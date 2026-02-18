आहारात 'या' 4 प्रकारे करा काळ्या चण्यांचा समावेश, शाकाहारींसाठी ठरेल प्रोटीनचा एक उत्तम स्त्रोत!
Kala Chana For Protein: बऱ्याचदा शाकाहारी व्यक्तींसाठी प्रथिनांचा उत्तम स्त्रोत शोधणे कठीण जाते. मांसाहारी पदार्थांचे सेवन न केल्याने त्यांच्या शरीरात प्रथिनांची कमतरता जाणवून आरोग्याच्या समस्या उद्भवतात. जर तुम्हीही या यादीत असाल तर, आहारात काळ्या चण्यांचा समावेश केल्यास फायदेशीर ठरू शकते.
Manali Sagvekar | Feb 18, 2026, 05:21 PM IST
शाकाहारी प्रोटीनचा उत्तम स्त्रोत
Black chickpeas Are The Best Source Of Protein For Vegetarians: मानवी शरीराच्या आरोग्यासाठी प्रथिनांचा योग्य प्रमाणात पुरवठा होणे फार महत्त्वाचे आहे. बऱ्याचदा जेव्हा तुम्ही डॉक्टरांकडे कोणत्याही आजाराच्या उपचारासाठी जाता तेव्हा प्रथिने मिळवण्यासाठी मासे आणि अंडी यांसारख्या मांसाहाराचा आहारात समावेश करण्याचा सल्ला दिला जातो. पण जर तुम्ही शाकाहारी असाल तर असे करणे शक्य होत नाही. मग त्याऐवजी काय खायचे हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. तर मांसाहारी आहाराला पर्याय म्हणून आहारात काळ्या चण्यांचा समावेश करणे सर्वोत्तम पर्याय आहे. चला तर मग जाणून घेऊया तुम्ही तुमच्या आहारात चण्यांचा समावेश कसा करू शकता? आणि त्याचे काय फायदे आहेत?
पचनक्रिया सुरळीत होते
रक्तदाब नियंत्रणात राहते
रोगप्रतिकारशक्ती वाढेल
स्टर फ्राय केलेल काळे चणे
सकाळच्या नाश्त्यामध्ये काळ्या चण्यांचा समावेश करण्यासाठी तुम्ही या 5 रेसिपींचा वापर करू शकता. एका कढईत फार थोड्याप्रमाणात तेल गरम करा. त्यात बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो, हिरवी मिरची, राई आणि कढीपत्ता घालून फोडणी द्या. यानंतर त्यात उकडलेले काळे चणे घालून चांगले परता. चवीसाठी त्यात चिमूटभर हळद, मीठ आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घाला. हे परतलेले चणे तुम्ही नुस्तेच किंवा ब्राऊन ब्रेडसह खाऊ शकता. (फोटो सौ. : Freepik)
काळ्या चण्यांचा पराठा
उकडलेल्या काळ्या चण्यापासून तुम्ही पराठेही बनवू शकता. यासाठी उकडलेले काळे चणे मॅश करून घ्या. त्यात किसलेलं आलं, आमचूर पूड, जीरे पूड आणि बारीक चिरलेली हिरवी मिरची घाला. सर्व साहित्य एकत्र करून गव्हाच्या पीठाच्या गोळ्यात भरा आणि पराठा तयार करा. हा पराठा तूपामध्ये तव्यावर दोन्ही बाजूने भाजा. पुदिन्याच्या चटणीसह किंवा टोमॅटो सॉससह सर्व्ह करा. (फोटो सौ. : Freepik)
काळ्या चण्यांचा चिला
रात्रभर भिजवलेले काळे चण्यांमध्ये आलं, हिरवी मिरची आणि ओवा घालून मिक्सरच्या सहाय्याने बारीक वाटून घ्या. वाटताना त्यात अगदी कमी प्रमाणात पाणी घाला. जेणेकरून तव्यावर पसरवता येईल इतके पातळ बेटर तयार होईल. यानंतर गरम तव्यावर तूप घालून बेटर पसरवा आणि दोन्ही बाजूंनी छान भाजून घ्या. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ असा पौष्टिक चिला पुदिन्याच्या चटणीसह सर्व्ह करा. (फोटो सौ. : Freepik)
