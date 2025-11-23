SIP Misconceptions: तुम्ही मेहनतीचे पैसे गुंतवत असलेल्या SIP बद्दलचे सर्वात मोठे गैरसमज, सत्य ऐकून व्हाल हैराण!
SIP Misconceptions:भारतात एसआयपी करणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतेय. पण याबद्दल अनेक गैरसमजदेखील आहेत. त्याबद्दल जाणून घेऊया.
Pravin Dabholkar | Nov 23, 2025, 04:55 PM IST
1/11
SIP Misconceptions: तुम्ही मेहनतीचे पैसे गुंतवत असलेल्या SIP बद्दलचे सर्वात मोठे गैरसमज, सत्य ऐकून व्हाल हैराण!
SIP Misconceptions: एसआयपी हा म्युच्युअल फंडात दरमहा किंवा तिमाहीत ठराविक रक्कम गुंतवण्याचा सोपा मार्ग आहे. यामुळे मार्केटची चढ-उतार सरासरी होतात, कंपाउंडिंगचा फायदा मिळतो आणि लांब कालावधीत श्रीमंत होण्याचा शिस्तबद्ध रस्ता तयार होतो. भारतात एसआयपी करणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतेय. पण याबद्दल अनेक गैरसमजदेखील आहेत. त्याबद्दल जाणून घेऊया.
2/11
मार्केट खाली आल्यावरच फायदा
3/11
दरमहा किमान 5-10 हजार रुपये टाकावे
4/11
3-5 वर्षांसाठी पैसा लॉक
5/11
SIP नेहमी फक्त फायदाच देते
6/11
छोटी SIP व्यर्थ
7/11
कंपाउंडिंगची जादू
8/11
सर्वात मोठी चूक
9/11
एक्झिट लोड
10/11