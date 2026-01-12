Bhogi Wishes in Marathi : न खाई भोगी तो सदा रोगी! भोगीनिमित्त खास मराठमोळ्या शुभेच्छा पाठवून प्रियजनांचा आनंद करा द्विगुणीत
Happy Bhogi Wishes Shubhechha WhatsApp Status PHOTOS : मकर संक्रांतीच्या एक दिवस आधी भोगी हा सण साजरा करण्यात येतो. हा सण निसर्गाला समर्पित असून त्याची कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आणि इंद्रदेवाची आराधना करण्यासाठी साजरा करण्यात येतो. यादिवशी भोगीची भाजी आणि तीळ लावलेली भाकरी करण्याची परंपरा आहे. अशा या भोगी सणाची आपल्या प्रियजनांना खास मराठीतून शुभेच्छा द्या.
Neha Choudhary | Jan 12, 2026, 08:24 PM IST
