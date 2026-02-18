English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • आहारात या 4 प्रकारे करा काळ्या चण्यांचा समावेश, शाकाहारींसाठी ठरेल प्रोटीनचा एक उत्तम स्त्रोत!

आहारात 'या' 4 प्रकारे करा काळ्या चण्यांचा समावेश, शाकाहारींसाठी ठरेल प्रोटीनचा एक उत्तम स्त्रोत!

Kala Chana For Protein: बऱ्याचदा शाकाहारी व्यक्तींसाठी प्रथिनांचा उत्तम स्त्रोत शोधणे कठीण जाते. मांसाहारी पदार्थांचे सेवन न केल्याने त्यांच्या शरीरात प्रथिनांची कमतरता जाणवून आरोग्याच्या समस्या उद्भवतात. जर तुम्हीही या यादीत असाल तर, आहारात काळ्या चण्यांचा समावेश केल्यास फायदेशीर ठरू शकते.  

Manali Sagvekar | Feb 18, 2026, 05:21 PM IST
twitter
1/8

शाकाहारी प्रोटीनचा उत्तम स्त्रोत

Black chickpeas Are The Best Source Of Protein For Vegetarians

Black chickpeas Are The Best Source Of Protein For Vegetarians: मानवी शरीराच्या आरोग्यासाठी प्रथिनांचा योग्य प्रमाणात पुरवठा होणे फार महत्त्वाचे आहे. बऱ्याचदा जेव्हा तुम्ही डॉक्टरांकडे कोणत्याही आजाराच्या उपचारासाठी जाता तेव्हा प्रथिने मिळवण्यासाठी मासे आणि अंडी यांसारख्या मांसाहाराचा आहारात समावेश करण्याचा सल्ला दिला जातो. पण जर तुम्ही शाकाहारी असाल तर असे करणे शक्य होत नाही. मग त्याऐवजी काय खायचे हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. तर मांसाहारी आहाराला पर्याय म्हणून आहारात काळ्या चण्यांचा समावेश करणे सर्वोत्तम पर्याय आहे. चला तर मग जाणून घेऊया तुम्ही तुमच्या आहारात चण्यांचा समावेश कसा करू शकता? आणि त्याचे काय फायदे आहेत?

twitter
2/8

पचनक्रिया सुरळीत होते

Black chickpeas Are The Best Source Of Protein For Vegetarians

काळे चणे हे शरीरासाठी आवश्यक प्रथिनांचा एक उत्तम स्त्रोत आहेत. काळ्या चण्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फायबर असते. जे पचनक्रिया सुरळीत होते. ज्यामुळे बद्धकोष्टतेचा त्रास कमी होऊन पोटाच्या समस्या होण्याची शक्यता कमी होते. (फोटो सौ. : Freepik) 

twitter
3/8

रक्तदाब नियंत्रणात राहते

Black chickpeas Are The Best Source Of Protein For Vegetarians

काळ्या चण्यांमध्ये ग्लायसेमिक इंडेक्सचे प्रमाण कमी असते. त्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी अचानक वाढत नाही. ज्यामुळे रक्तदाब नियंत्रणात राहते. मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी काळे चणे खाणे एक उत्तम पर्याय आहे. (फोटो सौ. : Freepik) 

twitter
4/8

रोगप्रतिकारशक्ती वाढेल

Black chickpeas Are The Best Source Of Protein For Vegetarians

जर तुम्ही डाएटींग करत असाल किंवा तुम्हाला सतत थकवा जाणवत असेल तर, सकाळी रिकाम्या पोटी भिजवलेले काळे चणे खाणे अत्यंत फायदेशीर ठरेल. दिवसभर शरीराला भरपूर ऊर्जा मिळेल आणि थकवा जाणार नाही. तसेच रोगप्रतिकारशक्तीही वाढेल. (फोटो सौ. : Freepik) 

twitter
5/8

स्टर फ्राय केलेल काळे चणे

Black chickpeas Are The Best Source Of Protein For Vegetarians

सकाळच्या नाश्त्यामध्ये काळ्या चण्यांचा समावेश करण्यासाठी तुम्ही या 5 रेसिपींचा वापर करू शकता. एका कढईत फार थोड्याप्रमाणात तेल गरम करा. त्यात बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो, हिरवी मिरची, राई आणि कढीपत्ता घालून फोडणी द्या. यानंतर त्यात उकडलेले काळे चणे घालून चांगले परता. चवीसाठी त्यात चिमूटभर हळद, मीठ आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घाला. हे परतलेले चणे तुम्ही नुस्तेच किंवा ब्राऊन ब्रेडसह खाऊ शकता. (फोटो सौ. : Freepik) 

twitter
6/8

काळ्या चण्यांचा पराठा

Black chickpeas Are The Best Source Of Protein For Vegetarians

उकडलेल्या काळ्या चण्यापासून तुम्ही पराठेही बनवू शकता. यासाठी उकडलेले काळे चणे मॅश करून घ्या. त्यात किसलेलं आलं, आमचूर पूड, जीरे पूड आणि बारीक चिरलेली हिरवी मिरची घाला. सर्व साहित्य एकत्र करून गव्हाच्या पीठाच्या गोळ्यात भरा आणि पराठा तयार करा. हा पराठा तूपामध्ये तव्यावर दोन्ही बाजूने भाजा. पुदिन्याच्या चटणीसह किंवा टोमॅटो सॉससह सर्व्ह करा. (फोटो सौ. : Freepik)   

twitter
7/8

काळ्या चण्यांचा चिला

Black chickpeas Are The Best Source Of Protein For Vegetarians

रात्रभर भिजवलेले काळे चण्यांमध्ये आलं, हिरवी मिरची आणि ओवा घालून मिक्सरच्या सहाय्याने बारीक वाटून घ्या. वाटताना त्यात अगदी कमी प्रमाणात पाणी घाला. जेणेकरून तव्यावर पसरवता येईल इतके पातळ बेटर तयार होईल. यानंतर गरम तव्यावर तूप घालून बेटर पसरवा आणि दोन्ही बाजूंनी छान भाजून घ्या. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ असा पौष्टिक चिला पुदिन्याच्या चटणीसह सर्व्ह करा. (फोटो सौ. : Freepik) 

twitter
8/8

प्रथिनेयुक्त हम्मस

Black chickpeas Are The Best Source Of Protein For Vegetarians

उकडलेल्या चण्यांपासून भारतीय हम्मसही बनवू शकता. उकडलेल्या काळ्या चण्यांमध्ये लसूण, तीळ, लिंबाचा रस आणि थोड्या प्रमाणात ऑलिव्ह ऑइल घालून मिक्सरच्या सहाय्याने पेस्ट तयार करून घ्या. ही पेस्ट तुम्ही ब्रेडवर पसरवून खाऊ शकता. तसेच एक हेल्दी डिप म्हणूनही वापर करू शकता. (Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)    (फोटो सौ.: Cooking With Camillia) 

twitter
पुढील
अल्बम

Pune Crime News : पुण्यातील बुधवार पेठेत पोलिसांची मोठी कारवाई, रात्री सर्च ऑपरेशनमध्ये 11 बांगलादेशी महिलांसह 22 जण गजाआड

पुढील अल्बम

Pune Crime News : पुण्यातील बुधवार पेठेत पोलिसांची मोठी कारवाई, रात्री सर्च ऑपरेशनमध्ये 11 बांगलादेशी महिलांसह 22 जण गजाआड

Pune Crime News : पुण्यातील बुधवार पेठेत पोलिसांची मोठी कारवाई, रात्री सर्च ऑपरेशनमध्ये 11 बांगलादेशी महिलांसह 22 जण गजाआड

Pune Crime News : पुण्यातील बुधवार पेठेत पोलिसांची मोठी कारवाई, रात्री सर्च ऑपरेशनमध्ये 11 बांगलादेशी महिलांसह 22 जण गजाआड 8
पहिल्यांदाच नाही असं 6 वेळा घडलंय... ऑस्ट्रेलियाच्या धक्कादायक World Cup Exit चा रंजक इतिहास

पहिल्यांदाच नाही असं 6 वेळा घडलंय... ऑस्ट्रेलियाच्या धक्कादायक World Cup Exit चा रंजक इतिहास

पहिल्यांदाच नाही असं 6 वेळा घडलंय... ऑस्ट्रेलियाच्या धक्कादायक World Cup Exit चा रंजक इतिहास 8
पाकिस्तानने खेळाडूंची लाज काढली! मैदानात उतरण्याआधी घासायला लावली भांडी, कर्णधारानेच केलं उघड

पाकिस्तानने खेळाडूंची लाज काढली! मैदानात उतरण्याआधी घासायला लावली भांडी, कर्णधारानेच केलं उघड

पाकिस्तानने खेळाडूंची लाज काढली! मैदानात उतरण्याआधी घासायला लावली भांडी, कर्णधारानेच केलं उघड 9
Curd Making: जुने दही न वापरता दही लावण्याच्या &#039;या&#039; पाच वेगळ्या पद्धती, जाणून घ्या

Curd Making: जुने दही न वापरता दही लावण्याच्या 'या' पाच वेगळ्या पद्धती, जाणून घ्या

Curd Making: जुने दही न वापरता दही लावण्याच्या 'या' पाच वेगळ्या पद्धती, जाणून घ्या 8