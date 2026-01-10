शिवभक्तांसाठी मोठी बातमी! भीमाशंकर मंदिर 3 महिन्यांसाठी बंद; मात्र 'या' दिवशी नक्कीच होईल देवदर्शन, कारण काय?
भाविकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेले श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर आजपासून पुढील 3 महिन्यांसाठी तात्पुरते बंद ठेवण्यात आले आहे. मंदिर परिसरातील विकासकामे, सभामंडप आणि पायरी मार्गाचे बांधकाम नियोजनबद्ध व सुरक्षित पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. देवस्थान ट्रस्ट, जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक घटकांच्या एकमताने हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. पण तुम्हाला माहित आहे का? तीन महिन्यांसाठी बंद असणारं हे प्राचिन मंदिर एका विशेष देवदर्शन