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तब्बल 5 महिन्यानंतर भीमाशंकर मंदिर भाविकांसाठी आजपासून खुले, तुम्ही दर्शनासाठी जायचा विचार करतायेत? 5 नवीन नियम जाणून घ्या अन्यथा...

Written ByNeha Choudhary
Published: Jun 15, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:20 PM IST

Bhimashankar Temple : पुण्याजवळील श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर तब्बल पाच महिन्यांनंतर पुन्हा आजपासून भाविकांसाठी दर्शनासाठी खुले झाले आहे. बारा ज्योतिर्लिंग एक महाराष्ट्रातील या मंदिराचे समावेश आहे. 

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ही गोष्ट नसेल तर दर्शन करता येणार नाही

तब्बल पाच महिन्यांपासून भीमाशंकर मंदिर सुविधा आणि विकासकामांसाठी बंद ठेवण्यात आले होते. आज अधिक ज्येष्ठ अमावस्येच्या दिवशी हे मंदिर पुन्हा एकदा दर्शनासाठी खुलं करण्यात आलंय.

Bhimashankar Temple2/8

ही गोष्ट नसेल तर दर्शन करता येणार नाही

नाशिकमध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर इथे येणाऱ्या भाविकांपैकी मोठ्या संख्येने भाविक श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथे भेट देण्याची शक्यता आहे. या संभाव्य वाढत्या गर्दीच्या अनुषंगाने भाविकांसाठी आवश्यक सुविधा उभारणीची कामं हाती घेण्यात आलंय.

Bhimashankar Temple3/8

ही गोष्ट नसेल तर दर्शन करता येणार नाही

श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथे नवीन सभामंडप आणि पायरी मागची काम सुरु असल्याने, देवस्थान ट्रस्टने 9 जानेवारी 2026 पासून मंदिर दर्शनासाठी बंद ठेवण्यात आलं होतं. मुख्य मंदिरासमोरील सभामंडपाचे काम भिमाशंकर संस्थान, स्थानिक ग्रामस्थ आणि भाविक यांच्या सहकार्यामुळे तसेच रात्रंदिवस अखंड काम सुरु ठेवण्यात आल्याने हे काम केवळ पाच महिन्यांत पूर्ण करण्यात आलं.

Bhimashankar Temple4/8

ही गोष्ट नसेल तर दर्शन करता येणार नाही

पावसाळा आणि श्रावण महिन्यात भीमाशंकर मंदिरात भाविकांची मोठी गर्दी पाहिला मिळते. मंदिर खुलं झाल्यानंतर आता तुम्ही पण मंदिरात दर्शनासाठी जाण्याचा विचार करत असाल तर पाच नियम जाणून घ्या. अन्यथा तुमचे दर्शन होणार नाही. 

Bhimashankar Temple5/8

ही गोष्ट नसेल तर दर्शन करता येणार नाही

मंदिरात महादेवाचे दर्शन घेण्यासाठी येणाऱ्या भाविकांची गर्दी होऊ नये म्हणून आता दर्शन हे ऑनलाइन असणार आहे. भाविकांनी  दर्शनासाठी मंदिर व्यवस्थापन समितीच्या  https://shreebhimashankar.com या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदणी केल्यानंतर पास उपलब्ध होणार आहे. 

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ही गोष्ट नसेल तर दर्शन करता येणार नाही

नोंदणीकृत भाविकांची यादी संकेतस्थळावर दिसणार असून दर्शनाकरिता पास अनिवार्य करण्यात असणार आहे. तर मंदिरात प्रतिदिन एक हजार भाविकांना प्रवेश देण्यात येणार आहे. त्यामुळे पास नसल्यास तुमचे दर्शन होणार नाही. 

Bhimashankar Temple7/8

ही गोष्ट नसेल तर दर्शन करता येणार नाही

ऑनलाईन नोंदणी केलेल्या भाविकांनी दर्शनासाठी येताना वैध ओळखपत्र सोबत आणणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

Bhimashankar Temple8/8

ही गोष्ट नसेल तर दर्शन करता येणार नाही

 तसंच भाविकांना दर्शनासाठी वेळही ठरवण्यात आली आहे. भाविकांना 30 जून 2026 पर्यंत दररोज सकाळी 7 ते 11  वाजेपर्यंत दर्शन घेता येणार आहे. 

TAGS:
bhimashankar
pune
temple

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