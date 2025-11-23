English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
SIP Misconceptions: तुम्ही मेहनतीचे पैसे गुंतवत असलेल्या SIP बद्दलचे सर्वात मोठे गैरसमज, सत्य ऐकून व्हाल हैराण!

SIP Misconceptions:भारतात एसआयपी करणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतेय. पण याबद्दल अनेक गैरसमजदेखील आहेत. त्याबद्दल जाणून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Nov 23, 2025, 04:55 PM IST
SIP Misconceptions: एसआयपी हा म्युच्युअल फंडात दरमहा किंवा तिमाहीत ठराविक रक्कम गुंतवण्याचा सोपा मार्ग आहे. यामुळे मार्केटची चढ-उतार सरासरी होतात, कंपाउंडिंगचा फायदा मिळतो आणि लांब कालावधीत श्रीमंत होण्याचा शिस्तबद्ध रस्ता तयार होतो. भारतात एसआयपी करणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतेय. पण याबद्दल अनेक गैरसमजदेखील आहेत. त्याबद्दल जाणून घेऊया.

मार्केट खाली आल्यावरच फायदा

मार्केट वर जातानाही SIP उत्तम फायदा देते. कारण तुम्ही दर महिन्याला नवीन युनिट्स खरेदी करत राहता. गेल्या 10 वर्षांत निफ्टीने 12% परतावा दिला, पण SIP करणाऱ्यांना १५% पर्यंत मिळाला. मार्केट कुठेही गेले तरी लांब कालावधीसाठी SIP नेहमी फायद्यात राहते.

दरमहा किमान 5-10 हजार रुपये टाकावे

अगदीच खोटे! आजकाल बहुतेक म्युच्युअल फंड कंपन्यांमध्ये फक्त 100 किंवा 500 रुपयांपासून SIP सुरू होते. SBI, HDFC, Axis, ICICI सारख्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये 100 रुपयांची SIP सहज चालते. छोटी रक्कमही 15-20 वर्षांत लाखो-करोडो बनवते.

3-5 वर्षांसाठी पैसा लॉक

एकदम चुकीचे! (फक्त ELSS फंड वगळता) SIP मध्ये तुमचे पैसे कधीच लॉक होत नाहीत. तुम्हाला हवे तेव्हा थांबवता येतात किंवा पूर्ण पैसे काढता येतात. 2-3 दिवसांत पैसे खात्यात येतात. आणीबाणीच्या वेळी SIP हा सर्वात सोपा आणि लिक्विड पर्याय आहे.

SIP नेहमी फक्त फायदाच देते

हे सर्वात धोकादायक गैरसमज आहे! SIP ही म्युच्युअल फंडच आहे, मार्केट पडले तर तोटाही होतो. 2020 च्या कोरोना क्रॅशमध्ये अनेक SIP 30-40% खाली गेल्या होत्या. पण जे लोक थांबले त्यांनी 2-3 वर्षांत दुप्पट-तिप्पट कमाई केली. SIP तोटा कमी करते, पूर्णपणे नाहीसा करते असे नाही.

छोटी SIP व्यर्थ

अगदी चुकीचे! 5 हजार रुपये महिन्याची SIP सुद्धा 12% वार्षिक व्याजाने 20 वर्षांत 1 कोटींपेक्षा जास्त बनवते. खरा खेळ रकमेचा नाही, वेळेचा आणि नियमिततेचा आहे. 10 हजाराची SIP 15 वर्षांत जितके पैसे बनवेल, तितकेच 5 हजाराची 20 वर्षांत बनवेल.

कंपाउंडिंगची जादू

कंपाउंडिंगचा जादू रकमेवर नव्हे, वेळेवर चालतो. जितक्या लवकर सुरू कराल तितके जास्त फायदे.

सर्वात मोठी चूक

उशिरा सुरू करणे ही सर्वात मोठी चूक आहे. 30 वर्षांचा माणूस 5 हजारांची SIP 30 वर्षे करेल तर 1 कोटीपेक्षा जास्त होईल. पण 40 वर्षांचा माणूस 10 हजार करूनही त्यापेक्षा कमीच बनवू शकेल.

एक्झिट लोड

आजची SIP कधीही थांबवता येते: कधीही पॉज किंवा बंद करता येते. फक्त टॅक्स आणि एक्झिट लोडचा थोडा विचार करावा.

मार्केटचा मोठा धक्का

7-10 वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी SIP करत असाल तर सावध राहा: अल्पकाळात मार्केटचा मोठा धक्का बसू शकतो.

SIP ही जादू

SIP ही जादू नाही, तर शिस्त आहे! आज 100-500 रुपयांपासूनही सुरू करा. 10-15 वर्षांनंतर तुम्ही स्वतःच हैराण व्हाल की एवढे पैसे कधी जमा झाले!छोटी SIP पण मोठे स्वप्न पूर्ण करू शकते. फक्त सुरू करा आणि चालू ठेवा!

