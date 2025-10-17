सुरक्षा रक्षक ते 400 कोटींच्या कंपनीचा मालक... 'त्या'ची राज्यभर चर्चा! पुण्यात...; 2 हजार घरांचा...
Inspiring Story: एखाद्याने यश मिळवावं तर या व्यक्तीसारखं असं म्हटलं जातंय. नेमकी कोण आहे ही 38 वर्षीय व्यक्ती आणि या व्यक्तीचं यश सध्या का चर्चेत आहे पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Oct 17, 2025, 08:32 AM IST
सुरक्षा रक्षक ते उद्योजक... आज 2 हजार कुटुंबांचा आधार
लगबग निवडणुकीची
अनोख्या उमेदवाराची चर्चा
ही व्यक्ती कोण?
सुरक्षा रक्षक ते 400 कोटींच्या कंपनीचा मालक असा प्रवास करणारी ही व्यक्ती म्हणजे बिहारचे उद्योगपती निरज सिंह! 38 वर्षीय निरज हे या निवडणुकीमध्ये जनसुराज पक्षाकडून शिवहर मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत. बिहारच्या शिवहर जिल्ह्यातील मथुरापूर गावात जन्मलेले निरज सिंह हे एका सामान्य कुटुंबातून पुढे आलेलं नेतृत्व आहे.
पेट्रोल आणि डिझेल विकण्यास सुरुवात
सुरक्षा रक्षक म्हणून काम केलं
सुमारे तीन वर्षांनंतर, निरज उपजीविकेच्या शोधात दिल्लीला गेले आणि सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करू लागले. विशेष म्हणजे निरज यांनी महाराष्ट्राची संस्कृती राजधानी असलेल्या पुण्यातही उमेदीच्या काळात काम केलं आहे. निरज पुण्याला आले आणि त्यांनी एका खाजगी कंपनीत ऑफिस अटेंडंट म्हणून काम केले. त्यानंतर त्यांनी मानुष्यबळ पुरवण्यासंदर्भातील कामंही केली. 2010 मध्ये निरज यांनी धान्याचा व्यवसाय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.
नेमकी काय काम करते निरज यांची कंपनी?
निरज यांना कठोर परिश्रमाचे फळ मिळाले आणि त्याचा व्यवसाय भरभराटीला आला. नंतर निरज यांनी उषा इंडस्ट्रीजची स्थापना केली. ही कंपनी बांधकामासाठी लागणाऱ्या विटा, बिल्डिंग ब्लॉक्स, टाइल्स आणि इतर सिरेमिक वस्तूंचा व्यवसाय करते. निरज यांनी आपला व्यवसाय आता रस्ते बांधकामापर्यंत वाढवला आहे आणि अलीकडेच पेट्रोल पंप सुरु केला आहे.
2 हजार लोकांना रोजगार
सायकलही नव्हती
कुटुंबात कोणकोण?
अर्धा डझन लक्झरी कार
अनेक सामाजिक कामांसाठी करतात मदत
