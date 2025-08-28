घराच्या किंमतीचा नवा विक्रम! 190 कोटींची किंमत अन् 13 कोटींची स्टाम्प ड्यूटी 'या' पेंटहाऊसने मोडले विक्रीचे सर्व रेकॉर्ड
Most Expensive Property: भारतातील एका उंच इमारतीमधील हे पेंटहाऊस प्रति चौरस फूट सर्वाधिक किमतीला विकले गेले.
Tejashree Gaikwad | Aug 28, 2025, 01:45 PM IST
मुंबईतील मालमत्तांशी तुलना केली तर ही डील खूपच पुढे ठरली आहे. कारण मुंबईत किंमत कार्पेट एरियावर ठरते, तर दिल्ली-एनसीआरमध्ये सुपर एरियावर. याआधी मुंबईतील लोढा मालाबार प्रकल्पात तीन अपार्टमेंट्स मिळून 263 कोटींना विकले गेले होते. त्यावेळी कार्पेट एरियानुसार किंमत 1.4 लाख रुपये प्रति चौ.फुट ठरली होती आणि ती सर्वात महागडी डील मानली गेली होती.
