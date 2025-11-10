English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मोठी बातमी! नवी मुंबई विमानतळाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई T1 विमानतळाबद्दल मोठा निर्णय

Mumbai Airport T2 : नवी मुंबईतील उलवे इथे भारतातील सर्वात मोठा ग्रीनफील्ड विमानतळ बांधण्यात आलं असून हे विमानतळ सुरु झाल्यानंतर मुंबई T1 बद्दल मोठा निर्णय घेतलं आहे.

Neha Choudhary | Nov 10, 2025, 04:33 PM IST
भारतातील सर्वात मोठ विमानतळ?

नवी मुंबईतील उलवे इथे 1,160 हेक्टरवर बांधलेला हा प्रकल्प अदानी ग्रुप (74%) आणि सिडको (26%) यांच्या सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मॉडेल अंतर्गत भारतातील सर्वात मोठा ग्रीनफील्ड विमानतळ विकसित करण्यात आला आहे. 

नवी मुंबई विमानतळासाठी किती खर्च आला?

19,650 कोटी रुपये खर्चून बांधलेले हे विमानतळ डिसेंबर 2025 पर्यंत व्यावसायिक कामकाज सुरू करण्यात येईल असं सांगण्यात आले आहे. यासह, मुंबई हे लंडन, न्यू यॉर्क आणि टोकियो सारख्या जागतिक शहरांच्या यादीत सामील झाले आहे. जिथे एकापेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असणार आहे. 

नवी मुंबई विमानतळावरून कोणत्या विमान कंपन्या उड्डाण करतील?

  एअर इंडिया, इंडिगो आणि अकासा एअर सारख्या प्रमुख विमान कंपन्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून सेवा सुरू करतील. त्याशिवाय इथून  दिल्ली, बंगळुरू, चेन्नई, हैद्राबाद आणि कोलकाता यासाठी विमानसेवा असणार आहे. 

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ कोणते रेल्वे स्टेशन आहे?

राष्ट्रीय महामार्ग 4ब पूर्वेकडून विमानतळावर जाण्यासाठी मुख्य रस्ता मार्ग प्रदान करतो, तर आमरा मार्ग पश्चिमेकडून विमानतळावर जाण्यासाठी रस्ता मार्ग प्रदान करतो. सध्या विकासाधीन असलेल्या नेरुळ-उरण रेल्वे मार्गावरील तरघर रेल्वे स्थानकावरून देखील विमानतळाच्या जवळ आहे. 

मुंबई विमानतळ आणि नवी मुंबई विमानतळामध्ये किती अंतर आहे?

मुंबई विमानतळ (BOM) आणि नवी मुंबईमधील अंतर 33 किमी आहे. रस्त्याने जाणारे अंतर 27.3 किमी आहे. मुंबई विमानतळ (BOM) ते नवी मुंबई कारशिवाय जाण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे बसने प्रवास करणे ज्याला 1तास 5 मिनिट लागतात आणि त्यासाठी ₹250 - ₹550 खर्च येतो.  

दिवसाला किती विमान उडतील?

इंडिगोचा 36 देशांतर्गत विमान उड्डाणं करण्याचा प्लान असून एका दिवसात 15 शहरामध्ये विमान सेवा देणार असल्याचे सांगण्यात आलं आहे. तर यापुढे इंडिगो दररोज 158 विमान सेवा देणार आहेत. यामध्ये 14 आंतरराष्ट्रीय विमानांचं उड्डाण नवी मुंबई विमानतळावरुन होणार आहेत. तर दुसरीकडे अक्सा एअर लाइनकडूम दररोज 40 विमानसेवा सुरू करण्यात येणार असून यातील 8 -10 विमानं आतंरराष्ट्रीय असणार आहेत.  

नवी मुंबई विमानतळ का उभारला जात आहे?

 मुंबईतील सांताक्रूझ (छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ) आणि अंधेरी (मुंबई विमानतळ) या दोन विमानतळांवर विमानांचा लोड वाढल्यामुळे तिसरा भव्य इंटरनॅशनल विमानतळ नवी मुंबईत उभारण्यात आला आहे. यामुळे विमानसेवा अधिक कार्यक्षम होईल.

नवी मुंबई विमानतळ सुरु झाल्यानंतर मुंबई T1 विमानतळाचं काय होणार?

अदानी ग्रुप 2029 मध्ये मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे टर्मिनल 1 पाडणार आहे. पण नवी मुंबई विमानतळाचे टर्मिनल 2 तयार झाल्यानंतरच, असे अदानी एअरपोर्ट होल्डिंग्ज लिमिटेडचे ​​मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अरुण बन्सल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलंय आहे. 

