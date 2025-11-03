2 दिग्गज बँकांच्या विलीनीकरणाबाबत सर्वात मोठी अपडेट! SBI नंतर देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची बँक निर्माण करण्याची तयारी
बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांचा भाग म्हणून पुढील काही वर्षांत या बँकांचा विस्तार करण्यात येत आहे. 2 दिग्गज बँकांच्या विलीनीकरणाची चर्चा सुरु आहे.
2 big banks prepare for merger PSU banks : बँकिंग क्षेत्रात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांचा भाग म्हणून केंद्र सरकार काही मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण करण्याची एक नवीन योजना आखत आहे. मुंबईत मुख्यालय असलेल्या युनियन बँक ऑफ इंडिया (UBI) आणि बँक ऑफ इंडिया (BoI) यांचे विलीनीकरण करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयात चर्चा सुरू असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे.