Marathi News
सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालायचाय? हे आहेत सर्वात स्वस्त 'Selfie King' स्मार्टफोन्स; 20 हजारांपेक्षा कमी किंमत

Best Selfie Camera Phone: आजकाल, प्रत्येकजण उत्तम सेल्फी कॅमेरा असलेला स्मार्टफोन शोधत असतो. सोशल मीडियाच्या या युगात, मग ते इंस्टाग्राम रील्स असो किंवा स्नॅपचॅट स्टोरीज, प्रत्येकाला त्यांचे फोटो वेगळे आणि चांगल्या दर्जाचे असावेत असे वाटते. जर तुम्हीही अशा फोनच्या शोधात असाल, पण तुमचे बजेट जास्त नसेल, तर मार्केटमध्ये 20 हजारांपेक्षा कमी किंमतीतील स्मार्टफोन उपलब्ध आहेत. जे जबरदस्त फ्रंट कॅमेरा, चांगला डिस्प्ले आणि पॉवरफूल परफॉर्मन्ससह येतात.   

Shivraj Yadav | Jan 10, 2026, 10:47 PM IST
आजच्या डिजिटल युगात एक उत्तम सेल्फी कॅमेरा असणे आवश्यक आहे. इंस्टाग्राम, फेसबुक आणि स्नॅपचॅट सारख्या प्लॅटफॉर्मवर परिपूर्ण फोटो टिपण्यासाठी, लोक आता स्मार्टफोन खरेदी करताना कॅमेऱ्याला प्राधान्य देतात. जर तुम्ही कमी बजेटमध्ये जबरदस्त सेल्फी कॅमेरा फोन शोधत असाल तर भारतीय बाजारात अनेक पर्याय आहेत.   

32 एमपी ते 50 एमपी पर्यंतचे दमदार सेल्फी कॅमेरा असलेले स्मार्टफोन आता 20 हजारांपेक्षा कमी किमतीत उपलब्ध आहेत. जाणून घ्या असेच 5 टॉप स्मार्टफोन....  

Motorola G86 Power

Moto चा हा फोन त्याच्या डिस्प्ले आणि बॅटरी लाईफसाठी प्रसिद्ध आहे. यात 4500 निट्स ब्राइटनेससह P-OLED डिस्प्ले आहे. सेल्फीसाठी यात 32 मेगापिक्सेलचा व्हायब्रंट फ्रंट कॅमेरा देखील आहे. मोटोरोला G86 पॉवरमध्ये क्लीन सॉफ्टवेअर अनुभव आणि दीर्घकाळ टिकणारी 6720 mAh बॅटरी आहे, ज्याची किंमत 17,999 आहे.  

Realme 15x

जर तुम्हाला स्मूथ डिस्प्ले हवा असेल तर Realme 15x तुमच्यासाठी परिपूर्ण आहे. या फोनमध्ये 144Hz रिफ्रेश रेटसह 6.81-इंच स्क्रीन आहे. सेल्फीसाठी, यात 50MP, प्रो-लेव्हल फ्रंट कॅमेरा आहे. यात 7000 mAh बॅटरीद्वारे दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी देखील आहे. Realme 15x ची किंमत 17,999 आहे.  

iQOO Z10R

iQOO चा iQOO Z10R हा गेमिंग आणि फोटोग्राफी उत्साही लोकांसाठी एक उत्तम पर्याय आहे. या फोनमध्ये 6.77-इंचाचा AMOLED डिस्प्ले आहे आणि तो दमदार डायमेन्सिटी 7400 प्रोसेसरसह येतो. यात सेल्फीसाठी 32MP चा शार्प फ्रंट कॅमेरा आणि 5700 mAh बॅटरी देखील आहे. किंमतीबद्दल बोलायचे झाले तर, हा फोन 19,999 मध्ये उपलब्ध आहे.  

CMF Phone 2 Pro

स्टायलिश डिझाइनसह, CMF फोन 2 प्रो मध्ये 6.77-इंचाचा AMOLED स्क्रीन आहे. तो MediaTek Dimensity 7300 Pro चिपसेटने सुसज्ज आहे. यात 16MP चा फ्रंट कॅमेरा आहे, जो उत्कृष्ट सेल्फी कॅप्चर करतो. मुख्य कॅमेऱ्यात 50MP+50MP+8MP चा ट्रिपल कॅमेरा सेटअप आहे. तुम्ही हा फोन 18,990 मध्ये खरेदी करू शकता.  

Realme Narzo 90

Realme Narzo 90 हा फोन बजेटमध्ये लक्झरी अनुभव देण्यासाठी ओळखला जातो. या स्मार्टफोनमध्ये 6.57-इंचाचा AMOLED डिस्प्ले आहे ज्याची पीक ब्राइटनेस 4000 nits आहे. सेल्फी कॅमेरा 50MP चा आहे. यात 7000 mAh ची मोठी बॅटरी आणि 60W फास्ट चार्जिंग देखील आहे, ज्याची किंमत 16,999 आहे.  

