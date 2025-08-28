English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
घराच्या किंमतीचा नवा विक्रम! 190 कोटींची किंमत अन् 13 कोटींची स्‍टाम्‍प ड्यूटी 'या' पेंटहाऊसने मोडले विक्रीचे सर्व रेकॉर्ड

Most Expensive Property: भारतातील एका उंच इमारतीमधील हे पेंटहाऊस प्रति चौरस फूट सर्वाधिक किमतीला विकले गेले.  

Tejashree Gaikwad | Aug 28, 2025, 01:45 PM IST
गुरुग्रामच्या प्रतिष्ठित डीएलएफ कॅमेलियाज प्रकल्पातील एका पेंटहाऊसने भारतातील हाय-राइज अपार्टमेंट विक्रीचा नवा इतिहास रचला आहे. तब्बल 190 कोटी रुपयांना झालेल्या या डीलमुळे सुपर-लक्झरी रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये नवा मापदंड निर्माण झाला आहे.  

भारतातील एका उंच इमारतीच्या अपार्टमेंटसाठी हे पेंटहाऊस प्रति चौरस फूट आतापर्यंतच्या सर्वाधिक किमतीला विकले गेले आहे. सुपर एरियासाठी प्रति चौरस फूट 1.2  लाख आणि कार्पेट एरियासाठी प्रति चौरस फूट 1.8  लाख अशी किंमत आहे.  

या 16,290 चौ.फुट क्षेत्रफळाच्या पेंटहाऊससाठी 13 कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी भरली गेली असून, ही नोंदणी 2 डिसेंबरला अधिकृतरीत्या झाली आहे. ही खरेदी इन्फो-एक्स सॉफ्टवेअर टेक प्रा. लि. चे डायरेक्टर ऋषी पार्टी यांनी केली आहे.  

रिअल इस्टेट डेटा अॅनालिटिक्स फर्म प्रॉपइक्विटीचे सीईओ समीर जसूजा यांच्या मते, भारतात कधीही हाय-राइज अपार्टमेंटसाठी इतकी जास्त किंमत प्रति चौ.फुट दिली गेली नव्हती. या पेंटहाऊसची किंमत सुपर एरिया प्रमाणे 1.2 लाख रुपये आणि कार्पेट एरिया प्रमाणे तब्बल 1.8 लाख रुपये प्रति चौ.फुट इतकी आहे.  

मुंबईतील मालमत्तांशी तुलना केली तर ही डील खूपच पुढे ठरली आहे. कारण मुंबईत किंमत कार्पेट एरियावर ठरते, तर दिल्ली-एनसीआरमध्ये सुपर एरियावर. याआधी मुंबईतील लोढा मालाबार प्रकल्पात तीन अपार्टमेंट्स मिळून 263 कोटींना विकले गेले होते. त्यावेळी कार्पेट एरियानुसार किंमत 1.4 लाख रुपये प्रति चौ.फुट ठरली होती आणि ती सर्वात महागडी डील मानली गेली होती.  

रिअल इस्टेट कन्सल्टन्सी जेएलएल च्या अहवालानुसार, 2024 च्या पहिल्या सहामाहीत दिल्ली-एनसीआरने लक्झरी रेसिडेन्शियल लॉन्चेसमध्ये तब्बल 64 टक्के हिस्सा मिळवला आहे. यावरून या भागातील अल्ट्रा-लक्झरी प्रॉपर्टीची मागणी किती वेगाने वाढत आहे, हे स्पष्ट होते.  

दरम्यान, डीएलएफ लवकरच गुरुग्रामच्या गोल्फ कोर्स रोडवर देशातील सर्वात महागडा प्रकल्प “डीएलएफ द डहेलियाज” (DLF The Dahlias) सादर करणार आहे. हा प्रकल्प कॅमेलियाजच्या समोर उभारला जाणार असून तो 17 एकरांवर पसरलेला असेल.   

यात 29 मजली टॉवर्स आणि सुमारे 400 सुपर-लक्झरी रेसिडेन्सेस असतील. घरांचे क्षेत्रफळ 9,500 ते 16,000 चौ.फुटांदरम्यान असेल, तर सरासरी साइज 11,000 चौ.फुट असेल. खास बाब म्हणजे या प्रकल्पाचे क्लबहाउस तब्बल 2 लाख चौ.फुटाचे असेल  जे कॅमेलियाजच्या क्लबहाउसपेक्षा दुप्पट आहे.  

