English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • फोटो
  • iPhone 17 वर मोठा डिस्काउंट, किंमत पाहून तुम्हीही थक्क व्हाल! बाजारात खळबळ

iPhone 17 वर मोठा डिस्काउंट, किंमत पाहून तुम्हीही थक्क व्हाल! बाजारात खळबळ

आयफोन 17 प्रो मॅक्सच्या किमतीमध्ये घसरण झाली आहे, अनेक ऑनलाईन वेबसाईट आणि विजया सेल्समध्ये देखील या मोबाईलच्या किंमतीमध्ये घसरण झाल्याचे पाहायला मिळाले आहे. एवढेच नाही तर काही बॅंक क्रेडिट कार्डने ईएमआय भरल्यास तुम्हाला आणखी सुट मिळणार आहे. 

Shubhangi Mere | Apr 30, 2026, 06:34 PM IST
twitter
1/7

आयफोन 17 प्रो मॅक्स घेणाऱ्यासाठी आनंदाची बातमी

1,49,900 किंमतीमध्ये लॅान्च करण्यात आलेला आयफोन 17 प्रो मॅक्स आता आयफोन घेणाऱ्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. आयफोन 17 प्रो मॅक्स जर तुम्हाला घ्यायचा असल्यास तो आता तुम्हाला 1,45,490 ला मिळणार आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

twitter
2/7

आयफोन 17 प्रो मॅक्सच्या किमतीमध्ये घसरण

आयफोन 17 प्रो मॅक्सच्या किमतीमध्ये घसरण झाली आहे, आता आयफोन 17 प्रो मॅक्सवर तुम्हाला 4,410 रुपयांची सुट मिळणार आहे. त्याचबरोबर एचएसबीसी बँक क्रेडिट कार्ड ईएमआय भरल्यास आणखी सुट तुम्हाला मिळणार आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

twitter
3/7

क्रेडिट कार्ड ईएमआयवर मिळणार आणखी सूट

एचएसबीसी बँक क्रेडिट कार्ड ईएमआय भरल्यास आयफोन 17 प्रो मॅक्सवर तुम्हाला 6000 रुपयांची सूट मिळणार आहे. आयफोन 15 सारख्या डिव्हाइसेससाठी एक्सचेंज ऑफरमुळे ही सूट देण्यात आली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

twitter
4/7

आयफोन एक्सचेंज ऑफरमुळे ग्राहकांची होणार मोठी सेविंग

आयफोन एक्सचेंज ऑफरमुळे ग्राहकांची 45,670 पर्यतची बचत होऊ शकते. आयफोन 15 हा मोबाईल जुना हँडसेट एक्सचेंज केल्यास तुम्हाला रु. 45,670 पर्यंतची सूट मिळू शकते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

twitter
5/7

आयफोन 17 प्रो मॅक्सची किंमत झाली कमी

आयफोन 17 प्रो मॅक्सची किंमत कमी झाले आहे, विशेष म्हणजे आयफोन 17 प्रो मॅक्समध्ये A19 प्रो प्रोसेसर, 12GB रॅम त्याचबरोबर 1TB पर्यंतच्या स्टोरेज पर्यायांसारखी उच्च-स्तरीय वैशिष्ट्ये मोबाईलमध्ये कायम आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

twitter
6/7

आयफोन 17 प्रो मॅक्सचे वैशिष्ट्ये

उच्च-स्तरीय फोटोग्राफी आणि व्हिडिओसाठी तुम्हाला ट्रिपल 48MP कॅमेरा आणि 18MP फ्रंट कॅमेरा मिळणार आहे. त्याचबरोबर तुम्हाला USB-C चार्जिंग, मॅगसेफ वायरलेस चार्जिंग, 5G त्यासोबत Wi-Fi 7, ब्लूटूथ आणि IP68 वॉटर रेझिस्टन्सची सुविधा देखील मिळणार आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

twitter
7/7

आयफोन 17 बेस या मोबाईलच्या किंमतीमध्ये घसरण

आयफोन 17 बेस या मोबाईलच्या किंमतीमध्ये घसरण झाली आहे, हा मोबाईल 82,900 ला लान्च झाला होता. आता तो ग्राहकांना 69,160 किंमतीमध्ये फिल्पकार्डवर मिळणार आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया 

twitter
पुढील
अल्बम

पुढील अल्बम

GNWL, RLWL, PQWL की RAC.... कोणतं रेल्वे तिकीट सर्वात आधी कंफर्म होतं? तिकीट काढण्यापूर्वी लक्षात ठेवा

GNWL, RLWL, PQWL की RAC.... कोणतं रेल्वे तिकीट सर्वात आधी कंफर्म होतं? तिकीट काढण्यापूर्वी लक्षात ठेवा

GNWL, RLWL, PQWL की RAC.... कोणतं रेल्वे तिकीट सर्वात आधी कंफर्म होतं? तिकीट काढण्यापूर्वी लक्षात ठेवा 6
दहावी, बारावीच्या महाराष्ट्र बोर्डाच्या मार्कशीटवर नाव चुकलं तर काय कराल? बोर्डाकडे न जाता फॉलो करा 'या' स्टेप्स

दहावी, बारावीच्या महाराष्ट्र बोर्डाच्या मार्कशीटवर नाव चुकलं तर काय कराल? बोर्डाकडे न जाता फॉलो करा 'या' स्टेप्स 9
महाराष्ट्रातील 'या' मंदिरात भारतीयांपेक्षा जपानी लोक जास्त येतात! या मंदिरात असं आहे तरी काय?

महाराष्ट्रातील 'या' मंदिरात भारतीयांपेक्षा जपानी लोक जास्त येतात! या मंदिरात असं आहे तरी काय? 8
5 खेळाडू मुंबई इंडियन्सवर ओझं बनतायत, यांच्यामुळे संघाची अशी झाली दुर्दशा

5 खेळाडू मुंबई इंडियन्सवर ओझं बनतायत, यांच्यामुळे संघाची अशी झाली दुर्दशा 6