खाल्ल्याने ताप, गळ्याची खवखव, पोटाचे आजार आणि सूजपासून आराम मिळतो.   

4/12

मुळ्यात पोटॅशिअम सी, पोटॅशिअम फॉलेट, विटॅमिन के, कॅल्शिअम, मॅग्नेशिअम, जिंकसारखी पोषणतत्वं असतात.  

5/12

मुळ्यात 95 टक्के पाणी असतं, ज्यामुळे शरिरात मऊपणा येतो. शरीर योग्य प्रकारे हायड्रेट असल्यास किडनी चांगलं काम करते आणि शरिरातील घाण बाहेर टाकते.   

6/12

पचन प्रक्रियेत सुधारणा

मुळ्यात फायबर असल्याने पोट योग्य प्रकारे स्वच्छ होतं आणि बद्धकोष्ठतेसारखे त्रास होत नाहीत.   

7/12

फायबर रक्तातील साखरेचं प्रमाणही नियंत्रित करते, यामुळे वजन वाढत नाही, तसंच यात कोलेस्ट्रॉलही कमी असतं.   

8/12

एका संशोधनानुसार, मुळ्याचा ज्यूस प्यायल्याने गॅस्ट्रीक अल्सरचा धोका कमी होतो.   

9/12

वजन कमी करण्यात मदत

मुळ्यात कमी कॅलरी आणि खूप फायबर असतं ज्यामुळे पोट बराच वेळ भरलेलं राहतं आणि शरीराला अतिरिक्त कॅलरी मिळत नाही. ज्यामुळे वजन नियंत्रणात राहतं.   

10/12

ब्लड प्रेशरला कमी करण्यात मदत

मुळ्यात पोटॅशिअम असतं जे ब्लड प्रेशर नियंत्रणात ठेवतं. यामुळे शरीरात फ्लूइडचं प्रमाण सामान्य राहतं आणि ह्रदय निरोगी ठेवतं.   

11/12

प्रतिकारशक्ती वाढवण्यात मदत

विटॅमिन सी असणारा मुळा आपली प्रतिकारशक्ती वाढवतो. विटॅमिन सी आपल्याला संसर्ग आणि ऋतूंमधील आजारांपासून दुर ठेवते.   

12/12

त्वचेसाठीही फायदेशीर

मुळ्यात असणारे अँटीऑक्सिडेंट्स आणि विटॅमिन सी त्वचेचं नुकसान रोखते. नियमितपणे मुळा खाल्ल्यास त्वचेवर सुरकुत्या लवकर येत नाहीत आणि चमकदार राहते.   

