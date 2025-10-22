English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Bhaubeej Wishes in Marathi : भाऊबीजेनिमित्त लाडक्या भाऊरायाला द्या 'या' खास मराठीतून शुभेच्छा; वाढवा नात्यातील गोडवा

Bhai Dooj Shubhechcha Wishes in Marathi : दिवाळीतील भावा बहिणीमधील नातं अजून गोड करणारा सण म्हणजे भाऊबीज...23 ऑक्टोबरला भाऊबीज साजरी करण्यात येणार आहे. यादिवशी बहीण भावाला ओवाळते आणि त्याच्या दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करते. अशा भाऊबीजेच्या बहीण भावाला द्या या खास शुभेच्छा 

Neha Choudhary | Oct 22, 2025, 06:11 PM IST
भाऊबीजेच्या शुभेच्छा!

Bhaubeej Wishes in Marathi

सण प्रेमाचा, सण मायेचा, सण भावाबहिणीच्या पवित्र नात्याचा. भाऊबीजेच्या शुभेच्छा!

भाऊबीजेच्या शुभेच्छा!

Bhaubeej Wishes in Marathi

काही नाती खूप अनमोल असतात. त्यापैकी एक नातं म्हणजे तु आणि मी. भाऊबीजेच्या शुभेच्छा!  

भाऊबीजेच्या शुभेच्छा!

Bhaubeej Wishes in Marathi

नाते भाऊ बहिणीचे नाते पहिल्या मैत्रीचे बंध प्रेमाचे अतूट विश्वासाचे भाऊबीजेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

भाऊबीजेच्या शुभेच्छा!

Bhaubeej Wishes in Marathi

सोनियाच्या ताटी उजळल्या ज्योती ओवाळीते भाऊराया रे वेड्या बहीणीची वेडी ही माया भाऊबीजेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

भाऊबीजेच्या शुभेच्छा!

Bhaubeej Wishes in Marathi

क्षणाचे वचन, प्रेमाचे बंधन, घेऊन आला हा सण, लाख -लाख शुभेच्छा तुला, आज आहे बहीण भावाचा पवित्र सण भाऊबीजेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

भाऊबीजेच्या शुभेच्छा!

Bhaubeej Wishes in Marathi

 जिव्हाळ्याचा आनंद द्विगुणित होऊ दे बहीण-भावाची साथ आयुष्यभर राहू दे. भाऊबीजेच्या खूप शुभेच्छा!

भाऊबीजेच्या शुभेच्छा!

Bhaubeej Wishes in Marathi

चंदनाचं उटणं, तुपाचा दिवा, भावाचं औक्षण आणि बहिणीचं प्रेम, भाऊबीजेच्या हार्दिक शुभेच्छा! 

