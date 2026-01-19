English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मुंबईत बिहाऱ्यांचं हक्काचं घर! 314 कोटींच्या 30 मजली बिहार भवनात असणार हॉल, रुम अन्...

मुंबईत बिहाऱ्यांचं हक्काचं घर! 314 कोटींच्या 30 मजली 'बिहार भवना'त असणार हॉल, रुम अन्...

Bihar Bihar Bhawan in Mumbai: महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकांचा निकाल लागल्यानंतर काही दिवसांमध्येच महाराष्ट्राच्या राजधानीमध्ये बिहार भवन उभारलं जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प नेमका कसा आहे आणि मुंबईत हे भवन कुठे उभारलं जाणार आहे? त्यासाठी कोणी शेकडो कोटींचा निधी दिला आहे जाणून घ्या या प्रोजेक्टची ए टू झेड माहिती...

Swapnil Ghangale | Jan 19, 2026, 12:47 PM IST
1/9

५ स्टारला लाजवेल अशा सुविधांनी युक्त मुंबईतील 'बिहार भवन' नेमकं कसं असणार?

biharbhawanmumbai

मुंबईमध्ये फाइव्ह स्टार हॉटेललाही लाजवेल अशा सुविधा असणारं 'बिहार भवन' उभं राहणार आहे. हे नेमकं कुठे असणार? कोणी त्यासाठी निधी दिला आहे? त्यात काय सुविधा असणार? जाणून घेऊयात सविस्तरपणे....

2/9

biharbhawanmumbai

मुंबईत लवकरच 30 मजली 'बिहार भवन' उभे राहणार आहे. महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना बिहारमधील भाजप-जेडीयू सरकारने या भवनासाठी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

3/9

314 कोटी 20 लाख रुपयांचा निधी मंजूर

biharbhawanmumbai

नितीश कुमार सरकारने यासाठी 314 कोटी 20 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. बिहारमध्ये सध्या भाजप व नतीश कुमार यांच्या जेडीयूची सत्ता आहे.   

4/9

बिहार भवन प्रकल्पाला हिरवा कंदील

biharbhawanmumbai

नितीश कुमार सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक नुकतीच झाली. त्यात मुंबईतील बिहार भवन प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला.   

5/9

मुंबईत नेमकं कुठे उभारणार हे भवन?

biharbhawanmumbai

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट परिसरातील एल्फिन्स्टन इस्टेट येथे 0.68 एकर जमिनीवर हे भवन उभारलं जाणार आहे.  

6/9

30 मजली इमारतीत किती खोल्या?

biharbhawanmumbai

बिहार भवनची इमारत तळघरासह 30 मजली असेल. इमारतीत एकूण 178 खोल्या असणार आहेत.   

7/9

कॉन्फरन्स हॉल अन्...

biharbhawanmumbai

बिहार भवनामध्ये 72 व्यक्ती बसतील इतक्या क्षमतेचा कॉन्फरन्स हॉल असेल. बिहारी रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांसाठी 240 बेडचे शयनगृह असणार आहे.  

8/9

डबल व ट्रिपल पार्किंगची व्यवस्था

biharbhawanmumbai

सेन्सरवर चालणाऱ्या स्मार्ट डबल व ट्रिपल पार्किंगची व्यवस्था बिहार भवनमध्ये असेल. त्यात 233 गाड्या पार्क करता येतील.  

9/9

कॅफेटेरिया, वैद्यकीय कक्ष अन्...

biharbhawanmumbai

बिहार भवनमध्ये इन हाऊस कॅफेटेरिया, वैद्यकीय कक्ष व अन्य सुविधाही असतील. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य फ्रिपिक आणि वृत्तसंस्थेकडून साभार)

