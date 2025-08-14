English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
लाँग विकेंडसाठी Last मिनिट प्लॅन करताय? हे घ्या मुंबईजवळचे 10 भन्नाट स्वस्त पर्याय; तासाभरात होईल पिकनिक Fix

तुमचाही पुढल्या तीन दिवसांचा काही प्लॅन अजून झाला नसेल आणि तुम्ही एखादी उत्तम जागा मित्रांसोबत जाण्यासाठी शोधत असाल तर तुमचा शोध इथे संपेल असं आम्हाला वाटतंय. मुंबई, पुण्यापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या काही हटके, परवडणाऱ्या जागांबद्दल जाणून घ्या या खास फोटोगॅलरीच्या माध्यमातून...

Swapnil Ghangale | Aug 14, 2025, 09:22 AM IST
विकेंड प्लॅन करण्यासाठी भन्नाट 10 जागा

या लिंकवर क्लिक करुन तुम्ही इथे येईपर्यंत अनेकांचे पुढल्या तीन दिवसांचे म्हणजेच 15 ते 17 ऑगस्टचे लाँग विकेंडचे प्लॅन ऐकलेच असतील. मात्र तुमच्या मित्रांच्या ग्रुपला अजूनही असा काही प्लॅन करता आला नसेल तर इथली माहिती तुम्हाला फायद्याची ठरु शकते.  

परीक्षेच्या आदल्या दिवशी ज्याप्रमाणे अगदी शेवटच्या क्षणी अभ्यास करुन चांगले मार्क मिळवतो त्याप्रमाणे अगदी सोप्या पण तितक्याच झटपट आणि टेन्शन फ्री पद्धतीने तुम्हीही या विकेण्डसाठी मित्रमंडळींबरोबर परवडणाऱ्या बजेटमध्ये उत्तम प्लॅन बनवू शकता. कसा ते आम्ही तुम्हाला इथे सांगणार आहोत. चला तर पाहूयात हे सारं अगदी काही तासांमध्ये कसं जुळवून घेता येईल.  

लोकल ट्रेनने सहज पोहोचता येईल

आधी तर आपण मुंबई आणि मुंबई उपनगरांपासून तसेच पुण्यापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या काही हटके ठिकाणांची माहिती घेणार आहोत. बरं या ठिकाणांबद्दल बोलताना आपण अशा मोठ्या विकेण्ड्सला होणारा वाहतूक कोंडीचा गोंधळ टाळण्यासाठी रेल्वेचा अधिक अधिक वापर होईल अशी ठिकाणं पाहूयात आणि हो यामधून लोणावळा वगळूयात कारण तिथे हल्ली बारा महिने गर्दी असते....  

पर्याय क्रमांक एक

पर्याय क्रमांक एक बदलापूर... आता अनेकांना वाटेल हे काय फिरायचं ठिकाण आहे का? मात्र मध्य रेल्वेच्या मार्गावर येणाऱ्या या ठिकाणी अनेक उत्तम रिसॉर्ट अगदी परवडणाऱ्या दरांमध्ये उपलब्ध आहेत. रेल्वे स्टेशनला उतरल्यावर बाहेर पडून थोडी चौकशी केली तर तुम्ही ठरवलेल्या रिसॉर्टपर्यंत अगदी काही शे रुपयांमध्ये हे रिक्षावाले सेवा पुरवतात. एका रिक्षात तीन किंवा चार जण आरामात जातात. म्हणजेच जास्ती जास्त एकाचा खर्च 100 ते 150 रुपयांच्या आसपास राहील. बरं दुसऱ्या दिवशी हेच रिक्षावाले तुम्हाला पिकअप करायलाही येतात.  

पर्याय दुसरा

पर्याय दुसरा उंबरमाळी... नियमितपणे रेल्वेने कसाऱ्यापर्यंत प्रवास करणाऱ्यांना ही जागा नक्कीच ठाऊक असणार. कसारा रेल्वे स्थानकाच्या आधीचं स्थानक असलेल्या उंबरमाळीमध्ये अनेक उत्तम रिसॉर्ट आहेत. या ठिकाणचं निसर्गसौंदर्य पाहून तुम्ही नक्कीच त्याच्या प्रेमात पडाल यात शंका नाही. इथेही बदलापूरसारखं लॉजिक वापरुन स्थानकाबाहेरील काळी पिवळी जीप किंवा खासगी वाहनवाल्यांशी बोलून रिसॉर्टपर्यंत येण्याजाण्याची सोय करु शकता.  

तिसरा पर्याय

तिसरा पर्याय भिवपुरी... कसाऱ्याप्रमाणेच कर्जतच्या दिशेला जाणाऱ्या रेल्वे मार्गिकेवर शेवटून दुसरं स्टेशन असलेलं भिवपुरी सुद्धा एक उत्तम पर्याय आहे. या ठिकाणी पावसाळ्यात अनेक धबधबे पाहायला मिळतात. येथील वातावरणही अत्यंत मनोहर आणि सुंदर आहे. इथे अगदी स्वस्तात पासून महागातलेही रिसॉर्ट उपलब्ध आहेत.

चौथा पर्याय

चौथा पर्याय कसारा... कसारा हा सुद्धा पावसाळ्यामध्ये उत्तम पर्याय ठरु शकतो. मित्रांच्या टोळीसोबत येथील कोणत्याही रिसॉर्टमध्ये तुम्हाला एखादा उनाड दिवस अगदीच मनापासून एन्जॉय करता येईल. या ठिकाणी रेल्वे स्टेशनपासून खासगी वाहतुकीचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. महत्त्वाची टीप म्हणजे तुम्ही या वाहनचालकांबरोबरच जितकी बार्गेनिंग कराल तेवढ्या स्वस्तात तुमची रिसॉर्टवर येण्याजाण्याची सोय होऊ शकते.

पाचवा पर्याय

पाचवा पर्याय कर्जत... जुळी शहरं असं म्हटलं तरी हरकत नाही असाच प्रकार कर्जत आणि कसाऱ्याचा आहे. या ठिकाणीही पावसाळ्यातील वातावरण तुम्हाला परत शहरात जाऊच नये असं वाटण्यासारखं असेल यात शंका नाही. या ठिकाणीही अनेक रिसॉर्टचे पर्याय उपलब्ध असून खासगी वाहनांमुळे कनेक्टीव्हीटीही उत्तम आहे.

सहावा पर्याय

सहावा पर्याय इगतपुरी... थोडा अधिक प्रवास करण्याची पण काहीतरी वेगळं अनुभवण्याची इच्छा असेल तर नाशिकला जाणाऱ्या आणि इगतपुरी स्थानकावर थांबणाऱ्या कोणत्याही ट्रेनमध्ये बसून तुम्ही काही तासांमध्ये इथं पोहचू शकता. पावसाळ्यात धुक्याची चादर अंगावर घेऊन झोपलेल्या या टुमदार ठिकाणी अनेक एकसो एक रिसॉर्ट आहेत. 

सातवा पर्याय

सातवा पर्याय भोर... पुण्यापासून जवळच असलेल्या या ठिकाणी मात्र तुम्हाला बाय रोड म्हणजेच रस्ते मार्गेच जावं लागेल. मुंबईकरांपेक्षा पुणेकरांना हे ठिकाण अधिक जवळ आहे. या ठिकाणीही अनेक सुंदर रिसॉर्ट आहेत. इथे बऱ्याच ठिकाणी अँग्रो टुरिझमसंदर्भातील पर्यायही उपलब्ध आहेत. या ठिकाणी तुम्ही तुमच्या गँगबरोबर आरामात छोटासा प्लॅन करु शकता.  

आठवा पर्याय

आठवा पर्याय वांगणी... कर्जतला जाणाऱ्या लोकलने तुम्ही वांगणी स्थानकाला पोहचू शकता. या ठिकाणी अगदी स्वस्तात अनेक रिसॉर्ट उपलब्ध आहेत. हे ठिकाणही सगळीकडे हिरवळ, डोंगररांगा, थंड आणि अल्हाददायक हवा असा निसर्गाचा अनुभव देणारं आहे. हा सुद्धा लास्ट मिनिट प्लॅनिंगसाठी उत्तम पर्याय ठरु शकतो.

नववा पर्याय

नववा पर्याय मुरबाड ते माळशेज पट्टा... मुरबाड आणि माळशेज घाटादरम्यानचं वातावरण पावसाळ्यामध्ये फारच सुंदर असतं. तुम्हाला लाँग ड्राइव्ह करत एखाद्या निसर्गरम्य ठिकाणी जायचं असेल तर हा पर्याय सर्वात उत्तम आहे. अर्थात कल्याण-नगर महामार्गाचं मुरबाडच्या आधी काम सुरु असल्याने सुरुवातीला ड्राइव्ह करताना थोडा त्रास वाटेल मात्र मुरबाडपासून पुढे निघाल्यानंतर तुमचा सगळा क्षीण निघून जाईल. इथेही अनेक रिसॉर्ट्स आहेत. 

दहावा पर्याय

दहावा पर्याय खोपोली... मुंबई आणि पुणे या दोन्ही शहरांच्या मध्यभागी असलेलं हे ठिकाण तसं दुर्लक्षितच म्हणावं लागेल. मात्र केवळ रिसॉर्टमध्ये एन्जॉय करण्याचा प्लॅन असेल तर या ठिकाणाच तुम्ही अगदी शॉर्ट टर्ममध्ये प्लॅनिंग करत पिकनिकसाठी विचार करुच शकता. येथे रिसॉर्टचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत.  

रिसॉर्ट कसे शोधणार?

आता अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट, ती म्हणजे या सर्व ठिकाणी आयत्या वेळी रिसॉर्ट शोधायचे कसे? तर शेवटच्या क्षणी प्लॅनिंग करताना ग्रुपमधील उत्साही लोकांना सोबत घ्या. आधी ग्रुपवर कुठे जायचं आहे ते ठिकाण ठरवा. त्यानंतर त्या ठिकाणाचं नाव आणि पुढे रिसॉर्ट असं गुगल सर्च करा. गुगल सर्जमध्ये किंमत किती हवी याचं फिल्टर उपलब्ध असून त्यामधून तुम्ही किमान आणि कमाल किंमत निश्चित करुन त्या रेंजमधील तेथील रिसॉर्ट सर्च करु शकता.  

निर्णय कसा घ्यायचा?

आता रिसॉर्टची यादी मिळाल्यानंतर तुम्हाला नेमक्या कोणत्या सुविधा हव्यात त्याचं बेसिक प्लॅनिग निश्चित करुन ठेवा. म्हणजे स्विमिंग पूल, व्हेज, नॉन व्हेज खाणं, ड्रिंक्स वगैरे वगैरे जे असेल ते निश्चित करा. त्यानंतर प्रत्येकाला काही ठराविक रिसॉर्टवर कॉल करुन माहिती घेण्यास सांगा. त्यानंतर एकमताने निर्णय घेत एखादं रिसॉर्ट तुम्ही फायनल करु शकता.  

प्रवासाचीही होईल सोय

या रिसॉर्टवाल्यांनाच रेल्वे स्थानकावरुन वाहनांची काही सोय होईल का अशी विचारणा केली असता ते नियमित संपर्कात असलेल्या खासगी वाहनचालकांचे नंबरही शेअर करतात. त्यामुळे पुढील प्रवासाचं टेन्शनही मिटेल. बरं अशा वेळी कोणतेही आर्थिक व्यवहार करताना खास करुन अगाऊ म्हणजेच अॅडव्हान्सचे पैसे देताना अधिक काळजी घ्या. समोरच्या व्यक्तीचं ओळखपत्र आणि इतर माहिती व्हॉट्सअपवर मागवून घ्या. खात्री झाल्यानंतरच व्यवहार करा.  

काही तासांमध्ये प्लॅनिंग शक्य

अशापद्धतीने तुम्हाला पुढील काही तासांमध्ये एखादी उत्तम ट्रीप नक्कीच प्लॅन करता येईल. अरे मग वाट कसली पाहताय लगेच ग्रुपवर ही लिंक पोस्ट करा आणि वरील सुचवल्यापैकी कोणता पर्याय ग्रुपवर जास्त योग्य वाटतोय हे ठरवून प्लॅनिंगला लागा. हॅव हॅपी लाँग विकेण्ड... (येथील सर्व माहिती समान्य माहितीवर आधारित असून 'Z 24 तास' त्याची खातरजमा करत नाही.) (सर्व फोटो प्रातिनधिक आहेत. सौजन्य - फ्रीपिकवरुन साभार)

