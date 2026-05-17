/मुंबईतील सर्वात मोठी अपार्टमेंट डील, 2940000000 रुपयांना खरेदी करण्यात आला फ्लॅट, कोण आहे मालक?

Biggest Apartment Deal In Mumbai : गोदरेज कुटुंबातील वारस आणि गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुपच्या मॅनेजिंग डायरेक्टर तान्या दुबाशने मुंबईच्या हायप्रोफाईल समजल्या जाणाऱ्या वरळी भागात सी फेसिंग टॉवरमध्ये 294 कोटींचे दोन आलिशान फ्लॅट खरेदी केले आहेत. या प्रकरणाची माहिती मालमत्ता नोंदणीच्या कागदपत्रांमधून मिळवण्यात आली असून ती एका मीडिया रिपोर्टमधून समोर आलेली आहे.
तान्या दुबाशने मुंबईत वरळीत घेतलेल्या अपार्टमेंटची प्रति स्क्वेअर फूट रक्कम ही जवळपास 2.5 लाख रुपये असल्याचं समोर आलं आहे. प्रति स्क्वेअर फूट विचार करता, ही डील देशातील सर्वात महागड्या निवासी व्यवहारांपैकी एक बनली आहे.
तान्या दुबाशने घेतलेले हे दोन अपार्टमेंट 'नमन जाना' नावाच्या अल्ट्रा-लक्जरी टॉवरच्या 19 आणि 20 व्या मजल्यावर आहेत. काही कागदपत्रांमधून समोर आलेल्या माहितीनुसार प्रत्येक अपार्टमेंटचा कारपेट एरिया हा 5 हजार 812 स्क्वेअर फूट एवढा असून त्यासोबत 645 स्क्वेअर फूटची बाल्कनी सुद्धा आहे. बाल्कनी वगळता दोन्ही घरांचे एकूण क्षेत्रफळ 11,500 स्क्वेअर फुटांपेक्षा जास्त आहे.
'नमन जाना' नावाच्या अल्ट्रा-लक्जरी टॉवरमध्ये गोदरेज परिवाराने केलेली ही पहिली गुंतवणूक नाहीये. मागच्यावर्षी सुद्धा तान्या दुबाशी जोडलेल्या एका कंपनीने या प्रोजेक्टच्या 30 व्या आणि 31 व्या मजल्यापर्यंत 225.76 कोटींमध्ये एक डुप्लेक्स अपार्टमेंट खरेदी करून सर्वांना आश्चर्यचकित केलं होतं.
एवढंच नाही तर अल्ट्रा लग्झरी टॉवर देशातील सर्वात महागड्या निवासी बिल्डींग पैकी एक बनलं आहे. हा टॉवर सध्या अरबपती, उद्योजक आणि कॉर्पोरेटमधील टॉप अधिकाऱ्यांना आपल्याकडे आकर्षित करत आहे.
मुंबईतील सर्वात महागडं अपार्टमेंट खरेदी करणारी तान्या दुबाश नेमकी कोण आहे, तरी कोण हे जाणून घेण्यास लोकं सध्या उत्सुक आहेत.
तान्या दुबाश ही आदी गोदरेज यांची मोठी मुलगी असून गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तसेच गोदरेज एग्रोवेट सह अनेक सूचिबद्ध गोदरेज समूहाच्या कंपन्यांच्या बोर्डमध्ये ती सामील आहे.
मुंबई कोस्टल रोडसारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये झालेल्या सुधारणांमुळे वरळी परिसरातील अल्ट्रा लग्झरी मालमत्तांच्या मागणीत झपाट्याने वाढ होत आहे. तसेच याव्यतिरिक्त, मोठे प्रवर्तक कुटुंबे आणि अतिश्रीमंत व्यक्ती मुंबईतील या आलिशान निवासस्थानांकडे वारसा मालमत्ता म्हणून पाहत आहेत.