English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

रोज 7 कोटी 42 लाख रुपये दान करतो 'हा' भारतीय... त्यांचं समाजकार्य पाहून भारावून जाल

Biggest Donor In India: देशातील सर्वात मोठा दानशूर व्यक्ती रोज सात कोटींहून अधिक रुपये दान करतो असं सांगितल्यास तुम्हाला नक्कीच आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहणार नाही. ही व्यक्ती कोण त्याबद्दल जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Nov 20, 2025, 03:00 PM IST
twitter
1/11

ही व्यक्ती आहे कोण?

shivnadar

ही व्यक्ती आहे कोण? ती करते काय? तिची एकूण संपत्ती किती आहे? तिने वर्षभरात किती पैसे दान केलेत जाणून घ्या सविस्तरपणे...

twitter
2/11

सर्वात मोठा दानशूर व्यक्ती

shivnadar

भारतामधील सर्वात मोठा दानशूर व्यक्ती कोण असा प्रश्न विचारला तर सामान्यपणे अदानी, अंबानी किंवा टाटा यासारख्या कुटुंबांची नावं कोणताही सर्वसामान्य व्यक्त घेईल. मात्र ही सगळी नावं चुकीची आहेत असं तुम्हाला सांगितलं तर नक्कीच आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहणार नाही.

twitter
3/11

एक कोटी रुपये जमवता जमवता आयुष्य निघून जातं तिथे ही व्यक्ती...

shivnadar

भारतात एक अशी व्यक्ती आहे जी दिवसाला 7 कोटी 42 लाख रुपये दान करते. हा आकडा वाचून तुम्हाला नक्कीच धक्का बसला असेल. पण हे खरं आहे. जिथे सर्वसामान्य व्यक्तींना एक कोटी रुपये जमवता जमवता आयुष्य निघून जातं तिथे ही व्यक्ती रोज 7 कोटी 42 लाख रुपये दान करते. ही व्यक्ती आहे कोण? करते तरी काय? जाणून घेऊयात...  

twitter
4/11

या व्यक्तीचं नाव आहे...

shivnadar

जी व्यक्ती दिवसाला 7 कोटी 42 लाख रुपये दान करते तिचं नाव आहे शिव नाडर! शिव नाडर हे एचसीएल टेक्नॉलॉजीजचे संस्थापक आणि भारतामधील अब्जाधीशांपैकी एक आहेत.  

twitter
5/11

कोणत्या संस्था चालवतात?

shivnadar

शिव नाडर हे शिक्षण, कला आणि संस्कृती क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात देणग्या देतात. ते शिव नाडर फाउंडेशनच्या माध्यमातून सामाजिक कामांसाठी निधी देतात. त्यांनी शिव नाडर विद्यापीठ, एसएसएन संस्था आणि इतर शैक्षणिक प्रकल्प सुरू केले आहेत. 

twitter
6/11

2708 कोटी रुपयांची देणगी

shivnadar

एडेलगिव हुरुन इंडिया फिलॅन्थ्रॉपी लिस्ट 2025 मध्ये शिव नाडर आणि त्यांच्या कुटुंबाने 2708 कोटी रुपयांची देणगी दिल्याचं म्हटलं आहे.  

twitter
7/11

रोज 7 कोटी 42 लाख रुपये करतात दान

shivnadar

सर्वाधिक देणगी देणाऱ्या भारतीयांच्या यादीत शिव नाडर हे भारतात पहिल्या क्रमांकांवर आहेत. वार्षिक सरासरीचा विचार केल्यास 365 दिवस शिव नाडर आणि त्यांचं कुटुंब रोज 7 कोटी 42 लाख रुपये समाजसेवेसाठी दान करतात.

twitter
8/11

चार वेळा सर्वाधिक देणगी देणारे

shivnadar

ही देणगी मुख्यत्वे शिक्षण, संशोधन आणि सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी आहे. गेल्या पाच वर्षांत शिव नाडर चार वेळा सर्वाधिक देणगी देणाऱ्या व्यक्तींच्या यादीत अव्वल आहेत.   

twitter
9/11

सर्वाधिक देणगी देणाऱ्यांमध्ये अव्वल स्थानी

shivnadar

2023 मध्ये शिव नाडर यांनी 2042 कोटी रुपयांची देणगी देऊन अव्वल स्थान मिळवले होते. शिव नाडर हे भारतातील सर्वाधिक दानशूर व्यक्ती म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी दिलेल्या देणग्या सामाजिक विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. वरील फोटो हा त्यांच्या तरुणपणीचा आहे.

twitter
10/11

शिव नाडर यांची एकूण संपत्ती किती?

shivnadar

फोर्ब्स रिअल टाइम बिलेनियर्सनुसार शिव नाडर यांची एकूण संपत्ती 3.25 लाख कोटी इतकी आहे. भारतात अदानी आणि अंबानींनंतर तिसरे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत.   

twitter
11/11

मुलीकडे सोपवली जबाबदारी

shivnadar

2020 मध्ये शिव नाडर यांनी एचसीएल टेक्नोलॉजीजचे चेअरमनपद आपली एकुलती एक मुलगी रोशनी नाडर मल्होत्रा हिच्याकडे सोपवलं.  सध्या ते चेअरमन एणरिट्स अॅण्ड स्ट्रॅटर्जिक अॅडव्हायजर आहेत. म्हणजे ते सध्या सक्रिय व्यवस्थापनात नाहीत, पण मोठे धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मार्गदर्शन करतात. (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)  

twitter
पुढील
अल्बम

Sania Mirza: “त्याला सोडून जाणं सगळ्यात कठीण..." सानिया मिर्झाने मन मोकळं करत दिली कबुली

पुढील अल्बम

Sania Mirza: “त्याला सोडून जाणं सगळ्यात कठीण...&quot; सानिया मिर्झाने मन मोकळं करत दिली कबुली

Sania Mirza: “त्याला सोडून जाणं सगळ्यात कठीण..." सानिया मिर्झाने मन मोकळं करत दिली कबुली

Sania Mirza: “त्याला सोडून जाणं सगळ्यात कठीण..." सानिया मिर्झाने मन मोकळं करत दिली कबुली 9
लग्न न करताही तू नेमका बाप कसा झालास? तुषार कपूरने अखेर केला खुलासा, &#039;हे मूल...&#039;

लग्न न करताही तू नेमका बाप कसा झालास? तुषार कपूरने अखेर केला खुलासा, 'हे मूल...'

लग्न न करताही तू नेमका बाप कसा झालास? तुषार कपूरने अखेर केला खुलासा, 'हे मूल...' 8
Babita Phogat Birthday: &#039;अशा&#039; कणखर मेहनतीनं घडली भारताची ‘धाकड’ कुस्तीपटू बबिता फोगाट! जाणून घ्या प्रवास

Babita Phogat Birthday: 'अशा' कणखर मेहनतीनं घडली भारताची ‘धाकड’ कुस्तीपटू बबिता फोगाट! जाणून घ्या प्रवास

Babita Phogat Birthday: 'अशा' कणखर मेहनतीनं घडली भारताची ‘धाकड’ कुस्तीपटू बबिता फोगाट! जाणून घ्या प्रवास 10
Nitish Kumar Net Worth: 13 गायी,10 वासरे... दहाव्यांदा बिहारचे मुख्यमंत्री बनणाऱ्या नितीश कुमार यांची संपत्ती किती? जाणून घ्या

Nitish Kumar Net Worth: 13 गायी,10 वासरे... दहाव्यांदा बिहारचे मुख्यमंत्री बनणाऱ्या नितीश कुमार यांची संपत्ती किती? जाणून घ्या

Nitish Kumar Net Worth: 13 गायी,10 वासरे... दहाव्यांदा बिहारचे मुख्यमंत्री बनणाऱ्या नितीश कुमार यांची संपत्ती किती? जाणून घ्या 10