मुंबईत बिहाऱ्यांचं हक्काचं घर! 314 कोटींच्या 30 मजली 'बिहार भवना'त असणार हॉल, रुम अन्...
Bihar Bihar Bhawan in Mumbai: महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकांचा निकाल लागल्यानंतर काही दिवसांमध्येच महाराष्ट्राच्या राजधानीमध्ये बिहार भवन उभारलं जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प नेमका कसा आहे आणि मुंबईत हे भवन कुठे उभारलं जाणार आहे? त्यासाठी कोणी शेकडो कोटींचा निधी दिला आहे जाणून घ्या या प्रोजेक्टची ए टू झेड माहिती...
५ स्टारला लाजवेल अशा सुविधांनी युक्त मुंबईतील 'बिहार भवन' नेमकं कसं असणार?
314 कोटी 20 लाख रुपयांचा निधी मंजूर
बिहार भवन प्रकल्पाला हिरवा कंदील
मुंबईत नेमकं कुठे उभारणार हे भवन?
30 मजली इमारतीत किती खोल्या?
कॉन्फरन्स हॉल अन्...
डबल व ट्रिपल पार्किंगची व्यवस्था
