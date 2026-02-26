PHOTOS: 40 हजार पगार असलेल्यांनाही SUV कार खरेदी शक्य! 5 सर्वोत्तम आणि परवडणारे पर्याय!
Best 5 SUV car: भारतीय बाजारात आता फक्त श्रीमंत लोकांसाठीच SUV नाहीत. मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठीही उत्तम पर्याय उपलब्ध आहेत.
Pravin Dabholkar | Feb 26, 2026, 09:11 PM IST
Best 5 SUV car: भारतीय बाजारात आता फक्त श्रीमंत लोकांसाठीच SUV नाहीत. मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठीही उत्तम पर्याय उपलब्ध आहेत. जर तुमचा पगार ३५ ते ४० हजार रुपये असेल आणि तुम्ही आधी काही मोठा लोन घेतला नसेल, तर तुम्ही सहज ६ ते १० लाख रुपये एक्स-शोरूम किमतीच्या शानदार SUV घेऊ शकता. या लेखात अशा ५ सर्वात स्वस्त, फीचर्सने भरलेल्या आणि सुरक्षित SUV बद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे.
टाटा पंच (Tata Punch)
ही SUV फक्त ५.५९ लाख रुपये एक्स-शोरूम किमतीपासून सुरू होते. यात १.० लिटर नैचरली अस्पायरेटेड पेट्रोल इंजिन आहे, जे CNG मध्येही उपलब्ध आहे. CNG व्हेरियंटचे मायलेज २६.९९ किमी/किलोपर्यंत मिळते. यात इलेक्ट्रिक सनरूफ, १०.२५ इंच टचस्क्रीन, वायरलेस फोन चार्जर, ड्युअल एअरबॅग आणि ISOFIX चाइल्ड सीट अँकर सारखी महत्त्वाची फीचर्स मिळतात. छोट्या कुटुंबासाठी आणि शहरात वापरासाठी खूप सोयीची आणि सुरक्षित गाडी.
निसान मॅग्नाइट (Nissan Magnite)
याची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत ५.६१ लाख रुपये आहे. यात १.० लिटर नैचरली अस्पायरेटेड आणि १.० लिटर टर्बो पेट्रोल दोन्ही इंजिन पर्याय आहेत. मायलेज १९.९ किमी/लीटरपर्यंत मिळते. यात मल्टीकलर अँबियंट लाइटिंग, ७ इंच डिजिटल डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर, स्टँडर्ड ६ एअरबॅग, ३६० डिग्री कॅमेरा, VDC, ESC आणि TPMS सारखी प्रगत फीचर्स आहेत. स्टाइल आणि सेफ्टी दोन्ही बाबतीत उत्तम पर्याय.
मारुती सुझुकी फ्रॉन्क्स (Maruti Suzuki Fronx)
याची सुरुवातीची किंमत ६.८४ लाख रुपये एक्स-शोरूम आहे. यात १.२ लिटर पेट्रोल आणि १.० लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन पर्याय आहेत. CNG व्हेरियंटही उपलब्ध असून त्याचे मायलेज २८.५१ किमी/किलोपर्यंत आहे. यात ९ इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, क्रूझ कंट्रोल, ऑटो क्लायमेट कंट्रोल, ६ एअरबॅग, ABS, EBD आणि ३६० डिग्री कॅमेरा सारखी फीचर्स मिळतात. मायलेज आणि आराम दोन्ही चांगले.
स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq)
याची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत ७.५९ लाख रुपये आहे. यात १.० लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन दिले आहे, जे १९.६८ किमी/लीटरपर्यंत मायलेज देते. यात १०.१ इंच टचस्क्रीन, ८ इंच डिजिटल क्लस्टर, सिंगल-पेन सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, ६ एअरबॅग, TPMS आणि २५ पेक्षा जास्त सेफ्टी फीचर्स आहेत. प्रीमियम लूक आणि उत्तम बिल्ड क्वालिटी असलेली गाडी.
किया सायरोस (Kia Syros)
याची सुरुवातीची किंमत ८.६७ लाख रुपये एक्स-शोरूम आहे. यात १.० लिटर पेट्रोल आणि १.४ लिटर डीझेल इंजिन दोन्ही पर्याय आहेत. मायलेज २०.७५ किमी/लीटरपर्यंत मिळते. यात १२.३ इंच ड्युअल स्क्रीन, ड्युअल झोन AC, ४-वे पॉवरड ड्रायव्हर सीट, अँबियंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर, ६ एअरबॅग, लेव्हल-२ ADAS आणि ३६० डिग्री कॅमेरा सारखी हाय-टेक फीचर्स आहेत. सर्वात जास्त फीचर्स आणि सेफ्टी असलेली SUV.
