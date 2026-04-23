  • Pension Hike:10 हजार रुपये होणार कर्मचाऱ्यांची पेन्शन;काय नेमका निर्णय? तुमच्यावर काय परिणाम? जाणून घ्या

Pension Hike:10 हजार रुपये होणार कर्मचाऱ्यांची पेन्शन;काय नेमका निर्णय? तुमच्यावर काय परिणाम? जाणून घ्या

Atal Pension Yaojana: सध्या अटल पेन्शन योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त 5000 रुपये प्रति महिना पेन्शन मिळते. सरकार ही मर्यादा वाढवण्याच्या विचारात आहे.

Pravin Dabholkar | Apr 23, 2026, 02:45 PM IST
Pension Hike:10 हजार रुपये होणार कर्मचाऱ्यांची पेन्शन;काय नेमका निर्णय? तुमच्यावर काय परिणाम?

Big Update on Pension Hike 10000 Government Considering Proposal for Government Employee

Atal Pension Yaojana: सध्या अटल पेन्शन योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त 5000 रुपये प्रति महिना पेन्शन मिळते. सरकार ही मर्यादा वाढवून 10000 रुपये प्रति महिना करण्याचा विचार करत आहे.

PFRDA ची शिफारस

Big Update on Pension Hike 10000 Government Considering Proposal for Government Employee

पेन्शन क्षेत्रात काम करणाऱ्या PFRDA या संस्थेने सरकारकडे पेन्शनची रक्कम वाढवण्याची मागणी केली होती, जेणेकरून वृद्ध काळात लोकांकडे अधिक आर्थिक बळ असेल.

पेन्शनचे सध्याचे स्वरूप

Big Update on Pension Hike 10000 Government Considering Proposal for Government Employee

सध्या या योजनेत वयानुसार आणि योगदानानुसार 1000,2000,3000,4000 आणि 5000 रुपये अशा पाच स्लॅबमध्ये पेन्शन दिली जाते.

असंघटित क्षेत्रावर लक्ष

Big Update on Pension Hike 10000 Government Considering Proposal for Government Employee

ही योजना प्रामुख्याने हातावर पोट असणाऱ्या आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना डोळ्यासमोर ठेवून सुरू करण्यात आली आहे, जेणेकरून त्यांना निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्न मिळेल.

वयोमर्यादेत बदल होण्याची शक्यता

Big Update on Pension Hike 10000 Government Considering Proposal for Government Employee

सध्या या योजनेत सामील होण्यासाठी १८ ते ४० वर्षे वयाची अट आहे. पेन्शनची रक्कम वाढवल्यास वयोमर्यादेतही काही सवलत दिली जाण्याची शक्यता आहे.

टॅक्स बेनिफिट

Big Update on Pension Hike 10000 Government Considering Proposal for Government Employee

अटल पेन्शन योजनेत गुंतवणूक करणाऱ्यांना प्राप्तिकराच्या कलम 80C अंतर्गत कर सवलतीचा फायदा मिळतो, ज्यामुळे ही एक सुरक्षित गुंतवणूक मानली जाते.

खातेदारांच्या संख्येत वाढ

Big Update on Pension Hike 10000 Government Considering Proposal for Government Employee

गेल्या काही वर्षांत या योजनेला मिळणारा प्रतिसाद वाढला असून, कोट्यवधी नागरिक या योजनेशी जोडले गेले आहेत. त्यामुळेच सरकार आता व्याप्ती वाढवण्यावर भर देत आहे.

कौटुंबिक सुरक्षा

Big Update on Pension Hike 10000 Government Considering Proposal for Government Employee

योजनेचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास, त्याच्या जोडीदाराला (पती/पत्नी) पेन्शन मिळते. दोघांच्या मृत्यूनंतर जमा झालेली संपूर्ण रक्कम वारसाला (Nominee) दिली जाते.

नियमित गुंतवणुकीची गरज

Big Update on Pension Hike 10000 Government Considering Proposal for Government Employee

पेन्शनची रक्कम वाढवायची असल्यास, ग्राहकांना दरमहा द्याव्या लागणाऱ्या हप्त्याची (Premium) रक्कम देखील वाढू शकते. हे गुंतवणूकदाराच्या वयावर अवलंबून असेल.

लवकरच अधिकृत घोषणा

Big Update on Pension Hike 10000 Government Considering Proposal for Government Employee

जरी सरकार यावर गांभीर्याने विचार करत असले, तरी पेन्शन वाढीबाबतची अंतिम आणि अधिकृत घोषणा लवकरच बजेटमध्ये किंवा स्वतंत्र अधिसूचनेद्वारे केली जाऊ शकते.

