Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • टोल नाक्यांवर 1 एप्रिलपासून मोठे बदल! ही सुविधा नसेल तर गाडीला टोल नाक्यावरून नो एन्ट्री; वाचा नवे नियम

टोल नाक्यांवर 1 एप्रिलपासून मोठे बदल! 'ही' सुविधा नसेल तर गाडीला टोल नाक्यावरून नो एन्ट्री; वाचा नवे नियम

Toll Rules 2026 : वाहनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. आता 1 एप्रिलपासून टोल नाक्यांवर मोठे बदल करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने टोल नाक्यांवरील टोलसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 

Neha Choudhary | Feb 21, 2026, 04:00 PM IST
टोल नाक्यांवर 1 एप्रिलपासून मोठे बदल!

Toll Rules

तुम्ही वरच्या वर नॅशनल हायवेवरून प्रवास करणार असल्यास ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. केंद्र सरकारने देशभरातली टोल नाक्यांवर 1 एप्रिलपासून मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

टोल नाक्यांवर 1 एप्रिलपासून मोठे बदल!

Toll Rules

डिजिटल पेमेंटवर भर देण्यासाठी आता या पुढे नॅशनल हायवेवरील टोल नाक्यावर रोख व्यवहार होणार नाही. नॅशनल हायवेज ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया म्हणजेच एनएचएआय आता पूर्णपणे डिजिटल पेमेंटद्वारे होणार आहे. 

टोल नाक्यांवर 1 एप्रिलपासून मोठे बदल!

Toll Rules

टोल संकलनात पारदर्शकता आणण्यासाठी तसंच वाहतूक अधिक वेगवान करण्यासाठी केंद्र सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 

टोल नाक्यांवर 1 एप्रिलपासून मोठे बदल!

Toll Rules

नॅशनल हायवेवरील टोलनाक्यावर 1 एप्रिलपासून वाहनधारकांना टोल भरण्यासाठी फक्त फास्टॅग किंवा युपीआय या डिजिटल पर्यायांचाच वापर सक्तीचा असणार आहे. 

टोल नाक्यांवर 1 एप्रिलपासून मोठे बदल!

Toll Rules

टोल नाक्यांवर रोख व्यवहार करताना सुट्या पैशांवरून होणार वाद यामुळे टळणार आहे. शिवाय प्रवाशांना टोलनाक्यावर तासंतास वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागणार नाही. 

टोल नाक्यांवर 1 एप्रिलपासून मोठे बदल!

Toll Rules

याचा अजून फायदा वाहनधारकांना असा होणार आहे की वाहनांचा वेग कायम राहणार आहे. तसंच इंधनाचीही बचत होणार असून प्रवासातील वेळ कमी होणार आहे. 

टोल नाक्यांवर 1 एप्रिलपासून मोठे बदल!

Toll Rules

सध्याच्या नियमांनुसार, जर एखादे गाडीमध्ये वैध फास्टॅग नसेल आणि ते टोल लेनमध्ये शिरले तर त्यांना रोख पैसे देण्याची सुविधा आहे. पण त्यांना दंड म्हणून दुप्पट टोल भरावा लागतो.

टोल नाक्यांवर 1 एप्रिलपासून मोठे बदल!

Toll Rules

आता यापुढे वाहनधारकांना  फास्टॅग रिचार्ज ठेवणे किंवा युपीआयचा वापर करणे बंधनकारक असणार आहे.

