Marathi News
2 दिग्गज बँकांच्या विलीनीकरणाबाबत सर्वात मोठी अपडेट! SBI नंतर देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची बँक निर्माण करण्याची तयारी

बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांचा भाग म्हणून पुढील काही वर्षांत या बँकांचा विस्तार करण्यात येत आहे. 2 दिग्गज बँकांच्या विलीनीकरणाची चर्चा सुरु आहे. 

Vanita Kamble | Nov 03, 2025, 04:55 PM IST
2 big banks prepare for merger PSU banks :  बँकिंग क्षेत्रात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांचा भाग म्हणून केंद्र सरकार काही मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण करण्याची एक नवीन योजना आखत आहे.  मुंबईत मुख्यालय असलेल्या युनियन बँक ऑफ इंडिया (UBI) आणि बँक ऑफ इंडिया (BoI) यांचे विलीनीकरण करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयात चर्चा सुरू असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे. 

 भारतातील दोन मोठ्या बँकांच्या विलीनीकरणाची चर्चा सुरु असतानाच व्यवहारा दरम्यान पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्रातील) बँकांच्या शेअर्समध्ये 4 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली. यामुळे अनेक बँकांच्या शेअर्सनी उसळी घेतली आहे. 

सरकार इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI), बँक ऑफ इंडिया (BOI) आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र (BoM) यांचे पंजाब नॅशनल बँक (PNB), बँक ऑफ बडोदा (BoB) आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) सारख्या मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याचा विचार करत आहे.  

व्यापक बँक विलीनीकरण योजनेमागील सरकारचा उद्देश शक्तिशाली संस्था निर्माण करणे आहे. यामध्ये लहान बँकांना मोठ्या बँकांशी जोडले जाईल. बँकिंग क्षेत्राला बळकटी देणे आणि सुधारणे, क्रेडिट विस्तार आणि आर्थिक सुधारणांच्या पुढील टप्प्याला पाठिंबा देणे हे उद्दिष्ट आहे.

अहवालानुसार, इतर सरकारी नियंत्रित बँकांचे विलीनीकरण देखील विचारात घेतले जाऊ शकते. विलीनीकरणाची वेळ अद्याप निश्चित झालेली नसली तरी, ही प्रक्रिया आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

या बँकांचे खाजगीकरण नंतरच्या टप्प्यात करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. शिवाय, मालमत्तेच्या बाबतीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये कमी क्रमांकावर असलेल्या पंजाब अँड सिंध बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र यांचे खाजगीकरण करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.   

अर्थ मंत्रालय इंडियन बँक आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक यांचे विलीनीकरण करण्याचा पर्याय देखील विचारात घेत आहे, दोन्ही बँकांचे मुख्यालय चेन्नईमध्ये आहे आणि तामिळनाडू आणि शेजारील राज्यांमध्ये या बँंका्चाय अनेक शाखा आहेत.  

एचडीएफसी बँक आणि आयसीआयसीआय बँकेनंतर. विलीनीकरणानंतर, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडियाची एकत्रित मालमत्ता 25.67 ट्रिलियन होईल, जी आयसीआयसीआय बँकेच्या 26.42 ट्रिलियन बरोबर असेल.  

 मालमत्तेच्या आधारे बँक ऑफ बडोदा ही सर्व बँकांमध्ये (खाजगी बँकांसह) चौथ्या क्रमांकावर आहे.

सध्या, बँक ऑफ बडोदा ही देशातील दुसरी सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक आहे, ज्याची एकूण मालमत्ता 30 जून 2025 पर्यंत 18.62 ट्रिलियन होती.   

युनियन बँक ऑफ इंडिया (UBI) आणि बँक ऑफ इंडिया (BoI) यांचे विलीनीकरण झाले तर एक सरकारी बँक तयार होईल जी मालमत्तेच्या बाबतीत देशातील सर्वोच्च बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया नंतर दुसऱ्या क्रमांकावर असेल.

