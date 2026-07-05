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EPFO खातेदारांना सर्वात मोठी गुड न्यूज; मृत्यू दावा, निवृत्तीनंतरच्या PF रक्कमेसंर्भात महत्वाचा निर्णय!

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jul 05, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:00 PM IST

EPFO ने निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठीही प्रक्रिया अधिक वेगवान केली आहे. 

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EPFO खातेदारांना सर्वात मोठी गुड न्यूज; मृत्यू दावा, निवृत्तीनंतरच्या PF रक्कमेसंर्भात महत्वाचा निर्

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) ने खातेदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नव्या व्यवस्थेनुसार, खातेदाराच्या मृत्यूनंतर दाखल होणाऱ्या दाव्यांचा (Death Claims) निपटारा अवघ्या एका दिवसात करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत मिळण्यास होणारा विलंब मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.

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निवृत्त कर्मचाऱ्यांना PF रकमेचे तात्काळ वितरण

EPFO ने निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठीही प्रक्रिया अधिक वेगवान केली आहे. निवृत्तीनंतर पात्र सदस्यांना त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची (PF) रक्कम शक्य तितक्या कमी वेळेत, एका दिवसात देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यामुळे निवृत्तीनंतर आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.

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'संवेदना सेल'द्वारे मृत्यू दाव्यांवर विशेष लक्ष

EPFO च्या प्रादेशिक कार्यालयात 'संवेदना सेल' (Samvedana Cell) सुरू करण्यात आला आहे. हा सेल मृत्यूशी संबंधित दावे संवेदनशील, जलद आणि त्रुटीविरहित पद्धतीने निकाली काढण्यासाठी कार्यरत आहे. EPF, EPS आणि EDLI या तिन्ही योजनांतील लाभार्थ्यांना एकाच संपर्क केंद्रातून सेवा देण्याची व्यवस्था करण्यात आली असून ती इतर भागांतही विस्तारण्याची तयारी सुरू आहे.

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डिजिटल प्रणालीमुळे क्लेम प्रक्रिया अधिक वेगवान

EPFO ने केंद्रीकृत डिजिटल प्रणाली (CITES/केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म) लागू करण्यावर भर दिला आहे. सर्व सदस्यांची माहिती एकाच प्रणालीवर उपलब्ध असल्याने देशातील कोणत्याही भागातून क्लेम प्रक्रिया करता येईल. यामुळे कागदपत्रांची पडताळणी जलद होईल आणि क्लेम रिजेक्शनचे प्रमाणही कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

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PF क्लेमसाठी नवीन वेळमर्यादा आणि अधिक जबाबदारी

EPFO ने पात्र PF दावे तीन दिवसांत निकाली काढण्याचे धोरणही लागू केले आहे. तसेच 20 दिवसांपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक व्याजाची जबाबदारी येऊ शकते. यामुळे संपूर्ण क्लेम प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढणार आहे.

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राज्यातील लाखो सदस्यांना होणार थेट लाभ

उत्तराखंडमध्ये सुमारे 9,744 योगदान देणाऱ्या आस्थापना आणि 7.74 लाखांहून अधिक EPFO सदस्य आहेत. सर्व दावे निश्चित वेळेत निकाली काढण्यासाठी प्रादेशिक कार्यालयाने विशेष यंत्रणा कार्यान्वित केली असून, याच धर्तीवर इतर भागांतही सेवा अधिक सक्षम करण्याची तयारी सुरू आहे.

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डिजिटल पडताळणीमुळे रिजेक्शन कमी होणार

नवीन डिजिटल प्रणालीमध्ये सदस्याने अर्ज केल्यानंतर त्याची पात्रता आणि दावा करता येणारी रक्कम तत्काळ तपासली जाईल. त्यामुळे चुकीचे किंवा अपूर्ण अर्ज पुढे जाणार नाहीत. परिणामी क्लेम नाकारण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि पात्र सदस्यांना जलद सेवा मिळेल.

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देशातील 7 कोटींहून अधिक EPFO सदस्यांसाठी मोठा दिलासा

EPFO च्या नव्या सुधारणांमुळे 7 कोटींहून अधिक सदस्यांना जलद क्लेम सेटलमेंट, कमी कागदपत्रे, पारदर्शक डिजिटल प्रक्रिया आणि आपत्कालीन परिस्थितीत निधी सहज उपलब्ध होण्याचा लाभ मिळणार आहे. सरकारचा उद्देश PF सेवा अधिक वेगवान, विश्वासार्ह आणि पूर्णपणे डिजिटल बनवण्याचा आहे.

TAGS:
EPFO
PF Claim
epf news
retirement benefits
Employee Provident Fund

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