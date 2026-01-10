सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालायचाय? हे आहेत सर्वात स्वस्त 'Selfie King' स्मार्टफोन्स; 20 हजारांपेक्षा कमी किंमत
Best Selfie Camera Phone: आजकाल, प्रत्येकजण उत्तम सेल्फी कॅमेरा असलेला स्मार्टफोन शोधत असतो. सोशल मीडियाच्या या युगात, मग ते इंस्टाग्राम रील्स असो किंवा स्नॅपचॅट स्टोरीज, प्रत्येकाला त्यांचे फोटो वेगळे आणि चांगल्या दर्जाचे असावेत असे वाटते. जर तुम्हीही अशा फोनच्या शोधात असाल, पण तुमचे बजेट जास्त नसेल, तर मार्केटमध्ये 20 हजारांपेक्षा कमी किंमतीतील स्मार्टफोन उपलब्ध आहेत. जे जबरदस्त फ्रंट कॅमेरा, चांगला डिस्प्ले आणि पॉवरफूल परफॉर्मन्ससह येतात.
Shivraj Yadav | Jan 10, 2026, 10:47 PM IST
Motorola G86 Power
Realme 15x
iQOO Z10R
iQOO चा iQOO Z10R हा गेमिंग आणि फोटोग्राफी उत्साही लोकांसाठी एक उत्तम पर्याय आहे. या फोनमध्ये 6.77-इंचाचा AMOLED डिस्प्ले आहे आणि तो दमदार डायमेन्सिटी 7400 प्रोसेसरसह येतो. यात सेल्फीसाठी 32MP चा शार्प फ्रंट कॅमेरा आणि 5700 mAh बॅटरी देखील आहे. किंमतीबद्दल बोलायचे झाले तर, हा फोन 19,999 मध्ये उपलब्ध आहे.
