  • Mahashivratri 2026: भाविक दर्शनाला मूकले; महाशिवरात्रीलाही भिमाशंकर मंदिर बंद; कारण काय?

Bhimashankar Jyotirling: महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यातील सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये वसलेले श्री क्षेत्र भिमाशंकर हे बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक अत्यंत पवित्र तीर्थस्थान मानले जाते. दरवर्षी महाशिवरात्रीच्या काळात येथे लाखो शिवभक्त दर्शनासाठी येतात आणि संपूर्ण परिसर भक्तिमय वातावरणाने भारलेला असतो. मात्र यंदा भाविकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. 

Priti Ved | Feb 08, 2026, 11:42 AM IST
1/8

विकासकामांचा वेग वाढवला

Bhimashankar Jyotirlinga

मंदिर परिसरात नव्या सभामंडपाचे बांधकाम सुरू आहे. तसेच पायऱ्यांचा मार्ग आणि परिसर सुशोभीकरणाची कामेही एकाचवेळी चालू आहेत.

2/8

बांधकाम साहित्याचा साठा

Bhimashankar Jyotirlinga

परिसरात मोठ्या प्रमाणात लोखंडी साहित्य, दगड आणि यंत्रसामग्री ठेवलेली आहे. गर्दीत अपघात होऊ नयेत म्हणून खबरदारी घेण्यात आली आहे.

3/8

सुरक्षेचा मुद्दा

Bhimashankar Jyotirlinga

महाशिवरात्रीला प्रचंड गर्दी अपेक्षित असते. अरुंद वाटांमुळे भाविकांच्या हालचालींमध्ये अडथळा निर्माण होऊ शकतो.

4/8

प्रशासनाचा निर्णय

Bhimashankar Jyotirlinga

स्थानिक प्रशासन आणि मंदिर समितीने संयुक्त बैठकीत निर्णय घेतला. भाविकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत दर्शन तात्पुरते बंद ठेवले.

5/8

धार्मिक विधी नियमित

Bhimashankar Jyotirlinga

मंदिरात पूजा, अभिषेक आणि आरती नेहमीप्रमाणे पार पडणार आहेत. पुजारी आणि मंदिर कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत विधी केले जातील.

6/8

दर्शनास प्रवेश नाही

Bhimashankar Jyotirlinga

12 ते 18 फेब्रुवारी दरम्यान भाविकांना मंदिर परिसरात येण्यास परवानगी नसेल. पोलिस बंदोबस्त ठेवून नियम काटेकोर राबवले जाणार आहेत.

7/8

ऑनलाईन भक्तीचा पर्याय

Bhimashankar Jyotirlinga

भक्तांनी घरीच शिवपूजा करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. काही विधींचे प्रसारण माध्यमांद्वारे पाहता येणार आहे.

8/8

काम पूर्ण झाल्यावर सुविधा

Bhimashankar Jyotirlinga

विकासकामे पूर्ण झाल्यानंतर अधिक प्रशस्त आणि सुरक्षित परिसर तयार होईल. भविष्यात भाविकांना अधिक सोयीस्कर दर्शनाची सुविधा मिळणार आहे.

