Bhaubeej Wishes in Marathi : भाऊबीजेनिमित्त लाडक्या भाऊरायाला द्या 'या' खास मराठीतून शुभेच्छा; वाढवा नात्यातील गोडवा
Bhai Dooj Shubhechcha Wishes in Marathi : दिवाळीतील भावा बहिणीमधील नातं अजून गोड करणारा सण म्हणजे भाऊबीज...23 ऑक्टोबरला भाऊबीज साजरी करण्यात येणार आहे. यादिवशी बहीण भावाला ओवाळते आणि त्याच्या दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करते. अशा भाऊबीजेच्या बहीण भावाला द्या या खास शुभेच्छा
Neha Choudhary | Oct 22, 2025, 06:11 PM IST
1/7
भाऊबीजेच्या शुभेच्छा!
2/7
भाऊबीजेच्या शुभेच्छा!
3/7
भाऊबीजेच्या शुभेच्छा!
4/7
भाऊबीजेच्या शुभेच्छा!
5/7
भाऊबीजेच्या शुभेच्छा!
6/7