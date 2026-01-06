थंडीत मुळा खाण्याचे आरोग्याला प्रचंड फायदे; इतके की समजल्यानंतर रोज खाणं सुरु कराल
थंडीमध्ये मुळा जेवणात फक्त चव वाढवत नाही, तर त्याचे आरोग्यालाही अनेक फायदे आहेत. आयुर्वैदात मुळा खाण्याचे अनेक फायदे सांगण्यात आले आहेत. थंडीत मुळा एखाद्या सूपरफूडपेक्षा कमी नाही.
Shivraj Yadav | Jan 06, 2026, 07:23 PM IST
थंडीमध्ये मुळा जेवणात फक्त चव वाढवत नाही, तर त्याचे आरोग्यालाही अनेक फायदे आहेत. आयुर्वैदात मुळा खाण्याचे अनेक फायदे सांगण्यात आले आहेत. थंडीत मुळा एखाद्या सूपरफूडपेक्षा कमी नाही.
2/12
4/12
5/12
6/12
पचन प्रक्रियेत सुधारणा
7/12
9/12
वजन कमी करण्यात मदत
10/12
ब्लड प्रेशरला कमी करण्यात मदत
11/12
प्रतिकारशक्ती वाढवण्यात मदत
12/12