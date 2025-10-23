English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
नववी पास भावी मुख्यमंत्र्यांची संपत्ती ₹80000000+; शेअर्स, जमीन, घरं अन्..; शिक्षणाबद्दल म्हणतात, ‘डिग्री आवश्यक नाही तर..’

CM Face Tejashwi Yadav On His Education: मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून ज्या तेजस्वी यादव यांचं नाव महागठबंधनने निश्चित केलं आहे त्यांच्या संपत्तीचं विवरण एकदा पाहाच. त्यांनी शिक्षण कशासाठी सोडलं हे ही फार रंजक आहे. जाणून घ्या सविस्तर...

Swapnil Ghangale | Oct 23, 2025, 02:46 PM IST
बिहारच्या राजकारणात कळीचा

tejasviyadav

भावी मुख्यमंत्री म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं त्या तेजस्वी यादव यांचं शिक्षण हा कायमच बिहारच्या राजकारणात कळीचा मुद्दा ठरतो. शिक्षणावरुन डिवचल्यानंतर ते नेमकं काय उत्तर देतात जाणून घ्या...

मुख्यमंत्रि‍पदाचा चेहरा

tejasviyadav

महागठबंधनने बिहार विधानसभा निवडणुकीमध्ये मुख्यमंत्रि‍पदाचा चेहरा म्हणून माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्या नावाची घोषणा केली आहे. काँग्रसचे ज्येष्ठ नेते अशोक गेहलोत यांनी ही घोषणा केली. याच पार्श्वभूमीवर तेजस्वी यादव यांची एकूण संपत्ती किती आहे आणि तिची वितरण कसं आहे ते पाहूयात...

9 वी नंतर अभ्यास सोडून...

tejasviyadav

तेजस्वी यादव यांचे शिक्षण इयत्ता नववीपर्यंत झाले आहे. ते दिल्ली पब्लिक स्कूल, आर. के. पुरम येथे शिकत असताना इयत्ता 9 वी नंतर अभ्यास सोडून क्रिकेट कारकीर्दीकडे वळले.   

शिक्षण राजकीय चर्चेचा विषय

tejasviyadav

तेजस्वी यादव यांना कोणतीही उच्च डिग्री किंवा प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. ही बाब राजकीय चर्चेचा विषय ठरते.  

शिक्षणावरुन टीका झाल्यावर म्हणतात...

tejasviyadav

अनेकदाविरोधकांनी तेजस्वी यादव यांच्यावर त्यांच्या शिक्षणावरुन टीका केली आहे. पण, 'डिग्री असणे आवश्यक नाही तर अनुभव आणि क्षमता महत्त्वाची आहे," असं तेजस्वी यांनी अनेकदा आपल्या शिक्षणाबद्दल बोलताना सांगितलं आहे.

राघोपुर मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज

tejasviyadav

तेजस्वी यादव यांनी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 15 ऑक्टोबर 2025 रोजी राघोपुर मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज दाखल करताना आपली एकूण संपत्ती जाहीर केली आहे.  

एकूण संपत्ती

tejasviyadav

तेजस्वी यादव यांनी त्यांच्याकडे 8.1 कोटी रुपयांची संपत्ती असल्याचं शपथपत्रात नमूद केले आहे.  

चल संपत्ती सर्वाधिक

tejasviyadav

तेजस्वी यादव यांची चल संपत्ती 6 कोटी रुपये इतकी आहे. यामध्ये रोख रक्कम, बँक खाती, सोने-चांदी, शेअर्स, वाहने आणि इतर गुंतवणुकींचा समावेश होतो. 

अचल संपत्ती 2.1 कोटी रुपये

tejasviyadav

तेजस्वी यादव यांच्या अचल संपत्ती म्हणजेच स्थावर संपत्ती 2.1 कोटी रुपयांची आहे. अचल संपत्तीमध्ये जमीन आणि घरांचा समावेश होतो.

दीड लाखांची पिस्तूल

tejasviyadav

तेजस्वी यादव यांच्याकडे इटालियन बेरेता पिस्तूल आहे. या पिस्तूलीचं मूल्य सुमारे दीड लाख रुपये आहे. त्यांच्याकडे 50 जिवंत काडतुसेही आहेत.ही माहिती निवडणूक शपथपत्रावरून घेतली असून, ती अधिकृत आणि अद्ययावत आहे. (सर्व फोटो तेजस्वी यादव यांच्या फेसबुक पेजवरुन साभार)

