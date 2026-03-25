  • 24 अकबर रोडचं ऑफिस रिकामं करा! काँग्रेसला नोटीस, उरले फक्त 3 दिवस; नेमकं प्रकरण काय?

'24 अकबर रोड'चं ऑफिस रिकामं करा! काँग्रेसला नोटीस, उरले फक्त 3 दिवस; नेमकं प्रकरण काय?

Big Shock To Congress: दिल्लीमध्ये काँग्रेसला मोठा धक्का देणारी नोटीस आली असून देशातील सर्वात जुन्या पक्षांपैकी एका पक्षाला आपलं सर्वात जुनं कार्यालय का रिकामं करावं लागणार आहे? जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Swapnil Ghangale | Mar 25, 2026, 01:08 PM IST
48 वर्षांपूर्वीचं ऑफिस पुढील तीन दिवसांमध्ये सोडण्याची नोटीस

काँग्रेसला 48 वर्षांपूर्वीचं ऑफिस पुढील तीन दिवसांमध्ये सोडण्याची नोटीस पाठवण्यात आली आहे. मात्र यामागील नेमकं कारण काय आहे? जाणून घ्या ए टू झेड माहिती...

नवीन कार्यालयात स्थलांतरित झाल्यापासून...

दिल्लीतील काँग्रेस पक्षाला त्यांचे जुने कार्यालय, 24 अकबर रोड येथील बंगला रिकामा करण्याची नोटीस मिळाली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इंदिरा भवनमधील नवीन कार्यालयात स्थलांतरित झाल्यापासून काँग्रेस पक्षाने जुना बंगला रिकामा केलेला नाही.

हा बंगलाही रिकामा करा

नव्या कार्यालयात पक्षाचे कामकाज नेहमीप्रमाणे सुरू आहे. याशिवाय, काँग्रेस पक्षाला 5 रायसीना रोड येथील युवक काँग्रेसचे कार्यालयही रिकामे करण्याची नोटीस मिळाली आहे.  

पक्षाचं कार्यालय रिकामं करण्याचे आदेश

आज काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. सूत्रांनुसार, काँग्रेस पक्षाला त्यांचा 24 अकबर रोड येथील बंगला रिकामा करण्याची नोटीस मिळाली आहे.   

जुना बंगला रिकामा करा

पक्षाला 28 मार्चपर्यंत जुना बंगला रिकामा करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच, 5 रायसीना रोड येथील युवक काँग्रेसचे कार्यालयही रिकामे करण्याची नोटीस मिळाली आहे.  

आहे तिथेच मुख्यालय ठेवण्याचा विचार

काँग्रेस गेल्या 48 वर्षांपासून 24 अकबर रोड येथील बंगल्यात आपले मुख्यालय ठेवण्याचा विचार करत आहे. 

'इंदिरा भवन'चं उद्घाटन पण...

जरी काँग्रेसच्या नवीन मुख्यालयाचे, 'इंदिरा भवन'चे, गेल्या वर्षी उद्घाटन झाले असले तरी, पक्षाने 24, अकबर रोड येथील आपले कार्यालय रिकामे केलेले नाही. फोटोत राहुल गांधी 24, अकबर रोड कार्यालयात दिसत आहे.  

कायदेशीर पर्यायांचा विचार सुरु

तेथील पक्षाचे कामकाज नेहमीप्रमाणे सुरू आहे. नोटीस मिळाल्यापासून, पक्ष दिलासा मिळवण्यासाठी कायदेशीर पर्यायांचा विचार करत आहे. (फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - वृत्तसंस्थांकडून साभार)

10 वी नापास खरातकडे रांग लावणाऱ्या नेत्यांचं शिक्षण किती? हादरवणारी महिती समोर

10 वी नापास खरातकडे रांग लावणाऱ्या नेत्यांचं शिक्षण किती? हादरवणारी महिती समोर

10 वी नापास खरातकडे रांग लावणाऱ्या नेत्यांचं शिक्षण किती? हादरवणारी महिती समोर 12
IPL इतिहासातील धडाकेबाज शतके! सर्वात जलद शतक झळकावणारे 5 भारतीय फलंदाज कोण?

IPL इतिहासातील धडाकेबाज शतके! सर्वात जलद शतक झळकावणारे 5 भारतीय फलंदाज कोण? 8
अक्कलकोट नगरीमध्ये दर गुरुवारसाठी नवा नियम; निर्णयाचं उत्स्फुर्त स्वागत

अक्कलकोट नगरीमध्ये दर गुरुवारसाठी नवा नियम; निर्णयाचं उत्स्फुर्त स्वागत 8
एका छोटाश्या खेडेगावात राहतात 91 करोडपती! भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत गाव आपल्या महाराष्ट्रात? इथं गरीब शोधून सापडणार नाही

एका छोटाश्या खेडेगावात राहतात 91 करोडपती! भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत गाव आपल्या महाराष्ट्रात? इथं गरीब शोधून सापडणार नाही 8