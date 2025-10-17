English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सुरक्षा रक्षक ते 400 कोटींच्या कंपनीचा मालक... 'त्या'ची राज्यभर चर्चा! पुण्यात...; 2 हजार घरांचा...

Inspiring Story: एखाद्याने यश मिळवावं तर या व्यक्तीसारखं असं म्हटलं जातंय. नेमकी कोण आहे ही 38 वर्षीय व्यक्ती आणि या व्यक्तीचं यश सध्या का चर्चेत आहे पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Oct 17, 2025, 08:32 AM IST
1/13

सुरक्षा रक्षक ते उद्योजक... आज 2 हजार कुटुंबांचा आधार

nirajsingh

एकेकाळी स्वत:च्या उपजिकेसाठी पुण्याची वाट धरलेला हा तरुण आज 2 हजार कुटुंबांना पोसतोय. त्याची प्रेरणादायक कहाणी तुम्हालाही नक्कीच कष्ट केलं तर सगळं शक्य आहे यावर पुन्हा विश्वास ठेवण्यास भाग पाडल्याशिवाय राहणार नाही. हा तरुण आहे कोण आणि त्याची चर्चा सध्या का आहे ते पाहूयात...

2/13

लगबग निवडणुकीची

nirajsingh

बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीची सध्या देशभरात चर्चा आहे. 14 नोव्हेंबर रोजी निकालाच्या दिवशी बिहारची सत्ता कोणाकडे हे स्पष्ट होणार आहे. मागील आठवड्यात बिहारमधील निवडणुकीची घोषणा निवडणूक आयोगाने केल्यानंतर आता उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यापासून ते उमेदवारी अर्ज भरुन प्रचारापर्यंतचा टप्पा सुरु झाला आहे.

3/13

अनोख्या उमेदवाराची चर्चा

nirajsingh

दरम्यान, या राज्यातील काही उमेदवारांनी लक्ष वेधून घेतलं असून त्यामध्ये जनसुराज पक्षाच्या एका अनोख्या उमेदवाराचाही समावेश आहे. दिल्लीत सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करण्यापासून ते आज 400 कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या कंपनीचे नेतृत्व करण्यापर्यंतचा या उमेदवाराचा प्रवास थक्क करणारा आहे.

4/13

ही व्यक्ती कोण?

nirajsingh

सुरक्षा रक्षक ते 400 कोटींच्या कंपनीचा मालक असा प्रवास करणारी ही व्यक्ती म्हणजे बिहारचे उद्योगपती निरज सिंह! 38 वर्षीय निरज हे या निवडणुकीमध्ये जनसुराज पक्षाकडून शिवहर मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत. बिहारच्या शिवहर जिल्ह्यातील मथुरापूर गावात जन्मलेले निरज सिंह हे एका सामान्य कुटुंबातून पुढे आलेलं नेतृत्व आहे.

5/13

पेट्रोल आणि डिझेल विकण्यास सुरुवात

nirajsingh

वयाच्या 13 व्या वर्षी दहावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर, निरज यांनी कुटुंबाच्या उत्पन्नात भर घालण्यासाठी नोकऱ्या शोधण्यास सुरुवात केली, परंतु कोणीही किशोरवयीन मुलाला कामावर ठेवण्यास तयार नव्हते. त्यानंतर त्यांनी गावात पेट्रोल आणि डिझेल विकण्यास सुरुवात केली.

6/13

सुरक्षा रक्षक म्हणून काम केलं

nirajsingh

सुमारे तीन वर्षांनंतर, निरज उपजीविकेच्या शोधात दिल्लीला गेले आणि सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करू लागले. विशेष म्हणजे निरज यांनी महाराष्ट्राची संस्कृती राजधानी असलेल्या पुण्यातही उमेदीच्या काळात काम केलं आहे. निरज पुण्याला आले आणि त्यांनी एका खाजगी कंपनीत ऑफिस अटेंडंट म्हणून काम केले. त्यानंतर त्यांनी मानुष्यबळ पुरवण्यासंदर्भातील कामंही केली. 2010 मध्ये निरज यांनी धान्याचा व्यवसाय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. 

7/13

नेमकी काय काम करते निरज यांची कंपनी?

nirajsingh

निरज यांना कठोर परिश्रमाचे फळ मिळाले आणि त्याचा व्यवसाय भरभराटीला आला. नंतर निरज यांनी उषा इंडस्ट्रीजची स्थापना केली. ही कंपनी बांधकामासाठी लागणाऱ्या विटा, बिल्डिंग ब्लॉक्स, टाइल्स आणि इतर सिरेमिक वस्तूंचा व्यवसाय करते. निरज यांनी आपला व्यवसाय आता रस्ते बांधकामापर्यंत वाढवला आहे आणि अलीकडेच पेट्रोल पंप सुरु केला आहे.

8/13

2 हजार लोकांना रोजगार

nirajsingh

वेगवेगळ्या बातम्यांनुसार, मोतीहार येथील निरज यांच्या कंपनीची उलाढाल 400 कोटी रुपयांहून अधिक आहे. या कंपनीमध्ये प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे 2 हजार लोक काम करतात. म्हणजेच एकेकाळी सुरक्षारक्षक म्हणून काम करणाऱ्या निरज यांच्या कंपनीमुळे 2 हजार घरांमधील चुली पेटतात. 

9/13

सायकलही नव्हती

nirajsingh

एकेकाळी निरज यांच्याकडे सायकलही नव्हती. ते कधीकधी छोट्या छोट्या कामांसाठी शेजाऱ्यांकडून काही तासांसाठी सायकल उधार घ्यायचे.

10/13

कुटुंबात कोणकोण?

nirajsingh

निरज यांना दोन भाऊ आहेत. निरज हे पत्नी, दोन मुले आणि पालकांसह राहतात. त्याच्याकडे कायद्याची पदवी आहे.

11/13

अर्धा डझन लक्झरी कार

nirajsingh

मात्र आज दिवस पालटले असून आता निरज यांच्याकडे रेंज रोव्हर आणि अर्धा डझन लक्झरी कार आहेत. 

12/13

अनेक सामाजिक कामांसाठी करतात मदत

nirajsingh

निरज यांचे समर्थक सांगतात की ते वंचित महिलांच्या लग्नांसाठी आर्थिक पाठबळ देतात. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत आरोग्य शिबिरे आणि तीर्थयात्रा आयोजित करणे यासारख्या सामाजिक कल्याणकारी उपक्रमांमध्ये निरज यांचा सहभाग असतो.

13/13

उमेदवारी मिळाल्यावर काय म्हणाले?

nirajsingh

निरज आज म्हणजेच 17 ऑक्टोबर रोजी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. "खरे राजकारण लोकांचे जीवन बदलतात. बिहारमध्ये सर्व काही आहे, फक्त ते करण्याची इच्छाशक्ती हवी," असे प्रशांत किशोर यांच्या पक्षाकडून निवडणूक लढवण्याची संधी मिळाल्यानंतर निरज यांनी म्हटलं आहे. (सर्व फोटो - निरज यांच्या फेसबुक अकाऊंटवरुन साभार)  

