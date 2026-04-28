English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • फोटो
New Rules: 1 मेपासून बदलणार UPI पेमेंटपासून ट्रेडिंगपर्यंतच्या अनेक गोष्टी; थेट तुमच्या खिशावर होणार परिणाम!

Big Changes From 1st May: 1 मे पासून होणाऱ्या या बदलांमुळे तुमच्या दैनंदिन खर्चावर आणि आर्थिक नियोजनावर परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे वेळेत अपडेट राहणे गरजेचे आहे.

Pravin Dabholkar | Apr 28, 2026, 02:44 PM IST
twitter
1/11

Big Changes From 1st May Affect on Middle Class Pocket

twitter
2/11

पॅन कार्डचे (PAN) नवीन नियम

१ मे २०२६ पासून पॅन कार्ड अर्जासाठी नियमावली अधिक कडक करण्यात आली आहे. नवीन अर्जांसाठी कागदपत्रांची पडताळणी आता अधिक सखोल केली जाईल.

twitter
3/11

एटीएम (ATM) व्यवहार शुल्क

विविध बँकांनी त्यांच्या एटीएम व्यवहार शुल्कात आणि मर्यादेत बदल केले आहेत. विहित मर्यादेपेक्षा जास्त व्यवहार केल्यास आता पूर्वीपेक्षा जास्त शुल्क आकारले जाण्याची शक्यता आहे.

twitter
4/11

PF वरील नवीन व्याजदर

भविष्य निर्वाह निधी (PF) संदर्भातील काही नियमांत बदल करण्यात आले असून, त्याचे थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या बचतीवर आणि मिळणाऱ्या व्याजावर होतील.

twitter
5/11

एसटीटी (STT) मध्ये वाढ

शेअर बाजारातील व्यवहारांवर आकारला जाणारा 'सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स' (STT) वाढवण्यात आला आहे. यामुळे शेअर खरेदी-विक्री करणे आता थोडे महाग पडेल.

twitter
6/11

रेशन कार्ड नियम

रेशन कार्डधारकांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यात आली आहेत. यामध्ये ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, अन्यथा रेशन मिळण्यात अडथळे येऊ शकतात.

twitter
7/11

डिजिटल पेमेंट सुरक्षा

ऑनलाइन फसवणूक रोखण्यासाठी डिजिटल पेमेंटसाठी 'टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन' (Two-factor authentication) अधिक कडक करण्यात आले आहे. यामुळे तुमचे आर्थिक व्यवहार अधिक सुरक्षित होतील.

twitter
8/11

एलपीजी (LPG) गॅसचे दर

दर महिन्याच्या १ तारखेप्रमाणे, मे महिन्यातही व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत बदल होण्याची शक्यता आहे. घरगुती सिलिंडरच्या किमतींवरही याचा परिणाम होऊ शकतो.

twitter
9/11

रेल्वे तिकीट रद्द करण्याचे नियम

 रेल्वे प्रवाशांसाठी तिकीट रद्द (Cancellation) करण्याच्या नियमात बदल करण्यात आला आहे. आता रिफंड मिळवण्यासाठी ट्रेन सुटण्याच्या किमान ८ तास आधी तिकीट रद्द करणे आवश्यक असेल.

twitter
10/11

क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स

 अनेक बँकांनी त्यांच्या क्रेडिट कार्डच्या रिवॉर्ड पॉइंट्स पॉलिसीमध्ये आणि लाउंज एक्सेसच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत, ज्यामुळे कार्डचा वापर करण्याच्या पद्धतीत बदल करावा लागू शकतो.

twitter
11/11

बँकिंग केवायसी

 ज्या ग्राहकांचे बँकेतील केवायसी अपडेट नाही, त्यांची खाती गोठवली (Freeze) जाऊ शकतात. त्यामुळे १ मे पासून बँका अशा ग्राहकांवर कडक कारवाई करण्याची शक्यता आहे.

twitter
पुढील
अल्बम

