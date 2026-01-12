English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Bhogi Wishes in Marathi : न खाई भोगी तो सदा रोगी! भोगीनिमित्त खास मराठमोळ्या शुभेच्छा पाठवून प्रियजनांचा आनंद करा द्विगुणीत

Happy Bhogi Wishes Shubhechha WhatsApp Status PHOTOS : मकर संक्रांतीच्या एक दिवस आधी भोगी हा सण साजरा करण्यात येतो. हा सण निसर्गाला समर्पित असून त्याची कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आणि इंद्रदेवाची आराधना करण्यासाठी साजरा करण्यात येतो. यादिवशी भोगीची भाजी आणि तीळ लावलेली भाकरी करण्याची परंपरा आहे. अशा या भोगी सणाची आपल्या प्रियजनांना खास मराठीतून शुभेच्छा द्या. 

Neha Choudhary | Jan 12, 2026, 08:24 PM IST
1/7

हिरवागार हरभरा गुलाबी थंडी, लाल गाजर तीळ अन् बाजरीची भाकर, भोगी सणाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

2/7

नवीन वर्षातील पहिला सण भोगीच्या तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला शुभेच्छा!

3/7

मेव्याचा आस्वाद भरभरून लाभो आपले जीवन सदैव निरोगी राहो भोगी निमित्त सर्वांना मंगलमय शुभेच्छा!  

4/7

नवीन वर्षातील पहिला सण तुमच्या आयुष्यात नेहमीसाठी आनंद अन् उत्साह घेऊन येवो भोगी सणाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

5/7

भोगीच्या आगाचं उत्तरचंदन तुमची आत्मा शुद्ध करतो,  आणि उत्सव सुख आणि समृद्धीला  तुमच्या घरात आनंदी घालतो.  भोगी निमित्त आपणा सर्वांना मंगलमय शुभेच्छा..!

6/7

भोगीच्या भाजीची चव असते न्यारी... सर्व सणांमध्ये मनमोहक असते भोगीची तयारी... भोगी सणाच्या तुम्हांला हार्दिक शुभेच्छा! 

7/7

भोगीची भाजी आरोग्यदायी चवदार सोबत तीळ आणि बाजरीची भाकर भोगीनिमित्त आनंद होवो द्विगुणित अन् सर्व दु:खांचा पडो विसर भोगी सणाच्या हार्दिक शुभेच्छा

