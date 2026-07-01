/अमेरिकेत जन्मलेली प्रत्येक व्यक्ती... नागरिकत्वाबाबत अमेरिकी न्यायव्यवस्थेचा मोठा निर्णय

जागतिक पटलावर अमेरिका सातत्यानं चर्चेत असून, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळं सध्या त्यांचा हा देश चर्चांच्या केंद्रस्थानी आहे.
अमेरिकेच्या व्हिसासंदर्भातील नव्या निर्णयांसमवेत आता देशातील नागरिकत्वासंदर्भातील महत्त्वाचा निर्णय न्यायव्यवस्थेनं घेतला आहे. (छाया सौजन्य- वृत्तसंस्था)
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जन्मसिद्ध नागरिकत्वाबाबत मंगळवारी 6 विरुद्ध 3 मतांनी ऐतिहासिक निर्णय घेतला. (छाया सौजन्य- वृत्तसंस्था)
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळं राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशाला नकार दिला. ज्यामुळं अमेरिका फर्स्ट म्हणणाऱ्या ट्रम्प यांना दणका मिळाला. (छाया सौजन्य- वृत्तसंस्था)
बेकायदा किंवा तात्पुरत्या व्हिसावर अमेरिकेत राहणाऱ्या व्यक्तींच्या मुलांना अमेरिकेचे नागरिकत्व नाकारण्याचा ट्रम्प यांचा प्रस्ताव न्यायालयाने फेटाळला. (छाया सौजन्य- वृत्तसंस्था)
नागरिकत्व म्हणजे अधिकारांचा उपभोग घेत देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेत मुक्तपणे सहभागी होण्याचा अधिकार. अमेरिकेत १४ व्या घटनादुरुस्ती निर्मात्यांनी या देशात जन्मलेल्या प्रत्येक मुक्त व्यक्तीला ही हमी दिली आणि ती कायम ठेवत असल्याचं न्यायालयानं सांगितलं. (छाया सौजन्य- वृत्तसंस्था)
अमेरिकेच्या संविधानातील 14 वी घटनादुरुस्ती, संघीय कायद्यानुसार, काही अपवाद वगळता अमेरिकी भूमीवर जन्मलेली प्रत्येक व्यक्ती जन्मतःच अमेरिकेची नागरिक असते. (छाया सौजन्य- वृत्तसंस्था)
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांच्याशी संबंधित महत्त्वाच्या चार प्रकरणांमध्ये सोमवारी निकाल दिले. यापैकी तीन प्रकरणांमध्ये ट्रम्प यांना धक्का बसला. (छाया सौजन्य- वृत्तसंस्था)
न्यायालयाच्या या निर्णयांवर आता ट्रम्प त्यांची कोणती भूमिका मांडतात हे पाहणंसुद्धा महत्त्वाचं ठरणार आहे. (छाया सौजन्य- वृत्तसंस्था)