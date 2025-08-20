Best Election Result: शशांक राव यांना CM फडणवीसांनी केली मदत; स्वत: केला खुलासा; म्हणाले 'शेलारांमुळे 150 कोटी रुपये...'
9 वर्षाची सत्ता उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने गमावली असून बेस्ट युनियनचे नेते शशांक राव यांनी निवडणूक जिंकली आहे. त्यांनी सर्वाधिक 14 जागा तर भाजपच्या 7 जागा निवडून आल्या
Shivraj Yadav | Aug 20, 2025, 06:00 PM IST
Shashank Rao on Best Election: बेस्ट पतपेढीच्या निमित्ताने ठाकरे बंधूंनी केलेल्या पहिल्या युतीला अपयश आलं आहे. 9 वर्षाची सत्ता उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने गमावली असून बेस्ट युनियनचे नेते शशांक राव यांनी निवडणूक जिंकली आहे. त्यांनी सर्वाधिक 14 जागा तर भाजपच्या 7 जागा निवडून आल्या. ठाकरे बंधूंच्या उत्कर्ष पॅनलला भोपळाही फोडता आला नाही. शशांक राव यांनी प्रसारमाध्यमंशी संवाद साधताना देवेंद्र फडणवीस आणि आशिष शेलार यांचे आभार मानले आहेत.
उद्धव ठाकरेंवर टीका
"उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने कामगारविरोधी आणि खासगीकरणाचं धोरण चालवलं आहे, त्याविरोधात कामगारांनी नोंदवलेलं हे मत आहे. बीएसटीची जी दशा झाली आहे त्याला शिवसेना आणि त्यांची बेस्ट कामगार सेना युनिअन जबाबदार आहे. कमिटीत असताना अनेक वर्ष त्यांनी फक्त आपल्या फायद्यासाठी बीसीएटीचं नुकसान केलं," अशी टीका त्यांनी केली.
ठाकरे बंधूंना टोला
'देवेंद्र फडणवीसांनी मदत केली'
'मी भाजपाचे विचार मानतो'
'फडणवीस, शेलार आम्हाला कामगारांसाठी मदत करतात'
'ब्रँड अनेक असतील पण...'
"जे बोलतात त्यांनी विचार करावा. 9 वर्षं त्यांनी भ्रष्टाचार केला. 20 वर्ष कमिटीत भ्रष्टाचार केला. ग्रॅज्यूटीचे पैसे 3 वर्षं दिले नाहीत. शिवसेनेकडे कमिटी असताना ते पैसे त्यांनी ठेकेदारांना वाटले. आज कामगारांना त्यांची हक्काची ग्रॅज्यूटी मिळत नाही. ब्रँड अनेक असतील पण जो कामगार हिताचं काम करेल तो टिकेल," असंही त्यांनी सुनावलं.
'उद्धव ठाकरेंमुळे बीएसटीची दशा'
"2017 मध्ये उद्वव ठाकरेंनी बीएसटीचं विलीनकरण महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात करतील असं सांगितलं होतं. पण मुख्यमंत्री झाल्यावरही त्यांनी केलं नाही. बीएसटीत मालकीच्या गाड्या कमी होत आहेत. आता फक्त 250 गाड्या शिल्लक आहेत. 2019 मघ्ये बेस्ट वर्कर्स युनिअन आणि बीएसटीचा मालकीच्या 3337 बसगाड्या राखल्या पाहिजेत असा एमओयू आहे. नोव्हेंबरमध्ये मुख्यमंत्री झाले तेव्हा कमिटी, पालिका असतानाही नवी गाडी विकत घेतली नहाी. सातत्याने कंत्राट देत राहिले. आज बीएसटीची दशा त्यांच्यामुळे झाली आहे," असा आरोप त्यांनी केला.
फडणवीसांनी मदत कशी केली?
