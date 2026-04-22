8th Pay Commission: मिळणार 10 लाख रुपयांचा एरिअर्स, भारतातील 1 कोटी सरकारी कर्मचारी-पेन्शनर्ससाठी मोठी अपडेट!

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
Pravin Dabholkar | Apr 22, 2026, 02:30 PM IST
twitter

1/10

Big Update On 8th Pay Commission Arrears of 10 Lakhs to Employees

8th pay commission Big Update: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनर्सना ८व्या वेतन आयोग लागू झाल्यास १० लाख रुपये किंवा त्याहून जास्त एरियर म्हणजेच मागील थकबाकी मिळू शकते. सध्या ७व्या आयोगानुसार चालू आहे पण नवीन आयोगाने पगारात खूप वाढ होईल. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

twitter
2/10

एरियर मिळण्याची मुख्य अट

कर्मचाऱ्यांची मागणी असलेला ‘फिटमेंट फॅक्टर’ ३.८३३ लागू झाला आणि नवीन सॅलरी १ जानेवारी २०२६ पासून मोजली गेली तरच हे एरियर मिळेल. यामुळे सॅलरी बँक खात्यात एकदम १० ते १६ लाख रुपये येऊ शकतात.

twitter
3/10

फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?

हा एक गुणाकार आहे ज्याने कर्मचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी ठरते. आत्ता ७व्या आयोगात २.५७ आहे. नवीन प्रस्तावित ३.८३३ लागू झाल्यास लेवल-१ कर्मचाऱ्याची बेसिक सॅलरी १८,००० रुपयांऐवजी ६९,००० रुपये होईल. यामुळे प्रत्येक महिन्याला सॅलरीत मोठी वाढ होईल.

twitter
4/10

एरियर कसा आणि किती महिन्यांचा मिळेल?

आयोग २०२७ मध्ये (उदा. सप्टेंबर २०२७) लागू झाला तरी तो १ जानेवारी २०२६ पासून मागे लागू मानला जाईल. यामुळे मधल्या २० महिन्यांचा एरियर (थकबाकी) एकदम मिळेल.

twitter
5/10

लेवल-१ कर्मचाऱ्यांना किती एरियर?

 सध्याची बेसिक सॅलरी १८,००० रुपये → नवीन ६९,००० रुपये. महिन्याला ५१,००० रुपयांचा फरक. २० महिन्यांचा एरियर सुमारे १०,२०,००० रुपये (१०.२ लाख) मिळू शकतो.

twitter
6/10

इतर लेवल कर्मचाऱ्यांना किती?

लेवल-२: ११.२७ लाख  लेवल-३: १२.२९ लाख  लेवल-४: १४.४४ लाख  लेवल-५: १६.५४ लाख  असे वेगवेगळ्या लेवलनुसार एरियर मिळेल.

twitter
7/10

आयोग कधी येईल?

सरकारने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ८वा वेतन आयोग नेमला आहे. त्याला १८ महिने म्हणजे मे २०२७ पर्यंत रिपोर्ट द्यायचा आहे. नंतर सरकारला ३ ते ९ महिने लागतील मंजुरी देण्यासाठी.

twitter
8/10

हे सर्व अजून निश्चित नाही

हे फक्त कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेचा प्रस्ताव आहे. सरकारने ३.८३३ फिटमेंट फॅक्टर मान्य करायचा की नाही, आणि १ जानेवारी २०२६ पासून लागू करायचे की नाही हे अजून ठरलेले नाही. अंतिम निर्णय सरकार घेईल.

twitter
9/10

कोणाला फायदा होईल?

देशातील सुमारे १ कोटी केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना याचा फायदा होऊ शकतो. सॅलरीत मोठी वाढ आणि एरियर मिळाल्यास त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल.

twitter
10/10

सध्या काय परिस्थिती?

कर्मचाऱ्यांची मागणी मान्य झाली तर सॅलरी आणि पेन्शनमध्ये मोठी उडी पडेल. पण अद्याप सरकारचे अंतिम निर्णय यायचे आहे. कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना याची वाट पाहावी लागणार आहे.

twitter
पुढील
अल्बम

पुढील अल्बम

